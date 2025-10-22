Cayeron dos delincuentes que hacían entraderas en La Matanza: el error por el que los atraparon

Detuvieron a dos delincuentes que hacían entraderas en Virrey del Pino

Dos hombres fueron detenidos en Virrey del Pino tras una serie de robos violentos en el barrio Las Perdices, donde irrumpieron en una vivienda durante la madrugada. El rastreo de un celular que quedó encendido fue clave para que la Policía Bonaerense lograra identificar y atrapar a los presuntos autores de la entradera. Además, la investigación permitió no solo esclarecer el asalto a una familia, sino también vincular a los sospechosos con otro delito cometido contra un efectivo policial en la misma zona.

Durante la madrugada, dos hombres utilizaron una escalera para cruzar un cerco perimetral de casi tres metros y acceder a una vivienda donde sorprendieron a una familia que dormía. Los asaltantes ataron con precintos al hijo de 14 años y redujeron con cuchillos a los padres en su habitación.

Tras someter a las víctimas, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares, una PlayStation y una MacBook con fotos familiares, además de otros objetos de valor, y abandonaron el lugar.

El error que cometieron fue dejar encendido uno de los iPhone robados, lo que permitió a los investigadores rastrear su geolocalización y detectar dos domicilios en los que el dispositivo se detuvo tras el robo.

Este dato se convirtió en el primer elemento clave para la fiscal Andrea Palín, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien dispuso tareas de seguimiento a cargo de la jefa de Calle de la subcomisaría Lavorato.

De acuerdo con la información recolectada, en los dos domicilios en que se detuvieron vivían dos sujetos de características similares a los que fueron captados por las cámaras durante el robo. De esta manera, se logró establecer que tenían vinculación con el caso, de acuerdo con la información publicada por el portal Primer Plano Online, basándose en la información que obtuvieron de una fuente de la investigación

Si bien lograron huir de ambas escenas, la ubicación de un teléfono que no apagaron los delató

A partir de esta información, la fiscal solicitó dos allanamientos, que fueron autorizados por el titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial correspondiente.

El viernes, la Justicia emitió las órdenes para allanar ambas viviendas, ubicadas también en Virrey del Pino, lo que evidenció que los sospechosos residían en el mismo barrio donde perpetraron el robo. La Policía organizó el operativo para ejecutarlo en un momento en que ambos acusados pudieran encontrarse en sus domicilios.

En la mañana del lunes, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en las viviendas y detuvo a los dos sospechosos, identificados como T. G. (20 años) y C. Z. (28 años), este último con antecedentes por robo agravado en 2018.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron un arma de fuego que, por sus características, pertenece a la Policía Bonaerense.

Simultáneamente, un efectivo policial había denunciado que esa misma madrugada fue víctima de una entradera en su domicilio, donde dormía junto a su esposa. Los delincuentes lo maniataron con precintos, le robaron su automóvil —donde se encontraba su arma reglamentaria— y otras pertenencias de valor, y luego huyeron.

Las diligencias permitieron recuperar varios elementos robados al matrimonio víctima del primer hecho y el esclarecimiento de otros ilícitos que estos delincuentes habían cometido. Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado en dos hechos.

Cayó el líder de una banda que cometió seis entraderas en la provincia de Buenos Aires

Un hombre de 39 años fue detenido por liderar una banda responsable de seis robos agravados en distintas localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, como Mercedes, Moreno y Luján. El sospechoso, identificado como R. A. C., se dedicaba a las denominadas “entraderas”.

La captura se produjo tras un operativo de vigilancia encubierta en las inmediaciones de la Escuela Primaria 64 de Francisco Álvarez, donde los investigadores observaron la llegada del sospechoso en una camioneta VW Saveiro, vehículo que fue interceptado para proceder a su arresto y al secuestro de su teléfono móvil.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, las tareas de seguimiento, filmaciones y la recolección de pruebas permitieron a los agentes de la DDI Luján identificar a R. A. C. como el principal sospechoso, junto a otros cómplices, de al menos seis hechos de robo agravado.

Durante el avance de la investigación, los agentes lograron establecer a qué escuela asistían los hijos del principal sospechoso, lo que permitió montar la vigilancia que derivó en su detención. En el procedimiento, además del vehículo, se incautaron cuatro teléfonos móviles.

La causa está a cargo de la UFI 1, bajo la dirección del Dr. Luis Emilio Carcagño, y del Juzgado de Garantías 1 del Dr. Marcelo Romero de Mercedes.