Crimen y Justicia

Dictaron la prisión preventiva y agravaron la imputación para el detenido por el crimen del adolescente en Necochea

El acusado, de 16 años, apuñaló a Bautista Coronel, de 17, durante una pelea en la madrugada del sábado pasado

Un adolescente murió tras ser apuñalado durante una pelea en Necochea: así comenzó la riña

La causa por el crimen de Bautista Coronel, el adolescente de 17 años apuñalado en medio de una pelea callejera en Necochea, sumó novedades este miércoles: la Justicia agravó la imputación del detenido y ordenó que siga preso con prisión preventiva. Así lo informó la Fiscalía General de Necochea a través de sus redes oficiales.

En el comunicado, por un lado, se explica que la fiscal Gabriela Posse recaratuló el expediente: la calificación legal contra el chico de 16 años acusado pasó de “homicidio calificado por el uso de arma blanca” a “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Con esa imputación, solicitó que el menor permanezca bajo arresto.

La jueza de Garantías del Joven interviniente aceptó los planteos realizados y formalizó la prisión preventiva para el acusado, quien se encuentra alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán.

La magistrada también ordenó medidas adicionales. El menor únicamente puede comunicarse con su defensa y familiares directos. Se dispuso el bloqueo de acceso a redes sociales y limitaciones estrictas para evitar cualquier contacto con personas ajenas a su entorno, permitido por la orden judicial.

En el marco de la causa, además, se realizaron nuevos allanamientos y se tomaron nuevas declaraciones testimoniales, incluyendo citaciones a otros jóvenes para determinar su grado de participación en el hecho.

El caso

Más imágenes del hecho ocurrido en la madrugada del sábado pasado

El ataque se produjo en el estacionamiento de la costa de Necochea, en avenida 2, entre las calles 91 y 93, frente al sector del casino. La pelea comenzó con golpes de puño entre los adolescentes, pero se intensificó cuando ambos se armaron con elementos punzocortantes. Durante los forcejeos, la víctima fue apuñalada en la ingle.

En las imágenes que encabeza esta nota se observa cómo los jóvenes forcejean cuerpo a cuerpo en una primera instancia. Segundos más tarde, ambos se armaron con dos elementos punzocortantes y comenzaron a perseguirse, hasta que Bautista recibió la puñalada.

La escena no se extendió más de dos minutos y, en un momento, se ve que el arma de Bautista incluso cayó al piso. Sin embargo, un testigo se acercó, la tomó y se la devolvió a la víctima, aunque la pelea no continuó. Nadie intentó separar, ni pedir ayuda, ni frenar lo que sucedía.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades. La Policía Bonaerense llegó primero y encontró a Coronel tendido en el suelo e inconsciente. Fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. Los médicos no lograron revertir el cuadro y murió por una “laceración de vasos ilíacos, con shock hipovolémico y paro cardíaco”, de acuerdo con el informe forense preliminar.

El acusado quedó detenido en el lugar. En el operativo se secuestró una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera. Los investigadores indicaron que los elementos utilizados habían sido enterrados junto al murallón de la vereda.

En su declaración, el detenido contó que hubo un conflicto previo con la víctima.

El hecho se habría desencadenado tras una serie de amenazas e intercambios de mensajes a través de un grupo de WhatsApp, llamado “Todo Neco”, donde tanto la víctima como el presunto agresor cruzaron mensajes intimidatorios previos al encuentro violento.

En ese diálogo virtual, el sospechoso advirtió: “Donde te agarre a tiros, vamos a ver quién corre”. A estas palabras, la víctima contestó: “Caé ya, a ver, ya. Dale, mové”, y el presunto agresor replicó: “Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona”.

Los mensajes confirmarían que el conflicto preexistente entre los menores.

