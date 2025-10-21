Dictaron prisión preventiva para el hombre que le fracturó el cráneo a un bebé en Coronel Suárez

Tenía antecedentes por golpear niños, lo liberaron y fue detenido por fracturarle el cráneo a un bebé

A principio de mes, hombre de 23 años fue detenido en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de agredir brutalmente a un bebé de 11 meses, hijo de su pareja. Ahora, la Justicia dispuso la prisión preventiva del sospechoso, identificado como M. R., bajo cargos de tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género.

La intervención policial se produjo después de que una joven de 19 años denunciara haber estado retenida durante tres días en una vivienda de la avenida Independencia al 700, según informó La Nueva Radio Suárez.

La mujer relató que solo pudo salir del domicilio al llevar a su hija mayor, de 3 años, al jardín de infantes, momento que aprovechó para pedir auxilio. Al presentar la denuncia, las autoridades constataron que tanto ella como la niña mostraban hematomas en el rostro, cuello y brazos, además de otros signos de violencia física.

Sin embargo, el escenario era aún peor y había otra víctima en grave estado: un bebé de 11 meses. El menor fue hallado en una vivienda cercana y, tras ser examinado, se confirmó que presentaba una fractura de cráneo y múltiples hematomas, lo que motivó su traslado inmediato al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permaneció internado en estado grave y con pronóstico reservado.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca, solicitó la detención del acusado, identificado como M. R., quien fue encontrado en la vivienda señalada por la denunciante.

El Juzgado de Garantías N° 4 dispuso el traslado del detenido a una dependencia judicial, mientras la Sub-DDI de Coronel Suárez continúa con las investigaciones y se evalúa la incorporación de nuevas imputaciones en función de los resultados de las pericias médicas y forenses.

Ahora, el juez Guillermo Mercuri, del Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, ordenó M. R. permanezca detenido bajo prisión preventiva, al hacer lugar al pedido del fiscal de Homicidios Jorge Viego, en el marco de la causa caratulada como tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas, en concurso real de delitos, según informó Noticias Argentinas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que consta en el expediente, el acusado intentó matar al bebé de 11 meses entre el 26 y el 29 de septiembre, en el domicilio que compartían, aprovechando la indefensión de la víctima para propinarle golpes en todo el cuerpo, lo que le ocasionó fracturas de cráneo y costales múltiples.

En el mismo contexto, el hombre también agredió a su pareja, quien sufrió hematomas en los brazos y escoriaciones en el cuello mientras intentaba proteger a su hijo. La calificación penal responde al nivel de brutalidad ejercido y al impacto social que el caso generó en la comunidad de Coronel Suárez.

El historial del acusado añade un elemento relevante y complica su situación actual, puesto que el hombre ya había sido detenido en 2022 por golpear a su hijastra, una niña de 2 años en ese momento.

En ese episodio, la menor debió ser ingresada en un centro asistencial y luego trasladada al Hospital Penna debido a la gravedad de las lesiones, que incluían traumatismo de cráneo, hematomas en varias partes del cuerpo y heridas compatibles con mordeduras. El acusado intentó justificar los hechos alegando un accidente doméstico, pero las pericias médicas desmintieron esa versión.