El abogado de la familia de Lourdes dijo que la cantante de Bandana está “bien y acompañada”

Lourdes Fernández

El abogado de la madre de Lourdes Fernández, de Bandana, aseguró que la cantante está en buenas condiciones de salud y acompañada tras el episodio ocurrido el pasado jueves, cuando la rescataron del departamento de su novio en el marco de un episodio de presunta privación ilegítima de la libertad que investiga la Justicia.

En diálogo con la prensa, el letrado Yamil Castro Bianchi señaló que la artista permanece bajo contención de su círculo cercano desde que recibió el alta del Hospital Fernández, donde fue atendida tras el operativo desarrollado en el edificio de Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo. Allí detuvieron a Leandro Esteban García Gómez, su pareja, acusado de retener a Lourdes en su domicilio mientras la buscaban las autoridades por una denuncia de desaparición radicada por su mamá.

En este sentido, el abogado de la familia remarcó que está bien de salud en general, aunque se limitó a brindar detalles de su estado anímico, el cual generó preocupación de su entorno y sus seguidores luego del incidente que ocurrió esta semana. “La damnificada está bien y acompañada por sus amistades”, señaló.

Asimismo, Castro Bianchi explicó que él representa legalmente a Mabel López, madre de la artista, y no a ella. Sin embargo, no descartó que pueda extender su asesoramiento a Lourdes Fernández si así lo solicitara. “Represento a Mabel López, progenitora de Lowrdez, aunque, si la compositora lo decide, también la acompañaré”, expresó el letrado, según consignó la agencia de noticias NA.

Así se llevaban detenido al novio de Lourdes

El abogado también adelantó que planea un encuentro personal con la cantante de Bandana este lunes, en continuidad con el seguimiento al caso.

Mientras, su pareja, Leandro Esteban García Gómez, permanece detenido. Este viernes fue indagado por la presunta privación ilegítima de la libertad de Lourdes.

Ante la Justicia, el acusado accedió a hacer un descargo, pero se negó a responder preguntas. Según pudo saber Infobae, dijo que no lesionó a la cantante y que ella fue a su casa por voluntad propia. También aseguró que la artista no quería ver a la madre.

“Ella no quería salir”, afirmó en una audiencia que se realizó a través de la plataforma Zoom, con el acusado conectado desde su lugar de detención, en una Alcaidía de la Policía de la Ciudad. García Gómez fue asistido por un defensor oficial.

El sospechoso por el momento quedará detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal, mientras se realizan más medidas de prueba. El caso está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 que conduce el juez Diego Javier Slupski y la Fiscalía N°43, a cargo de Silvana Russi.

El operativo en el departamento de Palermo donde la encontraron

La desaparición de Lourdes y cómo la hallaron

Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento del imputado, en el barrio porteño de Palermo.

La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.