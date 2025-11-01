Crimen y Justicia

Clausuraron el ingreso a un búnker de la banda de Los Menores en Rosario y que estaría vinculada a un prófugo

El domicilio ya había sido investigado en otras oportunidades. Asimismo, plantearon que este habría funcionado como la base de operaciones del líder del grupo narco, Alexis Emanuel “Chimi” Mendoza

Como fruto de una investigación por extorsiones y venta ilegal de armas de fuego, las autoridades de Santa Fe clausuraron un aguantadero clave en la zona oeste de Rosario. Se trataría de una vivienda que estaría vinculada a la banda de Los Menores y, específicamente, con su líder prófugo, identificado como Alexis Emanuel “Chami” Mendoza.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Solís 3127, en donde se realizó el tapiado de todos los accesos. Según explicaron las fuentes de caso, el objetivo sería que el domicilio no pueda ser utilizado para la concreción de actividades ilícitas.

Desde el gobierno provincial subrayaron la vigencia de la amenaza que representa este punto de venta, al afirmar que “no es algo de una banda del pasado, de algo que ya deja de ser una realidad en la ciudad, sino que es parte del presente, de personas que hoy son prófugas de alto perfil en la provincia de Santa Fe”.

La intervención, ordenada por la fiscal Juliana González en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, consistió en la colocación de ladrillos huecos en todas las aberturas del inmueble. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el operativo se enmarca en una investigación iniciada tras una denuncia al 911 por una extorsión cometida el 29 de mayo, y se relaciona además con pesquisas sobre el mercado ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, el domicilio no sería ajeno a las crónicas policiales. De hecho, el 13 de agosto pasado, la Policía Federal allanó la vivienda por orden de la fiscal Georgina Pairola, y se logró el secuestro de 400 gramos de cocaína fraccionados en dosis individuales.

Días después, la investigadora formalizó la imputación contra varios miembros del grupo por asociación ilícita, entre ellos a Lautaro “Laucha” G., referente devenido en jefe de la barra de Rosario Central. El barra brava no solo estaba acusado por asociación ilícita, sino que sería investigado por su presunta participación en el crimen del ex líder de los Canallas, Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo.

En otra oportunidad, la propiedad también había sido mencionada en la investigación por el homicidio de Eduardo Fabián Berón, de 46 años, quien fue ejecutado el 18 de febrero de 2023 en la misma cuadra. Además, el 14 de mayo, el fiscal Gastón Ávila imputó al empresario textil y barra de Central Pedro Kolonisky y a Roberto Marcelo “Negri” Verón por extorsión, en una causa que los vincula con la usurpación de una vivienda cercana, en Pedro Lino Funes al 3000.

Según la acusación, Kolonisky y Verón habrían participado en el ocultamiento de armas y drogas pertenecientes a Los Menores, por encargo de Mendoza, considerado uno de los diez prófugos más buscados de la provincia. Mientras que en el sujeto es buscado por presuntas amenazas calificadas, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe activaron una recompensa de hasta 25 millones de pesos, para las personas que pudieran brindar información certera sobre el paradero del fugitivo.

A raíz de la información obtenida por las fuentes judiciales, el líder de Los Menores también fue señalado en testimonios reservados por presuntamente haber sido el autor material de los homicidios de Bracamonte y Attardo. Ambos fueron asesinados a balazos el 9 de noviembre de 2024, a metros del Estadio Gigante de Arroyito, cuando estaba por retirarse en una camioneta blanca.

Luego de que los capos de la barra de Central fueran interceptados en una calle oscura, los testigos reportaron entre siete y diez disparos en la zona donde ocurrió el crimen. Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia hacia el Hospital Centenario, ninguno de ellos pudo sobrevivir a los disparos.

