Crimen y Justicia

Revés para el presidente de San Lorenzo en la causa por la coima para fichar a un jugador: fijaron su indagatoria

La Sala VII de la Cámara de Apelaciones revocó la suspensión de la declaración de Marcelo Moretti tras una apelación de la fiscal del caso

Marcelo Moretti, presidente de San
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

En medio del caos institucional y económico que envuelve a San Lorenzo de Almagro y a su presidente, quien todavía resiste en el cargo; la Justicia tomó una decisión clave en contra de Marcelo Moretti en la causa en la que está acusado de cobrar una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las Inferiores del club.

La Sala VII de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Juan Cicciario y Rodolfo Pociello Argerich, decidió este miércoles revocar la suspensión de la indagatoria de Moretti, tras una apelación de la fiscal del caso, Mónica Cuñarro.

La fiscal Cuñarro pidió interrogar al presidente de San Lorenzo en el expediente por defraudación al menos cuatro veces. Así, según confirmaron fuentes del caso, deberá presentarse el 6 de noviembre ante la jueza del caso, Laura Bruniard.

La indagatoria había sido suspendida por la magistrada el 9 de septiembre pasado, de cara a la pelea por la competencia del caso, en un expediente es disputado por dos fiscales:

  • Por el lado del fuero criminal y correccional porteño, Cuñarro.
  • Por el contravencional de la Ciudad, Maximiliano Vence, que inició la causa de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia.
El repudio de los hinchas
El repudio de los hinchas a Moretti en la sede de San Lorenzo (RS Fotos)

Cuñarro, que inició su causa tras una denuncia del abogado y candidato opositor en San Lorenzo César Francis, lanzó fuertes acusaciones de forum shopping “precedido de un acuerdo (tácito, explícito o expreso) que obedecería a actos contrarios al espíritu de justicia”, asegura un documento del caso.

En julio pasado, la Justicia correccional le pidió al Juzgado N°4 del fuero contravencional que se inhiba de continuar su investigación. El 3 de septiembre, el camarista Guillermo Lucero reiteró la competencia material. El 30 de septiembre, el último recurso de casación de la defensa de Moretti, a cargo del abogado Gastón Marano, fue rechazado.

María José Scottini, una empresaria platense, madre del jugador juvenil, declaró en la causa de Cuñarro con respecto al dinero y a la cámara oculta en la causa instruida por la titular de la Fiscalía N°8. En su narrativa, intentó exculpar al directivo, aseguró que bromeaba.

El allanamiento a la casa
El allanamiento a la casa de Moretti, ordenado por la Justicia porteña

La AFA también entregó información. El 29 de mayo, una apoderada de la institución máxima del fútbol argentino afirmó que el futbolista en cuestión “se inscribió el 24/07/2024, a favor del CA San Lorenzo de Almagro como primera inscripción (Categoría Sexta)“.

Y siguió: ”El mismo no se encuentra clasificado para la presente temporada a favor de nuestro afiliado, no habiendo registrado movimientos posteriores a la inscripción realizada”.

Es decir, según la AFA, al chico de la presunta coima lo ficharon.

A mediados de julio último, el Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo pidió la destitución de Moretti. La decisión quedó en manos de la Asamblea de Representantes. Antes, la Comisión Directiva deberá convocarla y definir si suspende provisionalmente al dirigente, hoy en uso de licencia.

Cayó una banda narco de

Detuvieron a un prófugo que

Horror en Hurlingham: discutía con

Investigan a un psicólogo influencer

Encontraron restos humanos en Entre
Cayó una banda narco de

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas

Claudia Villafañe recordó a Diego

