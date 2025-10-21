Pidieron prisión preventiva para el antisemita que atacó a la influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

Grave denuncia por antisemitismo

El fiscal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas que el antisemita acusado de atacar a la influencer Michelle Iman Schmukler y a su bebé de ocho meses en el barrio porteño de Palermo sea procesado con prisión preventiva por tentativa de homicidio agravado por odio religioso y promoción de la discriminación.

El pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo del expediente, fue elevado este lunes al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, quien deberá expedirse al respecto.

En la presentación, el fiscal describió el hecho ocurrido el pasado 4 de octubre, cuando la influencer y empresaria acusó a su vecino de arrojarle un “elemento metálico contundente” desde la ventana de su departamento mientras le gritaba “judía, judía, judía” y otras expresiones como “ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”.

Para Stornelli, la intención del hombre era que el objeto impactara contra Michelle Schmukler y su bebé. En este sentido, remarcó que el propio imputado lo reconoció cuando asumió el hecho lamentándose por no haber “tenido puntería”.

“Esta Fiscalía entiende que el nombrado es responsable del hecho que se le imputa y que al momento de llevarlo adelante comprendía y tenía plena capacidad de dirigir sus actos”, señaló el fiscal en el dictamen elevado en las últimas horas.

Y agregó: “Entiendo que contamos en autos con prueba suficiente para tener por acreditado que efectivamente arrojó un elemento, que más allá de haberse descripto en un primer momento como un ‘vidrio’, lo cierto es que con posterioridad se pudo corroborar que se trataba de un elemento metálico”.

Tras fundamentar sus motivos, Stornelli calificó la conducta del hombre como constitutiva del delito de “homicidio agravado por odio religioso en grado tentado en concurso real con el delito de promoción de la discriminación religiosa” y solicitó que quede detenido con prisión preventiva.

El relato de la influencer

La pareja denunciante junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Sabrina Ajmechet

Según relató la influencer en sus propias redes sociales, la agresión tuvo lugar cerca del mediodía del sábado 4 de octubre, cuando se encontraba con su bebé en su casa de Palermo. En ese momento, un vecino del mismo edificio gritó repetidas veces insultos antisemitas, refiriéndose a la religión de Michelle y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram, donde contó que hizo la denuncia formal.

La agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

Michelle Iman Schmukler, junto a su esposo Idán, realizó una grave denuncia por antisemitismo a través de sus redes sociales.

La respuesta institucional fue uno de los aspectos que más cuestionaron las víctimas en ese momento. Idán señaló que el agresor vive en el departamento que se ubica por encima del suyo, e indicó que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría, la reacción fue limitada.

En el video, Michelle pidió a las autoridades: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

Tras la viralización de la grabación, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la pareja y avanzó con medidas en la investigación.