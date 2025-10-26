Crimen y Justicia

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos nueve los hombres con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas bonaerenses

Guardar
Los primeros prófugos apresados este
Los primeros prófugos apresados este domingo de elecciones

No hay una elección en la que no caigan en la trampa. Es un clásico de los investigadores tener en la mira las escuelas en las que debería ir a votar un prófugo de la Justicia y, entonces, en ese lugar los ojos se agudizan. Se identifica la mesa y se espera con paciencia la llegada del sospechoso que se cree que no lo van a pescar. Esta vez, en el marco de las legislativas, fueron nueve los capturados tanto por la Policía Bonaerense como la de la Ciudad en territorio de la provincia: abusos sexuales, estafas, violencia de género y hasta un hurto los delitos por los que los buscaban.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a dos sospechosos con causas judiciales vigentes que eran buscados por la justicia.

El primer procedimiento se realizó en el partido de Moreno, donde fue detenido un sospechoso de 48 años, acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Fue interceptado al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en Tucumán al 200, tras emitir su voto y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

El segundo caso ocurrió en Tristán Suárez, donde fue arrestado un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo y en una causa en la que interviene el Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb.

Los prófugos atrapados por la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires

La Policía Bonaerense, por su parte, este domingo captura a cinco sospechosos que eran buscados por la Justicia en distintos puntos del terreno bonaerense.

Personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim (55) sobre quien pesaba una orden de detención vigente. Los investigadores contaban con información de que el sospechoso se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650. Tras un discreto operativo de vigilancia, fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington. Ahora quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

Prófugos atrapados por la Policía Bonaerense en las elecciones legislativas

Los investigadores de la DDI La Matanza, por su parte, llevaron adelante un operativo de vigilancia para capturar a dos prófugos de 35 y 38 años por el delito de abuso sexual, en dos causas instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género de ese distrito.

En el caso del prófugo de 35 años, lo buscaban por abuso sexual gravemente ultrajante. Sabían que podía presentarse a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino. Y no se equivocaron: cuando salió del establecimiento, luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6.

El otro prófugo apresado era buscado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Cayó en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada. Tras realizar tareas de observación encubierta, los agentes lograron interceptar y detener al sujeto al salir del establecimiento, luego de ejercer su derecho al sufragio. De 38 años, quedó a disposición de la Justicia.

Un prófugo por abuso sexual
Un prófugo por abuso sexual y otro por un incendio cayeron en San Nicolás y La Plata, respectivamente

En La Plata, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª efectivizó la detención de un imputado por violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente de este año. Lo atraparon en las inmediaciones del Colegio “Obispo Anunciado Serafín”, ubicado en calle 67 entre 116 y 117. La Fiscalía interviniente dispuso que sea indagado este lunes.

También en La Plata, agentes de la DDI local detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla (81), quien tenía una orden de captura en una causa por abuso sexual reiterado calificado del año pasado, con intervención de la UFI N°17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo y el Juzgado de Garantías N°1, Guillermo Atencio. El operativo se llevó a cabo en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, donde los investigadores habían montado una vigilancia encubierta tras confirmar que el acusado asistiría a votar.

El tercer caso en La Plata, la Comisaria N°13 se constituyó en la Escuela EP N°81, de calle 11, entre 490 y 491, donde fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo (36), quien tenía captura por el delito de incendio del pasado 26 de septiembre de 2025 expedida por Juzgado de Garantía N°3 platense.

Mientras tanto, la DDI San Nicolás concretó la captura de Luis Alberto Fraga (37), quien estaba prófugo por un abuso sexual cometido en 2024, con intervención de la UFI N°12 del distrito. El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas de inteligencia que permitieron establecer que el imputado se presentaría a votar en la Escuela de Educación Secundaria N°10, ubicada sobre Avenida Central 1825.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones argentina 2025prófugosPolicía de la CiudadPolicía Bonaerenseúltimas noticias

Últimas Noticias

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera. En el micro viajaban unas 50 personas. La nómina de las víctimas fatales

Tragedia en Misiones: un colectivo

La arrepentida aseguró que “El Señor Jota” vio el triple femicidio narco por videollamada desde su celda

Joseph Cubas Zavaleta, presunto miembro de la banda Los Pulpos, nacido en la misma ciudad que “Pequeño J”, fue señalado como “El Papá”, el segundo jefe de la organización. Está preso en la central de la PFA en Palermo a la espera de su extradición a Perú

La arrepentida aseguró que “El

La arrepentida del triple crimen narco de Florencio Varela pidió ser colaboradora si la causa pasa a la Justicia federal

Celeste Magalí González Guerrero, quien dio las primeras pistas para llegar a los autores de los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pidió ampliar su declaración tras la detención de “Señor Jota”, el presunto instigador

La arrepentida del triple crimen

Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenecía al hombre de 60 años desaparecido en Bariloche

Se trata de Héctor Horacio Hernández, el hombre que había sido reportado como persona desaparecida este miércoles. Sus restos serán sometidos a una autopsia

Confirmaron que el cuerpo hallado

Elevaron a juicio la causa por estafa piramidal contra Adhemar Capital: hay 12 imputados y más de 400 damnificados

El caso se destapó en 2022, poco después de que surgieran las denuncias contra Leonardo Cositorto. Según la Justicia, la firma tenía sedes en varias provincias

Elevaron a juicio la causa
ÚLTIMAS NOTICIAS
A qué hora se conocerán

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

Elecciones 2025: de Bullrich a Taiana, qué dijeron los principales candidatos y dirigentes luego de votar

Caputo aseguró que el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero se negó a señalar un precio

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

INFOBAE AMÉRICA
El arte autóctono y el

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de tensiones fronterizas

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

La respuesta de María Corina Machado al despliegue de EEUU en el Caribe: “Maduro inició la guerra, el presidente Trump la está terminando”

Restituyen una obra de Kirchner expoliada por los nazis

TELESHOW
La noche divertida de Oriana

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”