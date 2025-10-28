Crimen y Justicia

Balearon a un joven por tercera vez en seis años en Mendoza

Se trata de R. “El Bebe” C., quien sobrevivió a otros dos ataques anteriores, donde murieron tres personas

El Hospital Carrillo de Mendoza
El Hospital Carrillo de Mendoza donde el joven fue atendido por su herida de bala (Facebook)

Durante la madrugada del último domingo, la localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza, volvió a ser escenario de un hecho violento con heridos por arma de fuego. La víctima, R. D. C., de 26 años y conocido en la zona como “El Bebe”, ingresó a la guardia del Hospital Carrillo cerca de la 1:45 con una herida de bala en el brazo derecho. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos previos en los que se vio involucrado: es la tercera vez que lo atacan a tiros en seis años.

La balacera ocurrió en la intersección de Calle Lamadrid y Callejón Martino, según la escueta declaración del propio R. D. C., quien no brindó muchos más detalles sobre lo sucedido a los médicos. Su reticencia deja a los investigadores con pocos elementos para avanzar en la pesquisa por el momento.

El personal médico diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en el brazo derecho, sin que se registraran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Según informó el portal del diario Los Andes, el caso quedará a cargo de la fiscalía de turno, que busca recabar testimonios en la zona y acceder a registros de cámaras de seguridad que pudieran aportar información relevante sobre la identidad de los autores del disparo.

Es la tercera vez en
Es la tercera vez en seis años que el joven está involucrado en un hecho de violencia

El historial violento que envuelve a la familia de la víctima y sus vínculos con disputas pasadas reavivan temores por posibles nuevos episodios en el futuro inmediato.

La historia de esta familia ha estado atravesada por hechos de gravedad. El 26 de enero de 2020, un grupo de jóvenes se presentó en la vivienda de la familia, ubicada en el barrio Espejo. De acuerdo a la reconstrucción informada por medios locales, tras una breve charla con “El Bebe”, se desencadenó una discusión que terminó a los tiros.

En esa ocasión, Emanuel, hermano del joven ahora herido, intentó intervenir y defenderlo. Recibió entonces un balazo en el abdomen que resultó fatal. R. D. C. también fue herido, aunque el disparo impactó en una de sus piernas.

En declaraciones previas recogidas por los investigadores, “El Bebe” había señalado a los agresores y remarcó que la disputa era personal: “El problema era conmigo y mi hermano la ligó de arriba”, manifestó en su momento ante la Justicia de Mendoza.

Este antecedente permitió orientar parte de la investigación y vincular el hecho con otros sucesos violentos ocurridos en la localidad.

Meses antes de ese ataque, otro grupo relacionado con los apodados “Los Canavis” había buscado a R. D. C. también sin éxito. Aquella tentativa terminó con el asesinato de dos jóvenes: Alexis Corzo (15 años) y Daniel Roldán (22), ambos atacados el 18 de noviembre de 2019, según registros judiciales.

La escalada de violencia en la zona tuvo un giro significativo en julio de 2020. Mauricio “Pollito” Sarmiento Alvea, identificado como integrante de “Los Canavis”, se sometió a un juicio abreviado por el homicidio de Emanuel.

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y recogida por medios locales, Sarmiento Alvea reconoció su responsabilidad en el crimen y acordó con la fiscalía de Homicidios una pena de 16 años de cárcel.

