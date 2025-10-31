Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

Entre los elementos secuestrados había dinero en efectivo y municiones (Foto: Policía bonaerense)

En menos de dos semanas la Policía de San Miguel logró atrapar a un delincuente que ingresó a una vivienda ante la ausencia de la dueña y se llevó una importante suma de dinero, entre otras pertenencias. Según la denuncia radicada por la mujer, en el domicilio faltaban además dólares, euros y un dispositivo electrónico.

El operativo, que permitió capturar al individuo de 35 años, fue llevado a cabo por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) San Miguel, bajo dependencia de la DDI San Martín. El hecho quedó caratulado como “robo agravado por efracción” dado que al arribar al domicilio la mujer se encontró con que el portón abierto y el interior, revuelto.

La investigación se originó a raíz de una presentación formal que la damnificada, residente de zona norte en el AMBA, hizo el 18 de octubre. La mujer relató que regresó a su vivienda de la calle Serrano al 700, cerca de las 22 horas y detectó que la puerta de acceso se encontraba abierta. Indicó que le faltaban 5000 dólares, una suma no especificada de euros y pesos, una notebook y diversas pertenencias personales.

Tras los detalles brindados, el personal policial inició las correspondientes tareas de investigación que incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de los vecinos. Poco después, los investigadores lograron establecer la participación en el hecho de J.E.R. y confirmar un domicilio en San Justo, partido de La Matanza.

El detenido tiene 35 años (Foto: Policía bonaerense)

Con la evidencia recabada, el juzgado competente autorizó una orden de allanamiento, registro, secuestro de bienes y detención del sospechoso, un procedimiento que tuvo lugar este miércoles por la mañana. Además de la detención del individuo, en el inmueble se efectuó el secuestro de 1.400.000 pesos en efectivo, trece municiones .calibre 9 mm, prendas de vestir que coincidían con las utilizadas en el hecho denunciado, tales como un par de zapatillas, un short y buzo, y un teléfono celular Samsung S24.

Los elementos incautados forman parte de las pruebas relevantes para la causa, ya que tanto el dinero como la vestimenta y el dispositivo telefónico podrían vincular al arrestado con el robo investigado. Durante el procedimiento, también se procedió a la búsqueda y secuestro de elementos relacionados con el delito, como sogas, llaves y distintos objetos cortantes, siguiendo el protocolo dispuesto en la orden judicial. Las actuaciones incluyeron la confección de registros fotográficos, inventario de los elementos secuestrados y resguardo de las pruebas de interés.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Infobae, la medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3 y contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20, encabezada por el fiscal Santiago Camiñas.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por efracción”, en tanto el fiscal dispuso la el envío del detenido, junto al dinero, las municiones y las actuaciones labradas, a la sede judicial.

También se llevaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del robo (Foto: Policía bonaerense)

Cometían entraderas en el sur de la Ciudad: secuestraron herramientas de efracción

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda dedicada a las entraderas en la zona sur de la capital, tras una investigación que se prolongó durante nueve meses. El operativo se concretó con dos allanamientos en los barrios de Balvanera y Barracas, donde fueron detenidos tres adultos, dos de nacionalidad argentina y uno de Paraguay, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Un cuarto integrante del grupo ya había sido arrestado en junio tras la denuncia de una víctima que sufrió un robo violento en su vivienda de La Boca el 6 de enero.

La pesquisa se inició luego de que una mujer denunciara ante la Comisaría Vecinal 4 C que tres hombres armados ingresaron a su departamento, la amenazaron y le sustrajeron diversos objetos de valor. Un cuarto sospechoso hacía las veces de campana desde el exterior del edificio. Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar a los autores materiales y al acompañante, así como el vehículo utilizado para la fuga, un Citroën C3 gris, que resultó clave para dar con los implicados.

El trabajo de la División Investigaciones Comunales 4 incluyó el análisis de redes sociales y múltiples tareas en distintos barrios de la ciudad y el conurbano. En junio, en un hotel de Monserrat, detuvieron a uno de ellos y secuestraron el auto utilizado, herramientas de efracción, prendas registradas en los videos y numerosas llaves codificadas.

Los recientes allanamientos, avalados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 13, permitieron atrapar a los otros tres integrantes de la organización. Dos hombres de 48 y 45 años fueron encontrados en un hotel familiar de México al 2900, en Balvanera, y el tercero, un ciudadano paraguayo de 46 años, en una vivienda del Barrio Zavaleta, en Barracas.