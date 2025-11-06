Crimen y Justicia

Balearon el frente de una escuela secundaria en Rosario y dejaron un mensaje mafioso

Todo sucedió en el barrio Fontanarrosa, donde la Policía encontró cinco vainas servidas y una pancarta con un mensaje dirigido a un ex miembro de la barra de Rosario Central

La policía encontró cinco vainas
La policía encontró cinco vainas servidas en el ingreso de la escuela ubicada en el barrio Fontanarrosa

Durante la madrugada del miércoles, el frente de la Escuela Secundaria Orientada N.º 539 Doctor José Antonio Balseiro, ubicada en Oncativo al 2700, en el barrio Fontanarrosa de Rosario, fue atacado a balazos. El hecho ocurrió cerca de la una de la mañana y se encontraron al menos cinco vainas servidas en el lugar, además de una pancarta con amenazas vinculadas a disputas entre bandas delictivas. La agresión no dejó personas heridas, pero sí provocó la suspensión del dictado habitual de clases.

El ataque se concentró sobre el portón principal del establecimiento educativo, que ofrece turnos de enseñanza tanto por la mañana como por la tarde. Personal policial acudió tras el alerta y halló impactos de bala en el acceso al edificio. Junto a los casquillos, apareció una nota manuscrita con contenido intimidatorio. Según detallaron los investigadores al medio local Rosario3, el mensaje estaría dirigido a un ex integrante de la barra brava de Rosario Central.

El episodio se enmarca en una zona históricamente afectada por hechos de violencia urbana, antiguamente conocida como ex Zona Cero, donde los tiroteos y amenazas cruzadas son frecuentes. Una vecina del barrio, madre de una alumna del colegio, relató que ya ni siquiera sorprenden los disparos durante la noche. “Como es de siempre, no pensé que era contra la escuela. Como hay bandas que venden droga, esto a la noche es un desastre. Es muy común. O durante el día, no podés mandar a un mandado a las nenas porque no sabés qué va a pasar, es así de simple”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Pese a que el frente del colegio amaneció con claros signos de violencia y sin clases, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aseguraron que la jornada escolar se mantuvo con horario reducido debido a cortes de agua programados, y no por el ataque.

Por el momento, no se identificó a los autores del atentado. La investigación está en curso y las autoridades analizan las circunstancias que rodean el hecho, en un contexto atravesado por conflictos narco y amenazas ligadas a disputas de territorio.

Balearon el hospital donde estaba internado al hijo del fundador de Los Monos

Hospital de Emergencias Dr. Clemente
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez

Dos sospechosos en moto balearon el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez de Rosario donde, hasta horas antes del ataque, había estado internado Dylan Cantero, el hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, luego de que lo tirotearan el día anterior en la puerta de su casa. No se registraron heridos.

Según pudo saber Infobae, las primeras informaciones indicaban que fueron cuatro los disparos que hicieron los sospechosos cuando pasaron con las motos por la calle Crespo, una de las que delimita la cuadra del hospital.

Sin embargo, las mismas fuentes luego aclararon que fueron seis las vainas servidas secuestradas en el lugar del hecho.

“Al menos dos (tiros) dieron sobre una ventana donde una persona atiende las 24 horas el conmutador de emergencias", comentaron a esta medio los informantes.

Y agregaron que había una mujer que estaba en ese sector “se movió” justo y los disparos le pasaron muy cerca. “Está en estado de shock”, aclararon, pero ilesa.

Fuentes del caso dijeron, además, que el ataque estaría vinculado a la internación en ese centro de salud de Dylan Cantero, quien este mediodía había recibido el alta, pero la información no había trascendido en los medios de comunicación de Rosario. Días después, informaron la captura de cuatro de los implicados.

RosarioBalacerabarrio FontanarrosaÚltimas noticias

