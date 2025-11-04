Usó a su hijo de 4 años para dispararle a un vecino en Merlo y huyó: “Vamos a matar a este gato”

La zona donde tuvo lugar la reunión que terminó con un hombre herido de bala (Google Maps)

Un hombre, de la localidad de Mariano Acosta, se encuentra en grave estado tras sufrir un impacto de bala que le perforó un pulmón. El hecho ocurrió durante una reunión en la calle en donde el principal responsable del ataque, utilizó a su hijo de 4 años para dispararle a la víctima.

De acuerdo con Primer Plano Online, el sujeto, quien escapó después de lo sucedido, sacó un arma de fuego, se la dio a su hijo pequeño y le dijo “vamos a matar a este gato”, en referencia al hombre herido identificado como N.A.M. Posteriormente, sin sacar la mano del niño del arma, efectuó el disparo.

Tras el ataque, una ambulancia trasladó de urgencia al hombre al hospital Héroes de Malvinas, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, debido a que la bala ingresó por el pómulo, recorrió el cuello, perforó parte del pulmón y le quedó alojado en el tórax. Según las fuentes de la investigación, el cuadro clínico es grave.

El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Aguaribay, casi en la esquina de Luis María Campos, en el partido de Merlo. Un testigo directo señaló al mismo portal que todo se dio de manera inesperada frente a varias personas que estaban bebiendo alcohol.

Desde el momento del hecho, el agresor —A. F. según sus iniciales— se mantiene prófugo y es buscado por las fuerzas de seguridad. El fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón, solicitó la detención, que fue convalidada por el juez Ricardo Fraga, responsable del Juzgado de Garantías N° 2. Las fuerzas policiales realizaron procedimientos en distintas viviendas de la zona de Merlo, sin resultados positivos hasta el momento.

De esta manera, el acusado enfrenta ahora cargos de homicidio agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

Mató a un vecino a balazos

Emiliano Alexis Juárez Castillo, el hombre asesinado por un vecino esta madrugada en Toay

Emiliano Alexis Juárez Castillo, de 29 años, falleció de al menos dos disparos durante la madrugada del sábado pasado Toay, provincia de La Pampa. El crimen se registró cerca de las cuatro de la mañana en la vía pública, a pocos metros de la esquina de O’Higgins e Italia, según informó la policía local.

El principal sospechoso es R. F. F., de 47 años, propietario de la vivienda donde se originó el hecho, quien fue detenido tras los primeros procedimientos. De acuerdo con el relato reunido en el reporte policial inicial, el hombre declaró que Juárez Castillo ingresó armado con un cuchillo y que disparó con un revólver para defender a su familia ante una supuesta amenaza. La víctima habría salido del domicilio caminando, hasta caer sin vida sobre la vereda, donde fue encontrada por los agentes.

Por el momento, los investigadores no establecieron oficialmente el móvil del hecho. La Fiscalía de Delitos contra las Personas, a cargo de Andrés Torino, intervino en la escena y continúa trabajando en el esclarecimiento. El arma utilizada quedó secuestrada y el dueño de la casa permanece detenido.

La versión inicial sobre un intento de robo es considerada por los investigadores; sin embargo, medios locales difundieron que Juárez Castillo habría estado participando en una fiesta dentro de la vivienda, lo que establece la posibilidad de que todo haya sido resultado de una pelea espontánea que desencadenó el fatal desenlace.

Los familiares y amigos despidieron a la víctima a través de las redes sociales en donde expresaron mensajes de dolor y recordaron su vínculo con el club River Plate.