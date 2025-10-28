Violenta pelea entre vecinos en La Plata: se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con el rostro desfigurado

Dos heridos tras una violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata

Una pelea a cuchillazos, en una pensión de la ciudad de La Plata, dejó dos hombres con graves heridas, en medio de un violento enfrentamiento vecinal ocurrido durante la mañana de este lunes. Los dos damnificados sufrieron cortes profundos en sus rostros, pero ninguno corre riesgo de vida.

Fuentes policiales indicaron que el hecho tuvo lugar en una pensión ubicada sobre calle 8, entre 39 y 40, donde dos vecinos protagonizaron una sangrienta disputa.

Según la información consignada por Noticias Argentinas, los violentos fueron identificados como A.M.M., de 47 años, y M.J.H.J., de 48. Ambos son de nacionalidad colombiana, residen en la misma dirección donde se originó el incidente, y trabajan como changarines.

La Policía bonaerense tomó conocimiento del hecho cuando un llamado al 911 alertó sobre disturbios en la pensión y solicitó la intervención de patrullas.

Los heridos fueron hospitalizados con graves heridas en sus rostros.

Al ingresar por un pasillo interno, los agentes detectaron gritos procedentes del primer piso. Una vez que arribaron al lugar de la pelea, los efectivos hallaron manchas de sangre en el suelo y las paredes, y encontraron a los dos hombres en plena discusión, cada uno con lesiones visibles en el rostro.

En el lugar del hecho se secuestró una cuchilla de carnicero con mango negro, encontrada a pocos metros del sitio donde ocurrió la pelea.

La Policía demoró a los dos hombres, quienes recibieron atención médica luego de la llegada de móviles de Defensa Civil y del SAME. A.M.M. fue trasladado al hospital San Martín, mientras que M.J.H.J. quedó internado en el hospital Romero.

Un médico de la fuerza de seguridad se presentó en ambos centros de salud para la elaboración de informes periciales y constatar las lesiones presentadas por ambas víctimas. El profesional revisó a los heridos y confirmó que ninguno corre riesgo de vida.

La investigación quedó bajo la carátula de “lesiones recíprocas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7, a cargo de Virginia Bravo, del Departamento Judicial La Plata.

Antecedente

Días atrás, el domingo 19 de octubre por la medianoche, un violento enfrentamiento entre vecinos y la Policía también tuvo lugar en esa ciudad. La escena, que terminó con varias personas heridas, una de ellas de gravedad, y destrozos en la zona, se desató luego de que un grupo de personas incendiara una vivienda, supuestamente vinculada a la venta de drogas.

Los piedrazos y disparos se registraron en la intersección de las calles 12 y 93 de Villa Elvira. Varios testigos indicaron que el conflicto estaba relacionado con el hartazgo de los vecinos frente a la presencia de personas supuestamente ligadas al narcomenudeo. “Estamos hartos de los que envenenan a los chicos”, manifestaron al portal 0221.

Enfrentamiento e incendio en Villa Elvira (Video: X @Hechosanderecho)

El primer incidente se dio pasadas las 22, cuando un grupo de residentes decidió incendiar la casa en cuestión. Las llamas avanzaron con rapidez y requirieron la pronta intervención de dotaciones de Bomberos y la Policía bonaerense. Sin embargo, al arribar los primeros patrulleros y móviles de emergencia, se produjo una fuerte resistencia de un grupo que los atacó con piedras y objetos contundentes. El clima de hostilidad se intensificó pese al despliegue de más de 40 agentes que trabajaron durante algunas horas en la zona.

Quienes presenciaron los disturbios señalaron que hubo disparos provenientes de los uniformados, los cuales habrían efectuado tiros al aire para intentar dispersar a los agresores y restablecer el orden. Por su parte, las autoridades policiales confirmaron al citado medio platense que al menos dos efectivos resultaron heridos por los objetos lanzados por residentes, que bloqueaban el trabajo de los bomberos.

Otro de los datos que trascendió plantea la posibilidad de que el origen habría sido una pelea que se desató esa noche entre dos vecinas, y que los disparos habrían provenido de un arma empuñada por el hermano de una de ellas. Por este motivo, dos personas resultaron gravemente lesionadas y debieron ser trasladadas al hospital San Martín, donde uno permanece con estado delicado.

El operativo policial se extendió hasta después de la 1 de la madrugada del lunes. Durante ese lapso, los peritos realizaron las tareas de investigación sobre el origen del incendio y dimensionaron los daños materiales causados a la vivienda atacada. La esquina de 12 y 93 quedó bajo custodia ante el temor de nuevos enfrentamientos.

La causa quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones, incendio, amenazas y daño calificado”, de acuerdo a lo indicado por El Día.