Política

Asaltaron y golpearon al candidato a senador Pablo Cervi: “Le gatillaron varias veces, afortunadamente el arma no se disparó”

Allegados al candidato de La Libertad Avanza expresaron su alarma por la falta de seguridad en el área y describieron el dramático momento vivido

El diputado Pablo Cervi luego
El diputado Pablo Cervi luego de ser asaltado y golpeado en su casa de Neuquén

Un episodio de violencia sacudió a la ciudad de Neuquén cuando Pablo Cervi, diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, fue víctima de un asalto que puso en riesgo su vida y la de su familia. El ataque se produjo mientras Cervi se encontraba acompañado de sus seres queridos, quienes resultaron ilesos aunque profundamente afectados por la situación.

Durante el asalto, los agresores no solo golpearon a Cervi, sino que también accionaron el gatillo de un arma en varias ocasiones, sin que el disparo se concretara. “Le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, según relataron fuentes cercanas al entorno del diputado. Tanto Cervi como su familia lograron salir físicamente indemnes, aunque el impacto emocional fue considerable.

El entorno de Pablo Cervi denunció que la zona donde ocurrió el hecho se encontraba “liberada”, lo que, a su juicio, agrava la gravedad del incidente, especialmente por la proximidad de las elecciones legislativas. “Desde su entorno denuncian que la zona estaba liberada, lo que agrava la situación a pocas horas de las elecciones legislativas”, señalaron allegados al candidato.

A través de su perfil en Twitter el Cervi expresó su malestar por la falta de seguridad. De manera concisa expresó: “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”

El reclamo planteado por medio de las redes sociales refiere a la situación que debió atravesar tras el violento asalto. Allegados y familiares señalaron que, al intentar recurrir al 101 —el número de emergencias local—, la línea no respondió y la policía tardó más de treinta minutos en arribar. Este retraso, afirmaron desde el círculo cercano, alimentó la incertidumbre ante un contexto ya tenso por la proximidad de las elecciones legislativas.

Según puntualizaron, en ese sector no habría presencia policial, lo que consideran agravante dada la cercanía de los comicios. Esta percepción, subrayaron, incrementa la alarma por la posibilidad de nuevos episodios similares en un momento crucial para la política local.

Desde el entorno del diputado enfatizaron la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad nacional. Solicitaron “garantizar la seguridad de los candidatos, sus familias y la ciudadanía en general”, remarcando la gravedad de lo sucedido y la preocupación ante eventuales riesgos políticos o personales.

NOTA EN DESARROLLO

