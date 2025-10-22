Detuvieron a una pareja en Córdoba con más de mil dosis de drogas listas para la venta

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una pareja de novios y secuestró un arma y más de mil trescientas dosis de drogas en Córdoba (El Doce.tv)

Las autoridades de la provincia de Córdoba ejecutaron un amplio operativo antidrogas que derivó en la detención de una pareja de 44 años, acusada de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

El procedimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en cumplimiento de directivas del Ministerio Público Fiscal, incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio 1° de Julio, de la capital provincial, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El despliegue policial se desarrolló sobre Camino El Quebrachal s/n, un punto señalado en investigaciones previas como epicentro de actividades ilícitas. Según confirmó la FPA, en total se incautaron 1.255 dosis de marihuana y 121 de cocaína, además de un arma de fuego, $876.000 en efectivo y varios elementos vinculados a la causa, entre ellos envoltorios, teléfonos celulares y utensilios de fraccionamiento.

Los detenidos utilizaban canales de comunicación privada para coordinar la entrega de las sustancias prohibidas. De hecho, pudieron establecer que operaban najo la modalidad delivery como principal estrategia de venta. Coordinaban puntos específicos de encuentro con sus clientes e intentaban evadir controles ajustando la frecuencia y ubicación de las entregas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

Tras concluir el procedimiento, la pareja detenida fue trasladada a la sede judicial correspondiente y se puso a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que pena la tenencia y comercialización ilegal de sustancias prohibidas.

La FPA destacó que la investigación seguirá abierta para identificar conexiones de la banda y posibles ramificaciones en otros puntos de la ciudad. El arma y todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer el circuito de venta y el flujo de dinero producto del delito.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia (El Doce.tv)

Cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla

Hace una semana, la FPA llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos, de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.