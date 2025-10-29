Atraparon a dos hombres que amenazaban a un vecino de Villa Soldati y en la huida tiraron las armas en la basura

Los detenidos tienen 28 y 31 años (Foto: Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad detuvo este martes en el barrio de Villa Soldati a dos personas que estaban amenazando a un vecino de la zona. Al detectar la llegada de los agentes, intentaron deshacerse de las armas utilizadas para agredir y darse a la fuga. Se trata de dos individuos que poseen antecedentes delictivos.

La intervención de las fuerzas de seguridad comenzó en avenida Lacarra al 3400, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de los dos hombres armados. El personal de la Comisaría Vecinal 8B de la Policía porteña desplegó un operativo debido a que los sospechosos intentaron escapar a pie. Según la información a la que pudo acceder Infobae, luego de una breve persecución, ambos fueron alcanzados y aprehendidos cerca de un playón de ese barrio.

Cuando los uniformados los detuvieron, se encontraron con que no tenían las armas de fuego entre sus pertenencias, por lo que procedieron a realizar un exhaustivo rastrillaje en las inmediaciones del lugar. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los oficiales encontraron en el interior de un contenedor de basura las pistolas utilizadas por los detenidos. Una de ellas, una Bersa calibre 9 milímetros, presentaba la inscripción oficial de la Policía Bonaerense.

Los sospechosos intentaron descartar las armas en la basura (Foto: Policía de la Ciudad)

Los detenidos, de 31 y 28 años, presentaban varios antecedentes judiciales. El mayor registra causas abiertas por robo simple, ocurrido en el 2016; portación de arma de guerra sin autorización, resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes para uso personal, todos hechos ocurridos este año; lesiones leves tanto en 2019 como en 2024 y lesiones culposas (2024). Además, cuenta con un pedido de captura vigente del año 2019.

En tanto, el individuo de 28 años posee antecedentes por delitos cometidos en 2017, 2018 y 2025, tales como tentativa de robo, encubrimiento y portación ilegal de arma de guerra, respectivamente.

De acuerdo a los datos obtenidos, los dos hombres permanecen detenidos bajo la carátula de portación de arma de guerra sin autorización, y quedaron a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de turno.

Entre los elementos recogidos durante el procedimiento, las dos armas serán sometidas a peritaje para determinar su relación con hechos previos y cotejar la numeración de serie de la pistola con la inscripción oficial de la Policía Bonaerense.

Una de las pistolas secuestradas tenía inscripción oficial de la Policía Bonaerense (Foto: Policía de la Ciudad)

Amenazó a un vecino y descubrieron que tenía un arsenal de armas

Un hombre de 61 años quedó imputado en La Plata a fines de agosto, luego de que la Policía Bonaerense realizara un allanamiento en su domicilio en la localidad de Abasto y encontrara un arsenal compuesto por quince armas de fuego, una ballesta y una gran cantidad de municiones. El procedimiento se concretó en una vivienda de la calle 489, entre 198 y 202, tras una denuncia por amenazas presentada por un vecino.

El hecho se originó a partir de una discusión entre dos habitantes del barrio por motivos relacionados con sus mascotas. Según la denuncia, la situación escaló cuando uno de ellos exhibió un arma de fuego y profirió amenazas, lo que motivó la intervención policial.

Ante la alerta, la Justicia de La Plata dispuso un allanamiento en la vivienda del imputado. En el interior encontraron quince armas, entre pistolas y escopetas, numerosas municiones y una ballesta, elemento poco habitual en procedimientos de este tipo.

El arsenal fue hallado distribuido en distintos sectores de la propiedad, donde se secuestraron pistolas, escopetas y una gran cantidad de cartuchos de diversos calibres.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Policía Bonaerense junto al personal judicial interviniente. La Unidad Funcional de Instrucción buscaba determinar el origen de cada una de las piezas secuestradas y analizar la existencia de documentos que acreditaran la tenencia legal de ese material bélico.