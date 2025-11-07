Comenzó el juicio contra dos sicarios en Rosario por matar a tiros a un hombre frente a su casa

Comenzó el juicio contra dos jóvenes por el asesinato de un hombre en Rosario

El debate oral por el asesinato de Rubén Colatrelli, un hombre de 66 años que murió tras ser baleado en la puerta de su domicilio en barrio Parque Casado en 2022, comezó esta semana en la sala 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los imputados, Dariel Amir Segovia y Gustavo Nahuel Valdez, ambos de 21 años, enfrentan un pedido de prisión perpetua tras ser señalados como los autores materiales de un ataque armado, que también dejó gravemente herido al hijo de la víctima.

El episodio ocurrido el 6 de agosto de 2022 marcó uno de los hechos más violentos en la historia reciente del barrio.

Según pudo reconstruir la Fiscalía, ante el tribunal conformado por Gonzalo López Quintana, Silvana Lamas Gonzalez y Gonzalo Fernández Bussy, los acusados llegaron a la escena a bordo de un automóvil robado y ejecutaron los disparos, sin que hasta el momento se haya dilucidado con certeza el motivo del ataque.

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Carla Ranciari y Adrián Spelta, el itinerario criminal se originó la tarde del 6 de agosto de 2022. Los imputados, acompañados por un tercer hombre aún no identificado, llegaron en un Peugeot 207 gris —vehículo que había sido sustraído días antes en Fraga al 1700— hasta la intersección de Brandoni y Oroño.

Debido a un desperfecto mecánico, abandonaron el Peugeot y, exhibiendo armas de fuego, asaltaron a los ocupantes de un Chevrolet Meriva, vehículo en el que viajaba una mujer junto a varios familiares. Con ese segundo auto se dirigieron al domicilio de Colatrelli, ubicado en La Broca al 2800, barrio Parque Casado.

A las 17:20, y según informó el portal del diario La Capital, pasaron frente a la vivienda de la víctima. Un minuto después, se detuvieron y abrieron fuego contra Colatrelli y su hijo, quienes se encontraban parados en la vereda.

En consecuencia, Colatrelli fue hospitalizado de urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció doce días después, debido a una falla multiorgánica. Mientras tanto, su hijo logró sobrevivir tras recibir atención médica.

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde la víctima permaneció internada hasta falleció doce días después del hecho

Durante el juicio, la Fiscalía relató que los móviles del ataque permanecen inciertos. Si bien una de las líneas investigativas sugirió que el objetivo principal podía haber sido el hijo de Colatrelli, este negó cualquier vínculo con actividades delictivas y la pesquisa no logró corroborar esa hipótesis. Los fiscales tampoco descartaron la posibilidad de que las víctimas hubiesen sido atacadas por error o que existiera otro blanco en los planes de los agresores.

A pesar de la falta de claridad sobre el motivo, la acusación sostiene que el accionar de los imputados estuvo precedido de una planificación y armado logístico, incluyendo el robo del auto y la coordinación para ejecutar el ataque armado.

Tras el tiroteo, Segovia y Valdez se dieron a la fuga en el Chevrolet Meriva. Personal del Comando Radioeléctrico detectó el vehículo poco después y se inició una persecución que finalizó en Felipe Moré y pasaje 1821. En ese punto, el tercer sospechoso escapó a pie, mientras que Valdez, al descender del automóvil por la puerta del conductor, apuntó a los agentes con una pistola Taurus 9 milímetros. Los efectivos respondieron con un disparo disuasivo y lograron detener a ambos jóvenes, incautando el arma que portaban.

La Fiscalía imputó a los acusados por los delitos de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores por el crimen de Colatrelli.

Igualmente, enfrentan la acusación de tentativa de homicidio, por las heridas causadas al hijo de la víctima y se suma el delito de encubrimiento por la posesión del Peugeot robado, robo calificado por el uso de arma de fuego respecto del Chevrolet Meriva y resistencia a la autoridad por la conducta durante la persecución policial.

El tribunal tendrá a cargo determinar la responsabilidad penal de Segovia y Valdez y definir la pena a aplicar. La Fiscalía solicitó prisión perpetua, al considerar probada la participación de ambos en los hechos y la gravedad de las conductas incriminadas.