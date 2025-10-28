Brutal pelea en Misiones: una mujer le mordió un dedo a otra y le arrancó una falange

El hecho fue investigado por la Comisaría Sexta que continúa con las diligencias judiciales correspondientes

Un violento enfrentamiento entre dos mujeres en la chacra 112 de Posadas, Misiones, terminó con una de ellas internada en el Hospital Madariaga y la otra detenida, luego de que la víctima sufriera la pérdida de una falange del dedo medio de la mano izquierda como consecuencia de una mordedura.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes y quedó bajo investigación de la Comisaría Sexta, con intervención del Juzgado de Instrucción en turno, a cargo del Dr. Emiliano Salata. Según reconstruyeron los efectivos, todo comenzó tras una discusión telefónica entre Romina A., la mujer herida, y Lucía B. A., de 33 años.

En ese contexto, Romina se dirigió hasta el domicilio de Lucía con el aparente objetivo de continuar el intercambio cara a cara. Sin embargo, la situación escaló de inmediato: al encontrarse, ambas comenzaron a agredirse físicamente, lo que derivó en un forcejeo que, en segundos, se volvió descontrolado.

Fue en medio de ese enfrentamiento cuando, según reportaron las fuentes consultadas, Lucía mordió la mano izquierda de Romina y le arrancó por completo la primera falange del dedo medio.

La víctima fue trasladada al Hospital Madariaga donde confirmaron lesiones con compromiso funcional permanente

El ataque dejó a la víctima en estado delicado como consecuencia de la profunda herida. De inmediato fue trasladada al Hospital Madariaga, donde los profesionales médicos constataron la gravedad del cuadro. El parte médico indicó que las lesiones presentaban compromiso funcional permanente, lo que agravó aún más la situación desde el punto de vista judicial.

A partir de la denuncia radicada y con la confirmación del diagnóstico, el juzgado interviniente ordenó la detención inmediata de la presunta agresora. El procedimiento no fue sencillo: en la zona se había congregado una gran cantidad de personas, algunas de las cuales intentaron impedir el arresto. A pesar de esa resistencia, la Policía logró cumplir con lo dispuesto por la Justicia. La mujer fue trasladada y alojada en una dependencia policial, donde permanece a disposición del juez Salata, mientras avanza la investigación.

Fuentes de la causa señalaron que la agresión y las circunstancias del hecho están siendo analizadas por las autoridades, que continúan con las diligencias judiciales correspondientes. Entre otras medidas, se evalúa la posibilidad de incorporar testimonios de testigos presenciales, así como registros médicos y pericias complementarias.

La Comisaría Sexta mantiene el caso en seguimiento, en tanto el Ministerio Público analiza los elementos reunidos hasta el momento para determinar los pasos a seguir.

Posadas: hombre golpeó y le fracturó el brazo a su suegro de 74 años durante una discusión

El acusado se presentó voluntariamente en la dependencia policial minutos después de que se ordenara su detención

Un hombre de 38 años fue detenido en Posadas luego de que su suegro de 74 años resultara con una fractura en el brazo izquierdo tras una discusión familiar ocurrida en una vivienda del centro de la ciudad. El hecho se registró en horas de la noche del lunes, cuando, según el relato brindado en la Comisaría de la Mujer, el hombre mayor —identificado como Rubén— se encontraba realizando una reparación doméstica en su domicilio ubicado sobre avenida Lavalle.

Mientras trabajaba en una llave de luz, Rubén mantuvo un intercambio verbal con su yerno, identificado como Sebastián C., que rápidamente escaló hasta un punto de violencia física. En medio del altercado, el hombre más joven le habría propinado un golpe de puño en el rostro y, acto seguido, lo empujó. La caída le provocó al septuagenario una fractura en uno de sus brazos, lo que motivó su traslado inmediato a Sanidad Policial. Allí, el médico policial determinó que las lesiones sufridas eran de carácter grave.

Ante la denuncia presentada por la víctima, efectivos policiales dieron intervención al Juzgado de Instrucción en turno, que ordenó la detención del acusado. Sin embargo, no fue necesario iniciar una búsqueda: minutos después de conocida la medida, Sebastián C. se presentó de forma espontánea en la dependencia policial. Fue allí donde se le notificó formalmente la disposición judicial y quedó alojado a la espera de las próximas resoluciones.

El episodio, que quedó caratulado como un hecho de violencia familiar con lesiones graves.