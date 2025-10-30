Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer de 73 años acusada de cometer múltiples estafas

La señora de la comunidad gitana fue apresada en un control sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de Leones




La Policía de Córdoba capturó a una mujer de 73 años acusada de liderar una serie de fraudes en distintos puntos del territorio provincial.

Su detención tuvo lugar sobre la autopista Córdoba-Rosario, en proximidades de la localidad de Leones, luego de que personal de la Patrulla Rural de Marcos Juárez realizara un control policial de rutina y confirmara la identidad de la acusada, quien tenía un pedido de detención vigente por parte de la justicia.

La aprehensión de la mujer se produjo durante la jornada del miércoles, cuando la fuerza policial constató que la persona, oriunda de la comunidad gitana, según se notificó oficialmente, era requerida por la comisión de al menos una estafa reiterada en distintos puntos de la provincia.

La investigación, a cargo de la Unidad Judicial de Mina Clavero perteneciente al departamento San Alberto, activó la orden de captura después de recibir denuncias en varias localidades.

De acuerdo con los datos confirmados por la Policía de Córdoba, la mujer permanecía prófuga en medio de procesos judiciales abiertos por delitos de fraude. El hallazgo se produjo de manera fortuita, a partir de una de las inspecciones habituales efectuadas por la patrulla en rutas clave de la provincia.

Según el reporte divulgado por la fuerza, la mujer se desplazaba a bordo de un automóvil Volkswagen UP, vehículo que fue inmediatamente requisado y se hallaron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos, un teléfono celular y otros objetos que serán analizados por los instructores judiciales.

El caso que derivó en la orden de detención fue tramitado por la Unidad Judicial de Mina Clavero, en el departamento San Alberto.

Las denuncias que la involucran apuntan a múltiples episodios de estafa que, según la investigación, habrían sido cometidos en diferentes localidades del interior cordobés, aunque aún no se brindó el detalle exacto de la cantidad de damnificados ni los montos involucrados.




De acuerdo con la información oficial, la detenida integra la comunidad gitana, condición indicada en los partes de prensa y comunicaciones oficiales. Las fuerzas de seguridad consideran que la modalidad delictiva consistió en maniobras de engaño para perjudicar económicamente a diversas víctimas, aunque el expediente sigue en plena etapa de instrucción.

El procedimiento concluyó con el traslado de la mujer detenida a sede policial, donde fue identificada y puesta a disposición directa de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, bajo la órbita de la Dra. Analía Gallaratto. El organismo judicial tomará declaración a la acusada y evaluará los pasos a seguir mientras continúan las tareas de recolección de pruebas.

La investigación inicial, según informó el portal del diario La Voz, surgió tras sucesivas denuncias de fraude radicadas ante la dependencia judicial de Mina Clavero. Según fuentes de la investigación consultadas por la Policía de Córdoba, la modalidad utilizada por la mujer incluía engaños en transacciones y maniobras financieras en distintas zonas de la provincia, lo que complicó su localización y motivó la intervención de varios cuerpos policiales.

El arresto de la mujer permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de posibles cómplices o ramificaciones dentro y fuera de la provincia de Córdoba. De momento, la principal hipótesis es que la acusada habrían operado en solitario en la mayoría de los episodios registrados en la investigación.

Con la sospechosa privada de su libertad, la Fiscalía de Villa Cura Brochero analizará el material incautado y coordinará con la Unidad Judicial de Mina Clavero para determinar posibles víctimas adicionales y delitos conexos. Se espera que en los próximos días la imputada sea citada a declarar y se definan las medidas cautelares pertinentes mientras avanza el expediente.

