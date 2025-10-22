Crimen y Justicia

Cayeron dos delincuentes que hacían entraderas en La Matanza: el error por el que los atraparon

Los sospechosos, de 20 y 28 años, le robaron a una familia y a un policía en el barrio Las Perdices. Si bien lograron huir de ambas escenas, la ubicación de un teléfono que no apagaron los delató

Guardar
Detuvieron a dos delincuentes que
Detuvieron a dos delincuentes que hacían entraderas en Virrey del Pino

Dos hombres fueron detenidos en Virrey del Pino tras una serie de robos violentos en el barrio Las Perdices, donde irrumpieron en una vivienda durante la madrugada. El rastreo de un celular que quedó encendido fue clave para que la Policía Bonaerense lograra identificar y atrapar a los presuntos autores de la entradera. Además, la investigación permitió no solo esclarecer el asalto a una familia, sino también vincular a los sospechosos con otro delito cometido contra un efectivo policial en la misma zona.

Durante la madrugada, dos hombres utilizaron una escalera para cruzar un cerco perimetral de casi tres metros y acceder a una vivienda donde sorprendieron a una familia que dormía. Los asaltantes ataron con precintos al hijo de 14 años y redujeron con cuchillos a los padres en su habitación.

Tras someter a las víctimas, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares, una PlayStation y una MacBook con fotos familiares, además de otros objetos de valor, y abandonaron el lugar.

El error que cometieron fue dejar encendido uno de los iPhone robados, lo que permitió a los investigadores rastrear su geolocalización y detectar dos domicilios en los que el dispositivo se detuvo tras el robo.

Este dato se convirtió en el primer elemento clave para la fiscal Andrea Palín, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien dispuso tareas de seguimiento a cargo de la jefa de Calle de la subcomisaría Lavorato.

De acuerdo con la información recolectada, en los dos domicilios en que se detuvieron vivían dos sujetos de características similares a los que fueron captados por las cámaras durante el robo. De esta manera, se logró establecer que tenían vinculación con el caso, de acuerdo con la información publicada por el portal Primer Plano Online, basándose en la información que obtuvieron de una fuente de la investigación

Si bien lograron huir de
Si bien lograron huir de ambas escenas, la ubicación de un teléfono que no apagaron los delató

A partir de esta información, la fiscal solicitó dos allanamientos, que fueron autorizados por el titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial correspondiente.

El viernes, la Justicia emitió las órdenes para allanar ambas viviendas, ubicadas también en Virrey del Pino, lo que evidenció que los sospechosos residían en el mismo barrio donde perpetraron el robo. La Policía organizó el operativo para ejecutarlo en un momento en que ambos acusados pudieran encontrarse en sus domicilios.

En la mañana del lunes, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en las viviendas y detuvo a los dos sospechosos, identificados como T. G. (20 años) y C. Z. (28 años), este último con antecedentes por robo agravado en 2018.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron un arma de fuego que, por sus características, pertenece a la Policía Bonaerense.

Simultáneamente, un efectivo policial había denunciado que esa misma madrugada fue víctima de una entradera en su domicilio, donde dormía junto a su esposa. Los delincuentes lo maniataron con precintos, le robaron su automóvil —donde se encontraba su arma reglamentaria— y otras pertenencias de valor, y luego huyeron.

Las diligencias permitieron recuperar varios elementos robados al matrimonio víctima del primer hecho y el esclarecimiento de otros ilícitos que estos delincuentes habían cometido. Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado en dos hechos.

Cayó el líder de una banda que cometió seis entraderas en la provincia de Buenos Aires

Un hombre de 39 años fue detenido por liderar una banda responsable de seis robos agravados en distintas localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, como Mercedes, Moreno y Luján. El sospechoso, identificado como R. A. C., se dedicaba a las denominadas “entraderas”.

La captura se produjo tras un operativo de vigilancia encubierta en las inmediaciones de la Escuela Primaria 64 de Francisco Álvarez, donde los investigadores observaron la llegada del sospechoso en una camioneta VW Saveiro, vehículo que fue interceptado para proceder a su arresto y al secuestro de su teléfono móvil.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, las tareas de seguimiento, filmaciones y la recolección de pruebas permitieron a los agentes de la DDI Luján identificar a R. A. C. como el principal sospechoso, junto a otros cómplices, de al menos seis hechos de robo agravado.

Durante el avance de la investigación, los agentes lograron establecer a qué escuela asistían los hijos del principal sospechoso, lo que permitió montar la vigilancia que derivó en su detención. En el procedimiento, además del vehículo, se incautaron cuatro teléfonos móviles.

La causa está a cargo de la UFI 1, bajo la dirección del Dr. Luis Emilio Carcagño, y del Juzgado de Garantías 1 del Dr. Marcelo Romero de Mercedes.

Temas Relacionados

Virrey del PinoConurbano BonaerenseInseguridad en el ConurbanoPolicía BonaerenseEntraderasRobosPolicíaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un hombre fue detenido por vandalismo durante el acto de Javier Milei en Córdoba

En medio de la caminata encabezada por el Presidente junto a su hermana Karina y el candidato Gonzalo Roca, el hombre intentaba realizar pintadas con aerosol en la explanada y también dañó un móvil policial

Un hombre fue detenido por

Mar del Plata: los acusan de robar USD 55 mil y casi $30 millones en entraderas, ataques motochorros y robos boqueteros

Son dos los detenidos. Se los investiga por una decena de asaltos que ocurrieron entre principios de febrero y finales de septiembre de este año

Mar del Plata: los acusan

El sospechoso mensaje que recibió un amigo de Mariana Lens, la argentina desaparecida en España

Ya pasaron ocho días sin novedades sobre el paradero de la joven que había viajado a Palma de Mallorca para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en la ciudad

El sospechoso mensaje que recibió

“Me pidió permiso para ser novio de mi hija de 11 años”: investigan a un gendarme hallado junto a dos menores

Sargento primero de la fuerza federal, fue pasado a disponibilidad. Cómo lo descubrieron cuando estaba en el Camping Municipal Puerto Panambí, Misiones, de noche y en compañía de las dos hermanas y qué dijo el papá de las nenas

“Me pidió permiso para ser

Ahora el abogado acusado de estafar a Gonzalo Montiel deberá pagar $300 millones para no ir a la cárcel

Se trata de Nicolás Payarola, procesado por defraudación al futbolista de River Plate y la Selección. La Justicia le incrementó el valor de la caución real por el otro expediente que enfrenta por delitos similares

Ahora el abogado acusado de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron un cuerpo en el

Encontraron un cuerpo en el río Negro e investigan si se trata de un joven que desapareció en Viedma

Gas, transporte, electricidad, agua: cuáles son los servicios públicos que más aumentaron durante los últimos dos años

Apareció un yacaré en un barrio residencial de Corrientes, alertó a los vecinos y escapó por un drenaje

Un hombre fue detenido por vandalismo durante el acto de Javier Milei en Córdoba

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

INFOBAE AMÉRICA
Llegaron a la Argentina huyendo

Llegaron a la Argentina huyendo de Hitler, pero fueron a parar a una casa donde vivían nazis

Churchill los volvió un mito y, como recompensa, la monarquía le regaló posavasos: el biógrafo de Lady Di vuelve a contarlo todo

¿Esperaban algo distinto?

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

TELESHOW
La Joaqui, a corazón abierto

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”

La tajante decisión de Thiago Medina tras recuperarse de su grave accidente en moto

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: “No trabajo gracias a vos”