Crimen y Justicia

Chubut: llevan a juicio al principal sospechoso del brutal asesinato de Myrna Maidana

La víctima de 50 años fue asesinada en su casa en junio de 2024. Su cuerpo presentaba una herida de arma de fuego y signos de haber sido golpeado

Myrna Maidana, la víctima
Myrna Maidana, la víctima

A más de un año del femicidio de la docente Myrna Maidana, ocurrido en la ciudad de Rawson, Chubut, el principal acusado de golpearla hasta matarla será llevado a juicio.

La audiencia preliminar para avanzar en el proceso resuelto por la jueza María Laura Martino, se llevó a cabo la semana pasada en donde se discutieron los alcances del caso.

De esta manera, fijaron que el proceso se realizará con un jurado popular y contará con el testimonio de más de 30 personas, según indicó Diariojornada.

En ese contexto, la fiscal Laura Castagno recordó que Pablo Moyano —el acusado— está imputado por homicidio triplemente agravado, puesto que se tuvo en cuenta que existía una relación de pareja, en la que mediaba violencia de género y la búsqueda de impunidad, un cuadro que contempla la pena de prisión perpetua. Por su parte, el defensor público señaló la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y propuso una condena de entre 10 y 25 años de prisión. En su alegato, el abogado indicó que el objetivo de su defendido no fue matar a la docente, sino robarle.

El descubrimiento del cuerpo brutalmente golpeado de la mujer de 50 años se produjo el 11 de junio de 2024, luego de que la comunidad educativa en donde desempeñaba tareas, alertara sobre su ausencia en su habitual puesto de trabajo en la Escuela Politécnica N° 702. Al confirmarse que la docente no había concurrido a sus actividades ese día y no respondía mensajes ni llamadas, se radicó una denuncia por desaparición.

Al iniciar un operativo de búsqueda, encontraron el automóvil Ford Fiesta color champagne de la víctima, abandonado en la localidad vecina de Gaimán, a unos 40 kilómetros de su domicilio. De acuerdo con los informes policiales, esto resultó fundamental para poder establecer la ruta que llevó el vehículo hasta allí y dar con el paradero del sospechoso durante las primeras horas posteriores al crimen. El miércoles 12 al mediodía, Moyano fue localizado y detenido en Trelew.

Pablo Moyano será juzgado por
Pablo Moyano será juzgado por un jurado popular

Desde el Ministerio de Seguridad provincial aseguraron que las primeras pruebas obtenidas en la escena y durante los días posteriores resultaron “contundentes”. El funcionario a cargo de la cartera en aquel entonces, hizo referencia a la escena y a los múltiples signos de violencia observados en los exámenes forenses. “Fue un animal como lesionó a la víctima”, indicó. Luego de atraparlo, lo imputaron formalmente por los delitos de femicidio, robo y abuso en contexto de violencia de género.

Las averiguaciones permitieron establecer que la relación entre Myrna Maidana y Pablo Moyano se habría iniciado a través de una aplicación de citas donde acordaron encontrarse en una confitería local. Dos meses después hablaron de planes de convivencia, pero esa opción nunca se concretó.

El análisis de cámaras de seguridad en la zona de la vivienda mostró que el día del crimen, la docente salió a las 8 de la mañana hacia la Escuela N° 795 de Artes Visuales, y unos treinta minutos después el acusado ingresó al domicilio, aunque las autoridades desconocían cómo había obtenido las llaves de acceso. Cerca del mediodía Maidana regresó a su casa y ese fue su último registro con vida.

De acuerdo con el detalle del expediente, transcurrieron unos veinte minutos desde la llegada de la docente hasta la salida de Moyano del interior de la casa, con diversas pertenencias, entre ellas dos televisores, ropa, bolsas con objetos de uso diario, un bolso matero, un termo rojo, un electrodoméstico, un ventilador, cortinas, sábanas y alimentos. Las cámaras de seguridad lo visualizaron yéndose con el vehículo.

El acusado se fue en
El acusado se fue en el auto de la víctima y lo abandonó a pocas cuadras de su casa

Moyano condujo el automóvil de la docente hasta la calle Morgan, en Gaimán, donde lo abandonó y se dirigió a pie a la plaza central de esa localidad. Desde allí, usó el transporte público hasta su domicilio ubicado en el barrio Corradi de Trelew.

El imputado se desempeñaba como remisero en la ciudad capital, aunque su lugar de residencia se encontraba en Trelew y era oriundo de la localidad de San Antonio Oeste. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva, la cual vence el próximo 6 de diciembre, aunque en esta instancia dependerá de la finalización del juicio.

