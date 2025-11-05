Cayó otro miembro de la banda que robó más de 20 mil dólares en una violenta entradera en Mar del Plata

El tercer detenido también fue vinculado a otro robo ocurrido días después en la zona de El Marquesado

Una serie de allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata permitieron desarticular parte de una banda que, hace casi dos meses, irrumpió en una casa del barrio La Aurelia y escapó con una suma millonaria en efectivo y objetos de valor. Uno de los sospechosos fue detenido y en su casa hallaron elementos vinculados con el robo. El golpe fue ejecutado con precisión y violencia, en plena tarde y a mano armada.

El hecho ocurrió el 19 de septiembre, cuando un hombre de 62 años, se encontraba en su domicilio de calle Agapantus al 1200. Fue en ese momento que cuatro personas armadas y encapuchadas ingresaron por la fuerza a la vivienda, lo redujeron a golpes y, sin mediar palabra, se apoderaron de 20.000 dólares, 2 millones de pesos y un iPhone 13. La banda se dio a la fuga de inmediato y el caso quedó en manos de la Fiscalía a cargo de Mariano Moyano.

El 25 de septiembre, dos de los sospechosos fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrullas mientras circulaban a bordo de una camioneta Nissan blanca, en el marco de otro ilícito. Eran dos hombres identificados como C. A. D. S., de 35 años, y M. F. S., de 42. Ambos quedaron aprehendidos y sus domicilios fueron allanados, lo que permitió el secuestro de teléfonos celulares, considerados de interés para la causa.

Con la causa en marcha, los investigadores continuaron con el análisis de pruebas y lograron identificar a un tercer partícipe. Se trataba de L. A. O., de 37 años, quien fue capturado este lunes durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Fragata Halcón al 3800. En el lugar, personal policial incautó ropa presuntamente utilizada en el robo, clavos tipo “miguelitos”, una tijera de corte —que habría sido usada para forzar rejas— y un teléfono celular, que será sometido a peritajes.

Además, L. A. O. figura como autor en otro episodio delictivo ocurrido el 26 de octubre, bajo la misma modalidad. Ese día, en una propiedad situada en calle 0 y 761, en la zona de El Marquesado, cinco personas llegaron a bordo de un Volkswagen Gol blanco, con vidrios polarizados, y tras violentar la puerta principal con una barreta, sustrajeron un televisor Admiral de 50 pulgadas y un parlante marca LG.

Tanto los elementos secuestrados como los testimonios recolectados serán incorporados al expediente principal, mientras la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas para determinar la identidad del cuarto integrante de la banda y avanzar con las imputaciones correspondientes.

Le desvalijaron la casa a un jubilado y fueron detenidos tras realizar otras dos entraderas

Durante la jornada del lunes, la Policía logró desarticular una banda dedicada a robos tipo entradera en la zona oeste del Conurbano bonaerense. Tras realizar seis allanamientos en los partidos de Moreno y Merlo, los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno – General Rodríguez detuvieron a dos personas y aprehendieron a otras dos. De esta manera, esclarecieron al menos tres hechos cometidos por este grupo.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, la investigación se inició tras el robo que sufrió un hombre de 68 años, quien el 22 de agosto circulaba en su motocicleta hacia un supermercado de Paso del Rey para cobrar un préstamo a un cliente, como hacía habitualmente.

En ese trayecto, un grupo de hombres armados a bordo de un Volkswagen Fox negro lo interceptó, le robó el vehículo y lo privó de su libertad, trasladándolo hasta su domicilio.

Allí, los delincuentes lo golpearon y redujeron junto a su familia, apoderándose de teléfonos móviles, dos televisores, dinero en efectivo y otra motocicleta, para luego huir.

A partir de este hecho, el personal de la DDI Moreno – General Rodríguez desplegó tareas de análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y otros elementos recolectados, lo que permitió identificar a tres de los autores y los domicilios relacionados.

Como resultado, la Justicia libró seis órdenes de allanamiento en los partidos de Moreno y Merlo. Durante la investigación, se determinó que los implicados formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer este tipo de ilícitos y que eran responsables de al menos otros dos robos: el 13 de octubre, cuya víctima fue J. C. R., y el 21 de octubre, cuando la afectada fue A. P. T., ambos en el partido de Moreno.

En el marco de los allanamientos, se logró la detención de R. H. V., de 24 años, y M. E. S. C., de 40, así como la aprehensión de D. S. M., de 34, y B. M. R., de 39, todos vinculados a los hechos investigados.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7, a cargo de la doctora Castelli, con la colaboración del ayudante fiscal doctor Gómez y la jueza de garantías doctora Adriana Julián, todos del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.