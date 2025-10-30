Crimen y Justicia

Violento ataque a balazos contra una academia de danzas en Córdoba: hay dos detenidos

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad. La Justicia investiga el motivo de la balacera. La palabra de la dueña. El video

Guardar
Así fue el ataque y la detención

Dos jóvenes fueron detenidos acusados de realizar un ataque a tiros contra una academia de danzas en la ciudad de Córdoba, por motivos que todavía no fueron esclarecidos, pero que generaron pánico no solo en los dueños del establecimiento, sino en los vecinos del barrio. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según informaron el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió días atrás en una academia de danza ubicada en calles 9 de Julio y Domingo Zípoli, donde se efectuaron varios disparos hacia el frente del local.

En ese lugar, efectuó alrededor de doce disparos contra la fachada de la academia, para luego escapar junto al otro implicado. No se registraron heridos a raíz del incidente, aunque la secuencia fue captada por cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos.

De acuerdo con lo que se observa en el video que ilustra esta nota, el par de agresores llegó al lugar en horas de la noche a bordo de una moto. El acompañante descendió, sacó un arma y comenzó a disparar. Luego de segundos, se dieron a la fuga. Las paredes y varios vidrios quedaron perforados por los disparos.

La agresión ocurrió cuando había al menos 10 personas dentro del lugar. Entre ellas estaban una de las dueñas y su hermana de 12 años.

La Brigada de Investigaciones de la Policía, bajo instrucciones de la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV, Turno 2, a cargo del fiscal Horacio Vázquez, realizó una serie de allanamientos en el barrio Lamadrid.

En esas acciones, la fuerza de seguridad logró capturar tanto al presunto autor material como al conductor de la motocicleta utilizada en el hecho, además de secuestrar el vehículo, varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Las autoridades no descartan nuevos procedimientos para localizar el arma empleada en el ataque.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba señalaron que la investigación continuará para determinar las motivaciones del atentado y verificar si existieron más personas con responsabilidad en el hecho.

En diálogo con El Doce TV, Pamela, profesora y dueña de la academia, relató el terror que vivieron: “Había 10 personas bailando, mi hermana más grande se escondió detrás de un sillón y la más chica se fue al patio”. “Es un milagro que no le hayan pegado a nadie”, contó conmocionada.

La mujer aseguró que no tienen conflictos con nadie y que el ataque fue totalmente inesperado. “Vivimos en este barrio hace 20 años y jamás tuvimos problemas. No quisieron robar, tiraron a matar a alguien. Los tiros pasaron por la cara de las personas y pegaron en la pared”, lamentó.

Según dijo, la primera explosión “los dejó sordos y empezaron a correr sin saber qué era”. “Nadie entendía nada. Mi hermana no encontraba a los alumnos, yo llegué y todos corrían. Fue desesperante”, sostuvo.

“Nos arruinaron el sueño de tener una academia. No queremos seguir acá. Somos una familia que jamás tuvo problemas con nadie”, lamentó entre lágrimas.

“Desde que está la obra no pasa la Caminera, no pasa nadie. Siempre entramos y salimos juntos porque tenemos miedo”, dijo indignada, apenas ocurrió el hecho. La Policía investiga el origen de los disparos y no descarta que el ataque haya estado dirigido a otra persona.

Temas Relacionados

Córdobaataqueacademia de danzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Víctor Marcos Larroude, de 29 años, falleció en un hospital tras recibir dos impactos de bala, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo. Otro joven recibió un disparo en la pierna. La Policía sigue los pasos de C.F.A., apuntado como el agresor

Hurlingham: buscan a un hombre

Horror en Almirante Brown: un hombre mató a su hijo a puñaladas en medio de una discusión

Ocurrió el fin de semana en el barrio San José. El agresor, de 62 años, acuchilló a la víctima, de 39, al menos dos veces

Horror en Almirante Brown: un

Crimen de Diego Fernández Lima: el fiscal apeló el sobreseimiento de Cristian Graf

Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, sostiene que el excompañero de la víctima encubrió el homicidio del adolescente enterrado en el jardín de su casa en Coghlan

Crimen de Diego Fernández Lima:

El trailer del nuevo documental que hará Netflix sobre el crimen de los rugbiers a Fernando Báez Sosa

La plataforma lanzará el próximo 13 de noviembre una miniserie de 3 capítulos que reconstruye los hechos que rodearon el asesinato ocurrido en Villa Gesell en 2020

El trailer del nuevo documental

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

El informe forense confirmó que la oficial de policía recibió más impactos de bala de los que se creía, mientras que el agresor murió tras un disparo en la cabeza

La autopsia a la policía
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes serán los nuevos diputados

Quiénes serán los nuevos diputados y senadores de CABA en el Congreso tras las elecciones legislativas 2025

La UBA será sede del Primer Congreso Internacional Diego Maradona

Empezaron las pruebas del Trambus eléctrico, que se suma a las líneas de colectivos de CABA

El secreto de Jaclyn Smith: de reina de las miniseries a empresaria pionera en la moda

Receta de compota de manzana y pera, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El pacto de Trump y

El pacto de Trump y Xi Jinping sobre tierras raras: qué papel cumplen en la batalla por el liderazgo tecnológico

Marta Minujín presentará una “Torre de Pisa de Spaghettis” en el Recoleta y expande su presencia mundial

El Salvador extendió el estado de excepción, el número 44 desde su entrada en vigor hace más de tres años

Cómo fue la última prueba nuclear de Estados Unidos: a 33 años del ensayo Divider

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en el letal operativo de Río de Janeiro

TELESHOW
Maxi López sorprendió con un

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo con un insólito regalo en la calle y una ventana le impidió recibirlo

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”

Darío Barassi protagonizó un divertido “duelo de escotes” con una participante al aire: “Si ella muestra yo también”