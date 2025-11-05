Asesinaron a tiros a un joven en Rosario mientras caminaba por la calle

Un joven fue asesinado en la calle 1818 al 3900 de la ciudad de Rosario (Google Maps)

Una vez más, Rosario volvió a ser escenario de otro episodio de violencia extrema. Un joven de 22 años fue asesinado a tiros en inmediaciones de Calle 1.818 al 3900, en la zona oeste de la ciudad, en un contexto de viviendas de construcción precaria y alta vulnerabilidad social.

La víctima, identificada como Marcelo Ezequiel Ledesma, recibió impactos de arma de fuego que resultaron mortales y murió poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

El crimen se registró en un sector identificado por las autoridades como uno de los puntos más sensibles de la ciudad, debido a la incidencia de los hechos vinculados a la violencia armada. El cuerpo del joven presentaba heridas en el cráneo y en el tórax, consecuencia de los disparos efectuados por al menos dos personas que huyeron de la escena en un automóvil.

De acuerdo con la información del medio local Rosario3, la agresión se produjo cerca de las 22 en un pasillo ubicado en un asentamiento de construcción informal.

Peritos forenses y personal de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudieron a la escena tras el aviso de los vecinos. Allí, se realizó una inspección ocular, el levantamiento de rastros y la recolección de evidencia balística: tres vainas servidas calibre 9 milímetros fueron incautadas en el sitio y enviadas a laboratorio para su análisis.

El fiscal Lisandro Artacho, a cargo de la investigación, solicitó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, con el objetivo de precisar las circunstancias del homicidio y el trayecto de los disparos recibidos por la víctima.

La Fiscalía también ordenó un relevamiento exhaustivo de cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones a testigos directos o vecinos que puedan aportar información sobre el hecho o los movimientos previos de los homicidas.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y los peritajes balísticos, los investigadores trabajan en varias líneas para intentar determinar el móvil del ataque. Si bien aún no se difundieron detalles sobre los posibles vínculos de la víctima con situaciones delictivas o amenazas previas, la modalidad del ataque —con al menos dos tiradores y la utilización de un automóvil— refuerza la hipótesis de un homicidio planificado.

Atacaron a tiros al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

A mediados del mes de octubre, Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

Cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. De hecho, mientras permanecía internado, delincuentes balearon el frente de la institución sanitaria.

La balacera ocurrió pasadas las 18 en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan Cantero, y ex pareja del “Viejo” Cantero.

La mujer señaló que los agresores pasaron en el auto y recién al llegar a la intersección con el Pasaje 512 tiraron en dirección al joven integrante del clan Cantero.

Los agentes encontraron dos vainas servidas en la escena del hecho, manchas de sangre y constataron los impactos de varios disparos en la fachada de una casa vecina.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonios, levantamiento de material balístico y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.