Video: atacaron brutalmente a golpes y sillazos para robarle la moto a un hombre en Córdoba

Lo golpearon hasta con sillas para poder robarle la moto en Córdoba

La mañana del jueves, un episodio de violencia sacudió una agencia de Quiniela situada sobre calle Espora, próxima a Ruta 20, en la Ciudad de Córdoba. En el interior de ese comercio, la rutina se vio interrumpida cerca de las 11.30, cuando dos personas irrumpieron con la intención de llevarse la moto del dueño. Pero el hombre no se rindió fácil: les hizo frente y se comenzaron a pelear. Recibió golpe de puños y hasta sillazos.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia completa. En las imágenes, uno de los intrusos tomó dirección inmediata hacia el mostrador, mientras el otro se enfocó en intentar repartir fuerza contra la moto, que permanecía estacionada dentro del local.

La reacción de Ricardo, propietario del establecimiento, fue rápida. Según narró a El Doce TV, buscó expulsar a los desconocidos hacia la vereda. “Yo estaba trabajando, entraron dos personas e intentaron meterse detrás del mostrador. Quise sacarlos afuera porque siempre hay una guardia cerca, vive una jueza. Es raro que roben ahí”, explicó. A esa hora, el comercio estaba en funcionamiento y el tránsito habitual por el sector, daba cierta sensación de resguardo.

Vecinos de Córdoba denuncian reiterados hechos de violencia y robos en la zona de Ruta 20 durante horarios comerciales

El forcejeo escaló con rapidez. Los ladrones derribaron a Ricardo y comenzaron a golpearlo en el piso numerosas veces, utilizando tanto los puños como una silla. La víctima describió con precisión: “Me empezaron a pegar trompadas y a golpearme con la silla”.

El intento de robo de la moto resultó fallido. Esa situación incrementó la violencia del ataque y, tras la resistencia de Ricardo, los asaltantes optaron por huir con su celular y una suma de 40 mil pesos en efectivo.

No hubo tiempo para lamentos. Apenas logró librarse, el comerciante cruzó la puerta y salió a buscar auxilio. Fue entonces cuando la presencia del guardia de seguridad asignado a la zona, que el hombre mencionó por consecuencia de la residencia de una jueza en las inmediaciones, adquirió protagonismo.

Ricardo recordó: “Cuando empecé a gritar apareció el guardia de la jueza. Intentó agarrar a uno, pero se zafó y escaparon los dos”.

La Policía investiga el hecho, registrado por cámaras de seguridad, y busca a los responsables del ataque

Durante el ataque, uno de los delincuentes emitió amenazas directas. Ricardo aseguró la advertencia de un disparo, pero no consiguió constatar si estaban armados. El móvil del local registró el ingreso, desplazamiento y huida de los agresores.

Ninguno de los implicados fue detenido hasta el momento. La Policía de Córdoba abrió una investigación y analiza las imágenes de video obtenidas para dar con los responsables. El expediente judicial, caratulado como robo calificado en grado de tentativa, quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción, según indicó La Voz.

No se trata de un hecho aislado en el sector. Vecinos resaltaron que los episodios violentos se han reiterado en las inmediaciones de la ruta 20, especialmente en horario de apertura de los comercios.

Otro intento de robo en un local

Un intento de robo en la panadería Martino, situada en la intersección de Bacacay y Pirán en el centro de Ituzaingó, zona oeste del conurbano bonaerense, fue frustrado gracias a la intervención de un cliente que enfrentó al asaltante y permitió que lo detuvieran.

El episodio ocurrió en septiembre pasado, cerca de las 11.30, mientras el local atendía de manera habitual y varios vecinos hacían sus compras dentro del salón.

Según reportó La Ciudad Web, el asaltante -vestido con gorra y ropa oscura- entró en el comercio y se aproximó a un cliente que usaba su computadora sentado en una de las mesas. Lo amenazó al asegurar que llevaba un arma consigo.

Intentó robar una panadería de Ituzaingó, pero un cliente lo redujo a golpes

Luego de tomar por el cuello al cliente, el delincuente lo llevó bruscamente hasta la caja y, allí, exigió a la empleada que le entregara todo el efectivo. La mujer obedeció sin oponer resistencia. El ladrón además le quitó al cliente un reloj y lo obligó a tirarse al suelo, mientras recogía los billetes del mostrador con sus manos.

Durante el robo, también se apoderó de la notebook y la mochila de la víctima. En ese instante, el cliente reaccionó, se reincorporó y confrontó al asaltante. El video de seguridad captó el momento en el que le exigió recuperar la computadora, objeto que el delincuente le devolvió en mano, aunque se negó a regresarle la mochila.

Cuando el ladrón intentó huir llevándose el bolso, el propio cliente logró interceptarlo. Tras un intenso forcejeo, lo tiró al suelo y consiguió dominarlo. En ese cruce, el asaltante sacó un puñal e intentó atacar al hombre, pero la situación fue contenida tras la intervención tanto del dueño del comercio como de un empleado.

Este último, conforme detalló La Ciudad Web, logró inmovilizar al asaltante después de golpearlo con una pila de prepizzas, mientras la empleada alertaba a la policía.

Representantes del comercio mencionaron que el mismo individuo ya había cometido un robo contra empleadas de otro local de la misma cadena, en la esquina de Ratti y Camerucci, apenas 48 horas antes.

La investigación arrojó que el hombre tenía antecedentes penales: una condena de tres años por robo agravado con arma de utilería en 2020 y una causa anterior por robo con arma de fuego cuya aptitud para disparar nunca pudo certificarse. Cumplió prisión efectiva hasta mayo pasado.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, quien lo imputó por robo agravado por uso de arma en grado de tentativa y requirió al Juzgado de Garantías N°1 de Morón que se formalizara su detención.