Crimen y Justicia

Se reanudó la elección del jurado popular que juzgará al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El proceso de selección continúa luego de que el martes no se definieran los 12 integrantes titulares y 4 suplentes que se requieren para conformar el tribunal

Florencia Illbele

Por Florencia Illbele

Guardar
Se reanudó la selección de los 12 ciudadanos que decidirán si el clan Sena es culpable o no del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Resistencia, Chaco (enviada especial). Luego de que en la primera jornada del juicio no se lograra conformar el jurado popular que decidirá si el clan Sena es culpable o no del femicidio de Cecilia Strzyzowski, este miércoles se reanudó la audiencia en la que esperan seleccionar a los 16 ciudadanos necesarios para conformar el tribunal.

La audiencia es encabezada por la jueza técnica Dolly Fernández, quien, ante la falta de definiciones el primer día, dispuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 8. Al igual que el martes, se espera que sea otra jornada maratónica, con la expectativa de que al final de la tarde se resuelven los 12 integrantes titulares y 4 suplentes que juzgarán a los imputados.

Esta mañana, al igual que ayer, la prensa pudo ingresar al Centro de Convenciones del Hotel Gala unos minutos antes de que comenzara la audiencia y los fotógrafos pudieron retratar a los siete acusados. Entre ellos César y Emerenciano Sena, quienes en esta oportunidad asistieron sin chalecos antibalas.

Emerenciano Sena se tapó la
Emerenciano Sena se tapó la cara y evitó los flahes. (Edgar Aguirre)

Por su parte, Marcela Acuña, mujer de Emerenciano y madre de César, ingresó a la sala, se sentó junto a su abogado y posó su mirada en el piso. El pelo le tapaba el rostro, como si quisiera ocultarse de las cámaras y los flashes.

Durante la audiencia de este miércoles, la jueza Fernández interrogará a los 119 posibles jurados que quedaron de la selección trunca del martes y que esta mañana volvieron a presentarse. Hay cuatro que se ausentaron. Luego, será el turno de las recusaciones.

Si en esta instancia no se pudiera obtener un jurado, fuentes del caso confirmaron a Infobae que recién ahí empezarán los interrogatorios a los otros 100 candidatos que fueron citados para este miércoles.

El martes, a pesar de la lluvia torrencial que caía sobre la ciudad de Resistencia, más de 150 chaqueños se acercaron al Centro de Convenciones del Hotel Gala para participar del proceso de selección de jurados. Sin embargo, tras ocho horas de audiencia no se logró conformar el tribunal popular.

Gustavo Melgarejo, cuidador del predio
Gustavo Melgarejo, cuidador del predio Rossi junto a Griselda Reinoso y encargados —según la acusación— de mantener el fuego encendido durante al menos diez horas para asegurar la destrucción del cuerpo de Cecilia

De los 250 ciudadanos convocados para la primera jornada, se presentaron 166: el 65% del total. Para preservar su identidad, a cada uno se le asignó un número de Voir dire (NdR.: expresión francesa que significa “decir la verdad”), que funcionará como un DNI durante el resto del proceso.

Según pudo saber este medio, lo primero que debieron hacer fue completar un cuestionario de 20 preguntas elaborado por las querellas, los fiscales y las defensas, y aprobado por la jueza técnica.

“Se indagó en cuestiones íntimas de las personas, por ejemplo, si tenían hijos, qué pensaban de los movimientos sociales, si consumían medios de comunicación o redes sociales, si ellos o algún familiar atravesó situaciones de violencia de género o si consideraban que una persona acusada de un delito grave merecía defensa. El objetivo fue detectar posibles sesgos o convicciones que puedan afectar su objetividad”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

Aunque se esperaba que los cuestionarios agilizaran el proceso, ocurrió lo contrario. “Creo que eso demoró bastante. Capaz hubiera sido mejor ir directo a interrogar al jurado”, confió una de las partes.

Fabiana González, considerada como mano
Fabiana González, considerada como mano derecha de los Sena. (Edgar Aguirre)

Tras ese primer filtro, los candidatos ingresaron en pequeños grupos a la Sala de Convenciones Nº2 donde se encontraban los imputados, el Equipo Fiscal Especial, las dos querellas y las defensas. Allí se realizaron las excusaciones o dispensas.

“Algunos debieron retirarse tras exponer motivos personales por los que no podían integrar el jurado: cuestiones de salud, laborales o familiares”, indicó otra fuente judicial.

Al finalizar la jornada, se dispensaron entre 30 y 40 personas, entre ellas, la tía de Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena. “Cuando se le preguntó si tenía algún parentesco con los allí presentes, dijo que era la tía del letrado. Después lo negó”, contó una fuente.

Otro momento tragicómico se dio cuando confundieron a un jurado con otro y le dijeron que no podía participar porque tenía antecedentes penales.

Los imputados

César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso llegaron al Hotel Gala en medio entre las 5.30 y las 6 de la mañana. Fueron trasladados bajo custodia desde las unidades donde permanecen detenidos. Ya en el recinto, Emerenciano intentó por todos los medios evitar ser fotografiado.

Además de un barbijo, se tapó el rostro con las manos y durante el lapso de tiempo que los fotógrafos y camarógrafos estuvieron en la sala, prácticamente les dio la espalda. Del líder piquetero, que supo ser aliado del exgobernador Jorge Capitanich y llegó a candidatearse como primer diputado provincial por la línea PSU–Socialistas Unidos, quedó poco: apenas un hombre encorvado que parecía querer esconderse debajo de la mesa.

Distinta fue la postura de su esposa, Marcela Acuña. En primera fila, birome en mano y con un cuaderno, se mostró involucrada en lo que estaba por suceder. La remera blanca y las dos trenzas le dieron un aire de “chica buena”, muy distinto al de sus apariciones anteriores. Apenas un mes atrás, protagonizó un escándalo a los gritos que demoró el inicio de una de las audiencias preliminares.

Sentado atrás de ella estaba su hijo César Sena. Llevaba puesta una remera verde y, al igual que su padre, un chaleco antibalas. Se lo vio hablando con su abogada Gabriela Tomljenovic, quien explicó que su defendido estaba “muerto de frío” y por eso no se había quitado el chaleco. Días antes, de cara al debate oral, la letrada le confió a Infobae que César estaba “tranquilo”. “Estuvo muy involucrado en el proceso de las audiencias preliminares. En la cárcel lee mucho: desde novelas hasta libros de Michel Foucault”, contó.

A Marcela Acuña la remera
A Marcela Acuña la remera blanca y las dos trenzas le dieron un aire de “chica buena” (Foto/Edgardo Aguirre)

Esta primera jornada también permitió ver los rostros del resto de los acusados; de quienes, hasta ahora, casi no había imágenes recientes. Entre ellos, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, cuidadores del predio Rossi y encargados —según la acusación— de mantener el fuego encendido durante al menos diez horas para asegurar la destrucción del cuerpo de Cecilia. Ella estaba en la primera fila a la izquierda; él, en la segunda a la derecha. La distancia entre ambos podría explicarse: días antes de ser detenidos, ella lo denunció por violencia de género.

También estuvieron presentes Fabiana González y Gustavo Obregón, considerados mano derecha de los Sena. Los piqueteros eran padrinos de uno de los hijos de la pareja, y ellos, a su vez, fueron testigos del matrimonio por Iglesia de Emerenciano y Marcela.

Pasadas las 16, los siete acusados salieron por una puerta trasera, esposados y escoltados por el Cuerpo de Operaciones Penitenciarias (COP). Afuera los esperaba una camioneta del Servicio Penitenciario Provincial para trasladarlos a sus respectivos centros de detención. Gustavo Melgarejo fue el único que llegó a verse brevemente: los agentes del COP formaron un cordón para cubrirlo y, enseguida, ubicaron la camioneta de espaldas a la puerta para que el resto de los detenidos pudieran subir sin quedar expuestos ante la prensa.

La salida de Gustavo Melgarejo de la primera audiencia del juicio.

Temas Relacionados

ChacoJuicio por JuradosCecilia StrzyzowskiEmerenciano SenaCésar SenaMarcela AcuñaJorge Capitanich

Últimas Noticias

“Te dejamos solo Nicolás”: el desgarrador mensaje dedicado al adolescente hallado muerto en Ezeiza

El chico de 18 años fue encontrado debajo de un puente tras estar tres días desaparecido. Una de sus amigas lo despidió con un fuerte mensaje en redes. Cuál es la principal hipótesis de los investigadores

“Te dejamos solo Nicolás”: el

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

La víctima había salido de prisión hace poco tiempo. Aunque recibió atención médica, la gravedad de las heridas provocó su muerte horas más tarde

Luego de estar prófugo más

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

El acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, embistió con su camioneta a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada y estuvo prófugo cuatro meses

Elevan a juicio oral la

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

El caso tuvo lugar a finales de 2013, pero la damnificada impulsó la denuncia en 2023. El Tribunal consideró que no buscaba “un beneficio más allá de la justicia”

Condenaron a un empleado del

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El gobierno provincial dispuso un pago de 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar a Andrés “Plin” Acosta, buscado por asociación ilícita y tenencia de armas en Rosario

Barra de Rosario Central y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: a

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 29 de octubre

La emoción de un productor chaqueño que logró una exportación inédita: “Es un día histórico”

“Te dejamos solo Nicolás”: el desgarrador mensaje dedicado al adolescente hallado muerto en Ezeiza

El cónsul argentino en Río de Janeiro habló del operativo anti narco: “El número de muertos se elevó muchísimo”

De cuánto será la multa si no se tiene TelePASE en la autopista Perito Moreno y cómo tramitarlo

INFOBAE AMÉRICA
Una experta afirmó que las

Una experta afirmó que las operaciones policiales nunca frenaron a los grupos criminales en Río

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

La ONU pidió una investigación inmediata tras las operaciones policiales contra el crimen y las masacres en Río de Janeiro

Estas son las restricciones que aplicarán en el referéndum de Ecuador

Tras el paso del huracán Melissa, las autoridades de Jamaica advirtieron el riesgo de cocodrilos en zonas residenciales

TELESHOW
Tamara Báez reveló el motivo

Tamara Báez reveló el motivo de su internación y mostró los resultados de su cirugía estética: las imágenes

La charla en vivo de Fabi Cantilo y Lourdes Fernández a corazón abierto: “Al señor que pega no lo queremos”

Ganó Los 8 Escalones y conmovió a Pampita con su historia de superación tras sufrir un robo: “Yo te entiendo”

El reproche en vivo de Juan José Campanella a Mario Pergolini: “Yo perdono pero no olvido”

El regreso con gloria de Momi Giardina a Masterchef Celebrity: un plato dedicado a su hija que conmovió al jurado