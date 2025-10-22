Crimen y Justicia

Detuvieron a una pareja en Córdoba con más de mil dosis de drogas listas para la venta

El operativo se llevó a cabo en viviendas del Camino El Quebrachal, del barrio 1° de Julio, de la capital provincial

Guardar
La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo
La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una pareja de novios y secuestró un arma y más de mil trescientas dosis de drogas en Córdoba (El Doce.tv)

Las autoridades de la provincia de Córdoba ejecutaron un amplio operativo antidrogas que derivó en la detención de una pareja de 44 años, acusada de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

El procedimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en cumplimiento de directivas del Ministerio Público Fiscal, incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio 1° de Julio, de la capital provincial, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El despliegue policial se desarrolló sobre Camino El Quebrachal s/n, un punto señalado en investigaciones previas como epicentro de actividades ilícitas. Según confirmó la FPA, en total se incautaron 1.255 dosis de marihuana y 121 de cocaína, además de un arma de fuego, $876.000 en efectivo y varios elementos vinculados a la causa, entre ellos envoltorios, teléfonos celulares y utensilios de fraccionamiento.

Los detenidos utilizaban canales de comunicación privada para coordinar la entrega de las sustancias prohibidas. De hecho, pudieron establecer que operaban najo la modalidad delivery como principal estrategia de venta. Coordinaban puntos específicos de encuentro con sus clientes e intentaban evadir controles ajustando la frecuencia y ubicación de las entregas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

Tras concluir el procedimiento, la pareja detenida fue trasladada a la sede judicial correspondiente y se puso a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que pena la tenencia y comercialización ilegal de sustancias prohibidas.

La FPA destacó que la investigación seguirá abierta para identificar conexiones de la banda y posibles ramificaciones en otros puntos de la ciudad. El arma y todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer el circuito de venta y el flujo de dinero producto del delito.

Los detenidos quedaron a disposición
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia (El Doce.tv)

Cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla

Hace una semana, la FPA llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos, de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

Temas Relacionados

parejanoviosdetenidosarmadrogasCórdoba

Últimas Noticias

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Los investigadores aún esperan resultados cruciales para esclarecer el arma utilizada en el crimen

Matricidio seguido de suicidio en

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

Los acusados habían amenazado a un docente y un guardia del Servicio Penitenciario, con la intención de hablar con un juez

Condenaron a los presos que

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Héctor Carrizo de 69 años, está acusado de incendiar la vivienda donde se encontraba la mujer, que murió luego por las graves heridas sufridas. La Fiscalía pidió perpetua

El acusado por el femicidio

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del municipio fueron fundamentales en la investigación. Además, también fueron determinantes el retiro de fondos de la cuenta de la víctima y la ubicación del celular del sospechoso

Así fue el recorrido del

Imputaron al primo de la adolescente asesinada en Paraná y avanza la investigación contra los principales acusados

La menor salía de una fiesta, cuando se produjo un enfrentamiento armado. Una de las balas impactó en su cabeza y la mató de forma instantánea

Imputaron al primo de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT prohibió la venta

La ANMAT prohibió la venta de un suplemento a base de miel y una marca de pasas de uva

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump viajará a Japón

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos tres muertos y cinco heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

Las “heridas invisibles” que acechan a los veteranos israelíes de Gaza

El Gobierno de Ucrania afirmó que la integración del país en la Unión Europea “es una necesidad”

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”