Delincuentes ingresaron a un barrio semicerrado en La Plata, robaron en dos casas y balearon a un vecino

Las autoridades patrullaron la zona, pero no pudieron dar con el paradero de los ladrones. Por esto mismo, continúa la investigación para encontrarlos

El momento en el que
El momento en el que la banda huyó del barrio (Gentileza: Diario Hoy)

La tranquilidad habitual de Las Nuevas Banderitas, un barrio semicerrado de City Bell en la zona norte de La Plata, se vio abruptamente interrumpida, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la comunidad y baleó a uno de los residentes. Finalmente, se dieron a la fuga, tras haber concretado dos robos en las propiedades.

Según relataron los vecinos, tres jóvenes ingresaron el martes por la mañana al barrio con sigilo y forzaron los accesos a dos casas deshabitadas, de donde sustrajeron varios objetos de valor. La secuencia delictiva se desarrolló en las inmediaciones de las calles 157 y 447, un sector que es caracterizado por su bajo tránsito y la presencia de productores de flores.

Durante la huida, los asaltantes se encontraron con un residente que intentó detenerlos, lo que desencadenó que efectuaran varios disparos al aire. Acto seguido, uno de ellos apuntó directamente contra el hombre y abrió fuego. El vecino recibió un disparo en el hombro.

“Siempre es muy tranquilo, porque de hecho hay pocas casas, hay muchos productores de cultivo de flores, siempre dejábamos las bicis afuera”, expresó un vecino al medio platense 0221. Tras el ataque, los ladrones escaparon a toda velocidad hacia la calle 160, donde indicaron que un automóvil estacionado los esperaba.

Los ladrones robaron en dos
Los ladrones robaron en dos casas deshabitadas (Gentileza: 0221)

“Es un barrio que se hizo aproximadamente en 2014 en el marco del Plan Procrear de ese momento. Somos unas 50 familias, la mayoría jóvenes; que fueron construyendo sus casas, las calles, las luminarias, las instalaciones de agua y gas, todo re contra a pulmón”, relató otro frentista al subrayar el carácter comunitario y el trabajo colectivo que define a Las Nuevas Banderitas.

Luego de que el episodio fuera denunciado a las autoridades, tres patrulleros de la Policía Bonaerense recorrieron la zona en busca de los responsables, aunque no lograron obtener pistas concretas sobre su paradero. Actualmente, analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del área y recolectaron pruebas con el objetivo de identificar a los autores del asalto y el ataque armado.

Cuatro prestamistas balearon a una mujer luego de haber extorsionado a una deudora

La tranquilidad habitual de Arturo Seguí, en la zona norte de La Plata, se vio alterada cuando una discusión por una deuda terminó con una mujer herida de bala. El incidente ocurrió en la intersección de las calles 154 y 412, donde cuatro hombres, identificados por los vecinos como presuntos prestamistas, se presentaron en la puerta de una vivienda para exigir el pago inmediato de un dinero adeudado.

La zona donde ocurrió el
La zona donde ocurrió el altercado

La secuencia se inició el lunes por la noche, cerca de las 22, cuando los cuatro individuos llegaron al domicilio de una vecina del barrio. Sin mediar formalidades, tocaron la puerta y, apenas la dueña de casa salió, comenzaron a reclamarle el pago con gritos y amenazas de muerte.

Mientras la mujer explicaba que no podía abonar la suma en ese momento y que recién al día siguiente podría saldar la deuda, una amiga de la víctima, de 53 años y residente a media cuadra, escuchó los gritos y se acercó con la intención de intervenir y comprender la situación.

En su intento de tranquilizar a los hombres, uno de ellos, armado con una carabina, le disparó directamente y la hirió en el muslo derecho. El proyectil solo rozó la pierna de la mujer, por lo que los médicos determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital. Por esto, el personal del SAME le realizó las curaciones en el lugar.

Durante el altercado, otro de los agresores exhibía un revólver calibre .22 en la cintura, aunque no llegó a utilizarlo. Tras el disparo, los cuatro hombres se retiraron de la escena sin mostrar apuro, como si el episodio no hubiera tenido consecuencias.

Las víctimas relataron que los presuntos prestamistas son conocidos en el barrio y que ambas pueden identificarlos por sus apodos. Hasta el momento, los agresores no han sido localizados. Tampoco se difundió el monto reclamado ni los motivos que originaron la deuda.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, que abrió un sumario por abuso de arma y lesiones.

Desarticularon una banda que se

Un hombre empujó a un

Condenaron a prisión perpetua al

Imputaron al principal acusado por

Se conocieron los resultados de
Pintó murales en La Bombonera,

Benito Fernández: "Soy una máquina

Vietnam se prepara para la

