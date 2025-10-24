Crimen y Justicia

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Las menores fueron hospitalizadas y ya recibieron el alta médica. El conductor, de 19 años, será indagado por lesiones culposas

Una cámara de seguridad registró el impactante accidente

Un impactante accidente ocurrió en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza, donde un auto se subió a la vereda y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años que esperaban el colectivo junto a su madre.

El hecho ocurrió pasadas las 10:57 de la mañana del pasado miércoles, en la esquina de Simón Pérez y Libres, una zona muy transitada por familias y estudiantes, ya que cerca del lugar funcionan dos escuelas.

Las nenas estaban en ese momento sentadas en la parada de colectivo, recostadas contra la pared de una heladería. Junto a ellas, una joven esperaba de pie y miraba su celular, mientras aguardaban la llegada de una unidad de la línea 620.

En ese contexto, el vehículo, un Volkswagen Polo gris manejado por un joven de 19 años, subió repentinamente a la vereda y embistió de frente a las menores.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento: tras el impacto, la mayor de las niñas se levantó rápidamente y se alejó corriendo, asustada, mientras la más pequeña quedó debajo del auto.

El conductor, identificado como B.Q., descendió del vehículo y empezó a empujarlo hacia atrás para liberar a la menor, que había quedado atrapada entre el coche y la pared. Varias personas que transitaban por el lugar se acercaron al instante y colaboraron para correr el auto. También hizo lo propio otro automovilista que frenó su vehículo y lo dejó cruzado en medio de la calle.

Entre todos movieron el Volkswagen. Luego, un hombre ayudó a la menor, la levantó y la alzó mientras la niña lloraba. El conductor, visiblemente conmocionado, intentaba explicar a los presentes lo sucedido. Según testigo, dijo que se había quedado sin frenos.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, las menores fueron trasladadas de inmediato al hospital Simplemente Evita, donde recibieron curaciones por politraumatismos. “Por suerte solo tuvieron lesiones leves”, contó un investigador a este medio. Así, las hermanas recibieron el alta médica horas después.

Por el hecho se inició una causa que está caratulada como “lesiones culposas” y en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate. El joven será indagado el lunes que viene.

Como parte de las medidas, el fiscal ordenó el secuestro del rodado y la revisión técnica para constatar si, como declaró inicialmente el propio B.Q., el vehículo se quedó sin frenos instantes antes del impacto.

Accidente fatal en Santa Fe

Un siniestro fatal en la autopista Rosario-Córdoba dejó consternado al ambiente futbolístico argentino tras la confirmación de la muerte de Matías Pérez, socio y simpatizante del Club Atlético Belgrano.

El episodio ocurrió en la mañana de este viernes, cuando el vehículo en el que regresaba junto a otros dos acompañantes desde Rosario, luego de presenciar el partido por la semifinal de la Copa Argentina entre Belgrano y Argentinos Juniors del jueves en la cancha de Rosario Central, impactó por detrás a un camión a la altura del kilómetro 356, cerca de Cañada de Gómez.

De acuerdo con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, el choque sucedió cerca de las 8 de la mañana, en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta 91 y la mencionada ciudad santafesina.

Según indicaron medios cordobeses, Pérez, de aproximadamente 20 años, conducía un Volkswagen Fox cuando el automóvil se estrelló contra la parte trasera de un camión. La víctima perdió la vida en el acto, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron politraumatismos. Ambos debieron ser rescatados por los bomberos de Cañada de Gómez y trasladados en estado de urgencia al Hospital San José, donde continuaron recibiendo atención médica.

