José C. Paz: un muerto y dos detenidos tras un enfrentamiento armado entre familias vecinas

El traslado de los dos detenidos por el crimen en José C. Paz

Un enfrentamiento a tiros entre familias vecinas, con antecedentes de conflicto, terminó con un hombre muerto y dos detenidos en la ciudad bonaerense de José C. Paz. El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche y la víctima fue identificada como Matías Ariel Lorenzi, de 33 años.

De acuerdo a la información compartida por fuentes policiales, todo empezó cuando tres hombres irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Caracas, donde el dueño de la propiedad y su hijo menor se encontraban junto a un amigo, de apellido Galarza, integrante de una de las familias con disputas previas en la zona.

Así se desató una pelea entre los presentes y los recién llegados. La situación escaló en violencia hasta que se produjo un tiroteo, tras lo cual los tres intrusos escaparon.

Luego de los llamados al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y hallaron a Lorenzi tirado en el suelo, a unas pocas cuadras de la casa donde ocurrió la balacera. La víctima presentaba heridas de arma de fuego bajo la axila y en la pierna derecha. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento.

En la escena, peritos de la Policía Científica levantaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres plomos deformados.

Los dos sospechosos detenidos

El caso quedó en manos del fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°20 Descentralizada Malvinas Argentinas. La investigación determinó que el hecho se originó por una disputa de larga data entre dos familias del barrio: los Llanos y los Galarza.

Con las pruebas recabadas, la fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento en distintas viviendas de José C. Paz, donde se buscaban armas de fuego y a los sospechosos identificados.

Tras la autorización del juez Mariano José Grammatico Mazzari, del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, agentes de la DDI de San Martín realizaron los operativos anoche y detuvieron a Carlos Matías Llanos, de 27 años, y Daniel Alejandro Giménez, de 20 años.

Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio, a la espera de ser indagados por el fiscal Carracedo.

Otro crimen entre vecinos

Días atrás, un hecho similar ocurrió en La Matanza. Franco Guzmán, de 22 años, fue asesinado a tiros en la plaza San Lorenzo de González Catán. El agresor, identificado como D.C.A., de 18 años y apodado “Panterita”, tenía un conflicto previo con la víctima: ambos eran vecinos y la principal disputa se originó por el pedido de mover una moto que pertenecía a Guzmán.

D.C.A. tras entregarse a las autoridades

Según el relato de la familia del joven asesinado, Guzmán se encontraba junto a dos amigos cuando apareció D.C.A. y le exigió que retirara la moto de la plaza. La discusión escaló y, en un momento, el atacante extrajo un arma de fuego y disparó dos veces al pecho del joven.

El joven fue rápidamente trasladado por vecinos al hospital Simplemente Evita, aunque ya había fallecido al momento del ingreso.

Mientras tanto, el homicida escapó y se mantuvo oculto varios días, hasta que su propio padre, advirtiendo la gravedad de la situación y luego de que allanaran varias viviendas familiares, acordó con la policía un punto de entrega y facilitó su detención en la zona de San Justo.

Además del impacto en el barrio, el hecho sumó una carga emocional: Guzmán iba a ser papá por segunda vez y su hijo nació tres días después del crimen.

Franco Guzmán tenía 22 años e iba a ser padre

Los vecinos expresaron su indignación y dolor a través de redes sociales, donde identificaron al asesino y publicaron fotos suyas pidiendo que se hiciera justicia.

La causa la lleva adelante el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza.