El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

Así fu extraditado el cirujano plástico acusado de abusar a sus pacientes cuando estaban sedadas

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición de un cirujano plástico boliviano acusado de abuso sexual con acceso carnal contra varias de sus pacientes, a quienes habría atacado mientras se encontraban bajo los efectos de la anestesia.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Dirección General de Cooperación Internacional de la fuerza, que trasladó al detenido desde Bolivia hacia la Argentina, donde enfrentará a la justicia por los hechos ocurridos en 2019.

Según surge de la investigación judicial, el acusado, un ciudadano boliviano de 41 años, ejercía como médico esteticista en un consultorio privado ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, de acuerdo con los informes del caso, abusaba sexualmente de sus pacientes luego de aplicarles la anestesia que él mismo suministraba antes de realizarles los tratamientos.

El acusado ofrecía sus servicios en Bolivia y así lo descubrieron

Las víctimas, bajo un estado de total vulnerabilidad, eran atacadas en momentos en que se encontraban inconscientes o sin capacidad de reacción.

La causa se inició tras las denuncias presentadas por las pacientes y el análisis de los elementos recolectados durante la investigación. En 2020, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Martín Carlos Del Viso, ordenó la captura internacional del sospechoso. El requerimiento fue remitido a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que solicitó la colaboración de Interpol para su localización fuera del país.

A partir de esa orden, el Departamento Interpol Argentina emitió una Notificación Roja, una herramienta de cooperación internacional que permite alertar a las fuerzas policiales de todo el mundo sobre la búsqueda de una persona con pedido de captura vigente. El objetivo era lograr su detención preventiva en el exterior y posterior extradición a territorio argentino.

El intercambio permanente de información entre la PFA, Interpol Bolivia y la Dirección Nacional de Migraciones permitió establecer que el imputado había abandonado la Argentina poco después de iniciarse la investigación y había regresado a su país de origen.

Las diligencias posteriores confirmaron que se encontraba residiendo en Santa Cruz de la Sierra, donde trabajaba en una clínica local.

Durante las tareas de rastreo digital, los investigadores descubrieron que el prófugo utilizaba un perfil público en una reconocida red social para promocionar sus servicios como cirujano plástico, lo que facilitó su identificación.

Con esta información, la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en La Paz coordinó con las autoridades bolivianas la localización del sospechoso.

En marzo de 2025, la policía de Bolivia informó oficialmente su detención, luego de que se hiciera efectiva la alerta roja internacional. De inmediato, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina formalizó el pedido de extradición ante la justicia boliviana.

El trámite fue aceptado en un breve lapso, tras verificarse la vigencia del pedido judicial y la documentación remitida por las autoridades argentinas. Una vez completadas las gestiones diplomáticas y judiciales, se organizó una comisión policial de la PFA que viajó hasta Bolivia para concretar el traslado del acusado.

La entrega del detenido se realizó en cumplimiento de las normas de cooperación judicial internacional entre ambos países. En las últimas horas, el equipo de la Dirección General de Cooperación Internacional regresó a la Argentina junto al ciudadano boliviano, bajo estrictas medidas de custodia.

El operativo finalizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde el implicado fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17. Desde allí, se dispuso su traslado a sede judicial, donde se le notificará formalmente la acusación por abuso sexual con acceso carnal.

La extradición del médico, efectivizada tras más de cuatro años de búsqueda, constituye el cierre de una etapa clave dentro del proceso judicial.