Crimen y Justicia

José C. Paz: un muerto y dos detenidos tras un enfrentamiento armado entre familias vecinas

El tiroteo se desató cuando un hombre de 33 años se acercó a una casa para enfrentar a un grupo rival y terminó muerto tras el intercambio de disparos

Guardar
El traslado de los dos detenidos por el crimen en José C. Paz

Un enfrentamiento a tiros entre familias vecinas, con antecedentes de conflicto, terminó con un hombre muerto y dos detenidos en la ciudad bonaerense de José C. Paz. El hecho ocurrió el domingo pasado por la noche y la víctima fue identificada como Matías Ariel Lorenzi, de 33 años.

De acuerdo a la información compartida por fuentes policiales, todo empezó cuando tres hombres irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Caracas, donde el dueño de la propiedad y su hijo menor se encontraban junto a un amigo, de apellido Galarza, integrante de una de las familias con disputas previas en la zona.

Así se desató una pelea entre los presentes y los recién llegados. La situación escaló en violencia hasta que se produjo un tiroteo, tras lo cual los tres intrusos escaparon.

Luego de los llamados al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y hallaron a Lorenzi tirado en el suelo, a unas pocas cuadras de la casa donde ocurrió la balacera. La víctima presentaba heridas de arma de fuego bajo la axila y en la pierna derecha. Minutos después, personal médico constató su fallecimiento.

En la escena, peritos de la Policía Científica levantaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres plomos deformados.

Los dos sospechosos detenidos
Los dos sospechosos detenidos

El caso quedó en manos del fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°20 Descentralizada Malvinas Argentinas. La investigación determinó que el hecho se originó por una disputa de larga data entre dos familias del barrio: los Llanos y los Galarza.

Con las pruebas recabadas, la fiscalía solicitó cuatro órdenes de allanamiento en distintas viviendas de José C. Paz, donde se buscaban armas de fuego y a los sospechosos identificados.

Tras la autorización del juez Mariano José Grammatico Mazzari, del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín, agentes de la DDI de San Martín realizaron los operativos anoche y detuvieron a Carlos Matías Llanos, de 27 años, y Daniel Alejandro Giménez, de 20 años.

Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio, a la espera de ser indagados por el fiscal Carracedo.

Otro crimen entre vecinos

Días atrás, un hecho similar ocurrió en La Matanza. Franco Guzmán, de 22 años, fue asesinado a tiros en la plaza San Lorenzo de González Catán. El agresor, identificado como D.C.A., de 18 años y apodado “Panterita”, tenía un conflicto previo con la víctima: ambos eran vecinos y la principal disputa se originó por el pedido de mover una moto que pertenecía a Guzmán.

D.C.A. tras entregarse a las
D.C.A. tras entregarse a las autoridades

Según el relato de la familia del joven asesinado, Guzmán se encontraba junto a dos amigos cuando apareció D.C.A. y le exigió que retirara la moto de la plaza. La discusión escaló y, en un momento, el atacante extrajo un arma de fuego y disparó dos veces al pecho del joven.

El joven fue rápidamente trasladado por vecinos al hospital Simplemente Evita, aunque ya había fallecido al momento del ingreso.

Mientras tanto, el homicida escapó y se mantuvo oculto varios días, hasta que su propio padre, advirtiendo la gravedad de la situación y luego de que allanaran varias viviendas familiares, acordó con la policía un punto de entrega y facilitó su detención en la zona de San Justo.

Además del impacto en el barrio, el hecho sumó una carga emocional: Guzmán iba a ser papá por segunda vez y su hijo nació tres días después del crimen.

Franco Guzmán tenía 22 años
Franco Guzmán tenía 22 años e iba a ser padre

Los vecinos expresaron su indignación y dolor a través de redes sociales, donde identificaron al asesino y publicaron fotos suyas pidiendo que se hiciera justicia.

La causa la lleva adelante el fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

Temas Relacionados

José C PazHomicidiosPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así son los sumideros de Rocas Coloradas, la zona de Chubut donde desaparecieron los jubilados

Un joven explorador de Comodoro Rivadavia mostró por dentro las cavidades subterráneas. Cómo sigue la búsqueda dos semanas de la desaparición de la pareja

Así son los sumideros de

El abogado de la familia de Lourdes dijo que la cantante de Bandana está “bien y acompañada”

Yamil Castro Bianchi dio detalles de cómo se recupera la artista y adelantó que planea encontrarse con ella el próximo lunes. Está contenida por sus amigas mientras su pareja sigue detenido por privación ilegítima de la libertad

El abogado de la familia

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Su nombre es Hugo Hermosa Vacaflor y fue detenido junto a varios cómplices hace casi un año. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento con prisión preventiva

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”,

Triple femicidio narco: las revelaciones clave del testigo que expuso a la mujer de Sotacuro y motivó a su detención

Su declaración tuvo lugar este viernes y fue fundamental para ubicar a Mónica Mujica como partícipe del plan criminal. También hubo otro testimonio fundamental

Triple femicidio narco: las revelaciones

Quién es “El Señor Jota”, el narco peruano acusado de ordenar el triple femicidio

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, está detenido en la central de la calle Cavia de la PFA. Espera ser extraditado a su país en otra causa por tráfico de drogas. La Policía Bonaerense allanó su celda anoche luego de que un testigo lo marcó

Quién es “El Señor Jota”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peso es la moneda

El peso es la moneda del mundo que más cayó en lo que va del año

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Elecciones 2025: cómo será el escrutinio y a qué hora podría haber resultados consolidados

Tragedia en Mendoza: un hombre murió tras caer 10 metros desde un molino

Qué alimentos se deben evitar antes de un vuelo, según recomendaciones de expertos

INFOBAE AMÉRICA
Entre la vida y la

Entre la vida y la muerte: cómo y por qué los cementerios de París celebran la existencia

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

TELESHOW
La furia de Matías Alé

La furia de Matías Alé con Yanina Latorre luego de las críticas al vestido de Martina Vignolo: “Va carta documento”

Thiago Medina mostró su recuperación con un tierno video donde repasó la vida de sus hijas: “Las dueñas de mi vida”

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor con una fiesta con temática de osos y familia rosarina de Mauro Icardi

La boda de Matías Alé y Martina Vignolo: shows de cumbia, el baile de La Bella y la Bestia y la locura de la torta

La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”