Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

Duarte chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

La causa judicial por el choque fatal en Avenida 520 en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, que provocó dos muertos y un herido grave, será elevada a juicio oral. El principal acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, alias “Chiquito”, permanece detenido y enfrentará cargos por doble homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El hecho investigado tuvo lugar el 19 de mayo, cerca de las 23:30, en la zona oeste de La Plata, específicamente en Avenida 520 entre 161 y 162.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, Duarte conducía una camioneta Ford Ranger blanca con patente robada y numeración de chasis adulterada. En esas circunstancias, embistió a tres jóvenes que transitaban por la calle, uno de ellos empujando una motocicleta Honda Wave.

Las víctimas, identificadas como Franco Agustín Giampieri y Axel Geremías Martínez, fallecieron en el acto, mientras que Esteban Omar Acosta sufrió lesiones de gravedad que requirieron su internación.

Las víctimas fatales, Alex Martínez y Franco Giampieri

La pericia accidentológica determinó que la camioneta circulaba a una velocidad no menor a 85 km/h. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo arrastró a los jóvenes y la moto durante aproximadamente 40 metros.

Tras el siniestro, tanto Duarte como su acompañante, Federico Pérez, descendieron del vehículo, observaron a las víctimas y se alejaron del lugar sin prestar auxilio. Las cámaras de seguridad captaron cómo ambos se llevaban una bolsa del interior de la camioneta antes de huir.

Detuvieron a un conductor acusado de atropellar y matar a dos amigos de La Plata

En la requisitoria de elevación a juicio, a la que accedió La Buena Info, el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N°12 de La Plata, detalló que el imputado permaneció prófugo durante cuatro meses.

La investigación reunió más de 20 pruebas digitales, entre ellas mensajes de WhatsApp que evidencian maniobras para entorpecer la pesquisa y ocultarse en distintas localidades, con la colaboración de allegados. En esas conversaciones, Duarte llegó a manifestar que había “quemado un celular” y que portaba un arma de fuego para evitar allanamientos.

El expediente también incluye testimonios de vecinos de Melchor Romero, quienes señalaron que Duarte era conocido en la zona por manipular y clonar camionetas. Estos elementos, junto con las pericias y los registros fílmicos, consolidan la acusación sobre su participación directa en el hecho.

La calificación legal atribuida por el fiscal corresponde a “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por la pluralidad de víctimas fatales y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a las víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas”, conforme a los artículos 54, 84 bis y 94 bis del Código Penal.

Con la presentación formal realizada este lunes 27 de octubre, el expediente queda a la espera de la decisión del Juez de Garantías, Pablo Raele, quien deberá resolver si acepta la elevación a juicio oral.

Duarte, actualmente detenido, enfrentará cargos penales por el choque que terminó con la vida de dos jóvenes y dejó a un tercero gravemente herido.

Duarte fue arrestado cuando estaba por subirse a un auto BMW

Los familiares y allegados de las víctimas reclaman una condena de prisión perpetua y siguen de cerca el desarrollo del proceso judicial.

Las víctimas fatales eran músicos y amigos de toda la vida: Alex Martínez y Franco Giampieri integraban la banda de rock “Rojo al Vino” y esa noche volvían de ensayar juntos.

Axel tenía una hija pequeña y Franco, un hijo. Acosta, el único sobreviviente, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y pasó por varias cirugías que lo dejaron en silla de ruedas.

Hace un mes, Acosta publicó en sus redes sociales: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

Hace unos días fue noticia que Duarte, quien permanece detenido con prisión preventiva, cambio de defensa. El equipo de abogados que ahora representa al acusado de doble homicidio culposo es el mismo que asiste a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata.

Desde el estudio jurídico, integrado por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, aseguraron: “Estamos seguros de su inocencia”, y anticiparon que la estrategia buscará demostrar que Duarte no conducía la camioneta involucrada en el hecho.

La nueva defensa sostiene que existen elementos que ubican al acusado en su domicilio, acompañado y trabajando, mientras que el vehículo habría sido utilizado por otras personas.