Crimen y Justicia

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

El acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, embistió con su camioneta a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada y estuvo prófugo cuatro meses

Guardar
Duarte chocó a un grupo
Duarte chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

La causa judicial por el choque fatal en Avenida 520 en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, que provocó dos muertos y un herido grave, será elevada a juicio oral. El principal acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, permanece detenido y enfrentará cargos por doble homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El hecho investigado tuvo lugar el 19 de mayo, cerca de las 23:30, en la zona oeste de La Plata, específicamente en Avenida 520 entre 161 y 162.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, Duarte conducía una camioneta Ford Ranger blanca con patente robada y numeración de chasis adulterada. En esas circunstancias, embistió a tres jóvenes que transitaban por la calle, uno de ellos empujando una motocicleta Honda Wave.

Las víctimas, identificadas como Franco Agustín Giampieri y Axel Geremías Martínez, fallecieron en el acto, mientras que Esteban Omar Acosta sufrió lesiones de gravedad que requirieron su internación.

Las víctimas fatales, Alex Martínez
Las víctimas fatales, Alex Martínez y Franco Giampieri

La pericia accidentológica determinó que la camioneta circulaba a una velocidad no menor a 85 km/h. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo arrastró a los jóvenes y la moto durante aproximadamente 40 metros.

Tras el siniestro, tanto Duarte como su acompañante, Federico Pérez, descendieron del vehículo, observaron a las víctimas y se alejaron del lugar sin prestar auxilio. Las cámaras de seguridad captaron cómo ambos se llevaban una bolsa del interior de la camioneta antes de huir.

Detuvieron a un conductor acusado de atropellar y matar a dos amigos de La Plata

En la requisitoria de elevación a juicio, a la que accedió La Buena Info, el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N°12 de La Plata, detalló que el imputado permaneció prófugo durante cuatro meses.

La investigación reunió más de 20 pruebas digitales, entre ellas mensajes de WhatsApp que evidencian maniobras para entorpecer la pesquisa y ocultarse en distintas localidades, con la colaboración de allegados. En esas conversaciones, Duarte llegó a manifestar que había “quemado un celular” y que portaba un arma de fuego para evitar allanamientos.

El expediente también incluye testimonios de vecinos de Melchor Romero, quienes señalaron que Duarte era conocido en la zona por manipular y clonar camionetas. Estos elementos, junto con las pericias y los registros fílmicos, consolidan la acusación sobre su participación directa en el hecho.

La calificación legal atribuida por el fiscal corresponde a “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”, conforme a los artículos 54, 84 bis y 94 bis del Código Penal.

Con la presentación formal realizada este lunes 27 de octubre, el expediente queda a la espera de la decisión del Juez de Garantías, Pablo Raele, quien deberá resolver si acepta la elevación a juicio oral.

Duarte, actualmente detenido, enfrentará cargos penales por el choque que terminó con la vida de dos jóvenes y dejó a un tercero gravemente herido.

Duarte fue arrestado cuando estaba
Duarte fue arrestado cuando estaba por subirse a un auto BMW

Los familiares y allegados de las víctimas reclaman una condena de prisión perpetua y siguen de cerca el desarrollo del proceso judicial.

Las víctimas fatales eran músicos y amigos de toda la vida: Alex Martínez y Franco Giampieri integraban la banda de rock “Rojo al Vino” y esa noche volvían de ensayar juntos.

Axel tenía una hija pequeña y Franco, un hijo. Acosta, el único sobreviviente, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y pasó por varias cirugías que lo dejaron en silla de ruedas.

Hace un mes, Acosta publicó en sus redes sociales: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

Elevan a juicio oral la
Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

Hace unos días fue noticia que Duarte, quien permanece detenido con prisión preventiva, cambio de defensa. El equipo de abogados que ahora representa al acusado de doble homicidio culposo es el mismo que asiste a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata.

Desde el estudio jurídico, integrado por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, aseguraron: “Estamos seguros de su inocencia”, y anticiparon que la estrategia buscará demostrar que Duarte no conducía la camioneta involucrada en el hecho.

La nueva defensa sostiene que existen elementos que ubican al acusado en su domicilio, acompañado y trabajando, mientras que el vehículo habría sido utilizado por otras personas.

Temas Relacionados

La PlataMelchor RomeroHomicidiosÚltimas Noticas

Últimas Noticias

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

El caso tuvo lugar a finales de 2013, pero la damnificada impulsó la denuncia en 2023. El Tribunal consideró que no buscaba “un beneficio más allá de la justicia”

Condenaron a un empleado del

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El gobierno provincial dispuso un pago de 25 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar a Andrés “Plin” Acosta, buscado por asociación ilícita y tenencia de armas en Rosario

Barra de Rosario Central y

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Leonardo Sebastián Figueroa recibió dos puñaladas mientras realizaba un recorrido en colectivo. Murió en octubre de 2024

Condenaron a 20 años de

Atraparon a dos hombres que amenazaban a un vecino de Villa Soldati y en la huida tiraron las armas en la basura

La Policía de la Ciudad los detuvo tras un llamado al 911. Los sospechosos, ambos con antecedentes, intentaron escapar caminando

Atraparon a dos hombres que

Comenzó el juicio contra el “matapresos” que intentó asesinar a la fiscal Claudia Ríos

Hugo Eduardo “Mecha” Arredondo, condenado a prisión perpetua por el homicidio de un militar retirado durante un asalto, enfrenta diferentes cargos

Comenzó el juicio contra el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un empleado del

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

Aumentó la cantidad de evacuados en Corrientes tras las intensas lluvias: hay más de 130 personas afectadas

Atraparon a dos hombres que amenazaban a un vecino de Villa Soldati y en la huida tiraron las armas en la basura

INFOBAE AMÉRICA
Cuba evacuó a más de

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa se degradó a categoría 3 pero sigue siendo “extremadamente peligroso” mientras se acerca a Cuba

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

Donald Trump llegó a Corea del Sur para reunirse con Xi Jinping y participar en la cumbre del APEC

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”