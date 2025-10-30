Violento ataque a balazos contra una academia de danzas en Córdoba: hay dos detenidos

Así fue el ataque y la detención

Dos jóvenes fueron detenidos acusados de realizar un ataque a tiros contra una academia de danzas en la ciudad de Córdoba, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, pero que generaron pánico no solo en los dueños del establecimiento, sino en los vecinos del barrio. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según informaron el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió días atrás en una academia de danza ubicada en calles 9 de Julio y Domingo Zípoli, donde se efectuaron varios disparos hacia el frente del local.

En ese lugar, efectuó alrededor de doce disparos contra la fachada de la academia, para luego escapar junto al otro implicado. No se registraron heridos a raíz del incidente, aunque la secuencia fue captada por cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos.

De acuerdo con lo que se observa en el video que ilustra esta nota, el par de agresores llegó al lugar en horas de la noche a bordo de una moto. El acompañante descendió, sacó un arma y comenzó a disparar. Luego de segundos, se dieron a la fuga. Las paredes y varios vidrios quedaron perforados por los disparos.

La agresión ocurrió cuando había al menos 10 personas dentro del lugar. Entre ellas estaban una de las dueñas y su hermana de 12 años.

La Brigada de Investigaciones de la Policía, bajo instrucciones de la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV, Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez, realizó una serie de allanamientos en el barrio Lamadrid.

En esas acciones, la fuerza de seguridad logró capturar tanto al presunto autor material como al conductor de la motocicleta utilizada en el hecho, además de secuestrar el vehículo, varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Las autoridades no descartan nuevos procedimientos para localizar el arma empleada en el ataque.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba señalaron que la investigación continuará para determinar las motivaciones del atentado y verificar si existieron más personas con responsabilidad en el hecho.

En diálogo con El Doce TV, Pamela, profesora y dueña de la academia, relató el terror que vivieron: “Había 10 personas bailando, mi hermana más grande se escondió detrás de un sillón y la más chica se fue al patio”. “Es un milagro que no le hayan pegado a nadie”, contó conmocionada.

La mujer aseguró que no tienen conflictos con nadie y que el ataque fue totalmente inesperado. “Vivimos en este barrio hace 20 años y jamás tuvimos problemas. No quisieron robar, tiraron a matar a alguien. Los tiros pasaron por la cara de las personas y pegaron en la pared”, lamentó.

Según dijo, la primera explosión “los dejó sordos y empezaron a correr sin saber qué era”. “Nadie entendía nada. Mi hermana no encontraba a los alumnos, yo llegué y todos corrían. Fue desesperante”, sostuvo.

“Nos arruinaron el sueño de tener una academia. No queremos seguir acá. Somos una familia que jamás tuvo problemas con nadie”, lamentó entre lágrimas.

“Desde que está la obra no pasa la Caminera, no pasa nadie. Siempre entramos y salimos juntos porque tenemos miedo”, dijo indignada, apenas ocurrió el hecho. La Policía investiga el origen de los disparos y no descarta que el ataque haya estado dirigido a otra persona.