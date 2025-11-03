Violento robo a una embarazada en La Plata: le apuntaron a la panza para llevarse solo 2 mil pesos y un celular

Le apuntaron en la panza a una embarazada para robarle la cartera en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven embarazada fue víctima de un violento robo a mano armada en una transitada zona de La Plata el sábado por la mañana: los delincuentes la amenazaron apuntándole a la panza y le robaron la cartera.

La víctima, embarazada de cinco meses, fue abordada por dos individuos armados. El episodio, que tuvo lugar el sábado a las 11 de la mañana, dejó a la víctima ilesa físicamente, aunque con un fuerte impacto emocional.

Según informó el portal 0221, la mujer había salido de su domicilio para realizar compras en un supermercado chino y, al regresar, transitaba por la calle 29 entre 65 y 66.

La calle en la que ocurrió el robo

En ese momento, un Ford Focus gris se detuvo a su lado y dos sujetos descendieron del vehículo. De acuerdo con el relato de la víctima, uno de los agresores apoyó un arma en el abdomen de la víctima, mientras el otro la apuntó a la cabeza. Durante el asalto, los delincuentes exigieron sus pertenencias con gritos: “Dame todo, dame todo”.

De esta manera, los asaltantes le arrebataron la cartera, en la que solo tenía billetera con 2.300 pesos, un teléfono celular Motorola E14 y estudios médicos. Tras consumar el robo, los atacantes escaparon rápidamente en el mismo vehículo por la misma calle.

Según las primeras constataciones, la joven no sufrió lesiones físicas, aunque quedó visiblemente afectada por la violencia del hecho.

La investigación quedó en manos de la dependencia policial de la jurisdicción, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar tanto el vehículo como a los responsables del asalto.

Maniataron a un matrimonio, no tenían dinero y se llevaron hasta las zapatillas

Hace una semana, en Tolosa, un matrimonio fue víctima de un violento robo: fueron reducidos y atados por cuatro delincuentes armados, quienes, al no hallar dinero, se llevaron hasta las zapatillas de las víctimas.

El episodio tuvo lugar en una vivienda de la calle 531 entre 18 y 19. El propietario de la casa, un hombre de cuarenta y cinco años, se encontraba en el patio trasero tras levantarse a fumar. Al regresar al interior y pasar por el baño, fue sorprendido por cuatro individuos vestidos de negro y encapuchados, quienes habían ingresado saltando un muro trasero.

La cuadra de la calle 531 entre 18 y 19 de Tolosa donde cuatro encapuchados asaltaron a una familia mientras dormía

Según la reconstrucción de los hechos, a la que accedió el medio local 0221, los asaltantes lo inmovilizaron con un precinto y lo llevaron a la habitación principal, donde dormía su pareja junto al perro de la familia. Allí, la mujer también fue sometida y ambos quedaron maniatados, mientras los delincuentes exigían dinero y las claves de los teléfonos celulares.

La pareja, imposibilitada de moverse, explicó que no disponía de efectivo ni de fondos en plataformas digitales, lo que incrementó la tensión y la violencia dentro del domicilio.

Los ladrones, descritos por el damnificado como jóvenes de entre 16 y 25 años, actuaron con roles definidos: uno, identificado por sus cómplices como “Luquitas”, asumió el liderazgo, mientras otro revisaba muebles y cajones usando guantes para evitar dejar huellas. Los dos restantes recorrían el resto de la casa en busca de objetos de valor.

En cuestión de minutos, el grupo logró apoderarse de tres teléfonos celulares, dos máquinas de cortar cabello, un proyector, dos camperas, dos relojes y un par de zapatillas. Antes de huir, también se llevaron la motocicleta que se encontraba en la entrada principal. Los delincuentes abandonaron la vivienda en silencio, aprovechando la ausencia de testigos debido al horario.

El propietario consiguió liberarse y caminó hasta la casa de su hermana para pedir ayuda, ya que los ladrones se habían llevado todos los teléfonos. Un móvil policial llegó pocos minutos después para constatar el robo y tomar la denuncia correspondiente.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda (Gustavo Luis Gavotti)

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda. Las primeras hipótesis de la investigación, a cargo de la Policía Bonaerense, señalan que la banda habría elegido la vivienda al azar y que el acceso se produjo saltando uno de los muros traseros. Actualmente, los investigadores revisan las cámaras de seguridad de las cuadras cercanas en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.