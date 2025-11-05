Balearon a un hombre en Entre Ríos en medio de una disputa vecinal y detuvieron a dos jóvenes

La Policía secuestró varios elementos que serán sometidos a pericias (Gentileza: El Once)

Un incidente violento alteró la tranquilidad de Paraná, provincia de Entre Ríos, durante la tarde del martes, cuando una disputa entre familias derivó en un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre de 29 años herido.

La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación y posibles disparos en la calle Vicente del Castillo, en la zona norte de la ciudad. Al arribar al lugar, los agentes hallaron a la víctima con una lesión de bala en el glúteo.

En ese momento, el propio herido relató que su hijastra, de 21 años, había protagonizado una discusión con vecinos. Minutos después, cuando él, la joven y su madre salieron de la vivienda, fueron interceptados por dos jóvenes, de 18 y 24 años, quienes, según su testimonio, portaban armas de fuego.

De acuerdo con la información recopilada por El Once, la víctima aseguró que solo el menor de los agresores disparó y le provocó la herida en el músculo. Mientras se solicitaba una ambulancia, los sospechosos quedaron demorados en el lugar.

A pesar de la gravedad de la situación, el lesionado rechazó el traslado para recibir atención médica. No obstante, el fiscal de turno fue informado de inmediato y dispuso la detención de ambos jóvenes, así como el secuestro de las prendas que vestían y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales.

Los dos jóvenes quedaron detenidos, luego de que fueran señalados como los presuntos agresores

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la realización de un dermotest tanto a los presuntos agresores como al damnificado, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades en el hecho. Luego de que el hombre rechazara ser atendido por profesionales, no se obtuvieron actualizaciones sobre el estado de salud del baleado.

Asesinaron a un hombre mientras celebraba su jubilación

La conmoción se apoderó de la comunidad de Las Mercedes, un paraje rural situado a unos veinte kilómetros de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, tras el asesinato de Raúl Alfredo Scherer durante una celebración familiar. El hecho quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales. Los asistentes intentaron detener al agresor con golpes en la cabeza.

La víctima, un hombre de 63 años que acababa de jubilarse, había organizado una reunión para celebrar tanto su retiro como el cumpleaños de su nieto. Al evento, que congregó a unas 200 personas, asistieron familiares y allegados.

Sin embargo, la presencia de Hernán Ezequiel Morales, de 29 años, alteró el clima festivo. Morales era hijo de uno de los invitados, pero no figuraba en la lista de convocados. Sin embargo, había solicitado permiso para asistir debido a que se encontraba de visita en la zona, según contó Alfio Gette, abogado de la familia Scherer.

Gualeguaychú: lo mataron durante el festejo por su jubilación

Durante la fiesta, el joven protagonizó una discusión con su ex pareja. En ese momento, la víctima intervino para calmar la situación y, ante la persistencia del conflicto, le pidió que se retirara del lugar. Morales acató la orden, pero se dirigió a un establecimiento rural de su padrastro, ubicado a un kilómetro de la vivienda donde se desarrollaba la celebración. Allí, tomó dos armas de fuego: una escopeta y una carabina.

De esta manera, regresó armado al domicilio de Scherer. Tras un forcejeo con el anfitrión, Morales disparó contra él y lo hirió en la ingle. Los testigos reaccionaron de inmediato, golpeando al atacante con objetos metálicos. Uno de ellos fue su mismo padrastro, quien resultó herido en la cabeza.

Mientras los presentes intentaban auxiliar al hombre, el acusado abandonó la escena, pero fue detenido poco después y trasladado bajo custodia policial al Hospital Centenario de Gualeguaychú, debido a las lesiones sufridas. El jubilado, por su parte, fue derivado al Hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde murió a causa de un shock hipovolémico hemorrágico.

La investigación, encabezada por la fiscal Emilce Rivollier, avanza con la hipótesis de homicidio agravado. Las armas utilizadas fueron secuestradas y, según el abogado de la familia, la evidencia es contundente. “La fiscal hizo un buen trabajo porque fue al lugar del hecho, ya tomó todas las diligencias de rigor y están las armas secuestradas. No hay nada por discutir. Este muchacho no puede plantear ningún tipo de defensa ni emoción violenta ni legítima defensa, porque está el video”, afirmó Gette.

El entorno de la víctima lo describió como un empleado rural jubilado, “gente de trabajo, gente de bien”, en palabras del abogado. “Era una fiesta que tenía que terminar con un abrazo y un beso, terminó con un homicidio”, lamentó el letrado.