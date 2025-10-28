Crimen y Justicia

Delincuentes atacaron a golpes a un hombre para robarle la moto en La Plata

La víctima circulaba por la calle 66 entre 154 y 155 de la localidad de Los Hornos cuando fue interceptado por los delincuentes. Tras ser revisado en el hospital hizo la denuncia

La calle 66 de Los
La calle 66 de Los Hornos en La Plata donde dos delincuentes golpearon a un hombre en la cabeza y le robaron la moto (Google Maps)

Un nuevo robo violento ocurrió en La Plata. Un hombre de 49 años terminó hospitalizado luego de que dos delincuentes lo interceptaran y lo atacaran a golpes para robarse su moto en la localidad de Los Hornos.

El ataque sucedió durante la noche, cuando la víctima circulaba en su Motomel 110 gris por la zona de la calle 66 entre 154 y 155. Según informaron fuentes policiales, relató que un individuo se interpuso en su camino, lo increpó y lo desafió verbalmente. La situación escaló rápidamente a la violencia física tras la llegada de un segundo agresor. Luego, le arrebataron su vehículo.

Tras el ataque, la víctima logró acercarse por sus propios medios hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, pese a las heridas recibidas. Allí, fue atendido de urgencia antes de ser derivado al Hospital San Martín, donde le realizaron controles y recibió atención médica especializada.

La víctima golpeada fue atendida
La víctima golpeada fue atendida en el Hospital San Martín de La Plata (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Según informó el portal 0221, el hombre acudió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Aportó los datos personales de uno de los supuestos agresores, vecino de la zona, lo que permitió a los agentes orientar la primera línea de investigación. Las fuentes policiales indicaron que en la comisaría quedó registrada la agresión como robo agravado por la intervención de dos personas y bajo la modalidad de ataque físico.

Con la denuncia formalizada y los datos aportados por la víctima, la Policía revisa las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto de la calle 66 entre 154 y 155. El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar la secuencia completa del robo y la huida de los asaltantes con la Motomel 110.

Un ladrón necesitó 40 segundos para robarse una moto en pleno día en Mar del Plata

A principios del mes pasado, un insólito robo ocurrió en la ciudad de Mar del Plata, donde un ladrón precisó tan solo 40 segundos para robar una moto que se encontraba estacionada sobre la vía pública. La secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad instalada en el frente de un comercio, y ahora las autoridades locales analizan dichas imágenes para identificar al sospechoso.

Fuentes policiales indicaron que el robo ocurrió en la esquina de Rodríguez Peña y Mitre, en el barrio Chauvin de la ciudad balnearia. El reloj marcaba las 10.20 cuando el asaltante, vestido con una campera y zapatillas de color negro, y un pantalón claro, aparece en la escena.

Mientras caminaba por la calle Rodríguez Peña, el ladrón divisó una moto roja y de gran cilindrada estacionada sobre la calle, a 90 grados y en un espacio delimitado para aparcar ese tipo de vehículos.

Con su objetivo de no levantar sospechas, caminó hasta la posición de la moto y de un momento a otro se abalanzó sobre ella. Con ayuda de un objeto que llevaba en la mano, rompió el tambor de encendido e intentó darle arranque, pero no logró su cometido.

Luego, el delincuente se percató de que el manubrio estaba trabado, pero eso no fue impedimento para cometer el robo. El hombre implementó toda su fuerza para comenzar a mover el volante bruscamente, mientras diferentes vehículos y peatones pasaban por la esquina, y se llevó la moto a pie, arrastrándola a contramano por Rodríguez Peña.

