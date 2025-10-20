Llegó a su casa de Villa Devoto y lo abordaron motochorros armados: le robaron la moto, el celular y la campera

El hecho ocurrió el domingo por la noche, sobre la calle Tinogasta

Un particular hecho de inseguridad se registró en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando dos motochorros armados, que circulaban por la calle Tinogasta, interceptaron a un hombre que estaba por ingresar a su casa. Luego de amenazarlo, le robaron la moto, el celular y la campera.

El episodio ocurrió este domingo, apenas pasadas las 20 horas, cuando la víctima llegó a su casa en el vehículo y subió a la vereda de su domicilio para abrir el garaje.

Según puede verse en las imágenes registradas por una cámara de seguridad instalada en el frente de la vivienda, a las que tuvo acceso Infobae, los delincuentes circulaban en una misma motocicleta y, al advertir que la víctima se encontraba distraída, lo abordaron por detrás y se pusieron a la par, frente a la reja del chalet.

Rápidamente, uno de los asaltantes descendió del rodado, lo amenazó y lo obligó a descender de su moto, mientras su cómplice aguardaba en la otra moto. En cuestión de segundos, el ladrón le sustrajo, además, la campera y un teléfono iPhone.

Por último, uno de los sospechosos abordó la moto de la víctima y huyó por la vereda, mientras que su cómplice escapó a en el otro rodado, ambos a toda velocidad y sin ser interceptados.

A pesar de que en ese momento circulaban autos por la cuadra, ninguno de los conductores advirtió lo que estaba ocurriendo. “Los motochorros se movieron con total impunidad”, indicaron fuentes allegadas a la víctima.

Cayó en Belgrano una pareja que circulaba en un auto robado

Una pareja fue detenida tras ser interceptada por la Policía de la Ciudad cuando el sistema Anillo Digital detectó que circulaban en un vehículo con patente denunciada por robo sobre la avenida del Libertador, en Belgrano. El seguimiento y captura se concretó gracias a la tecnología de cámaras y lectores de patentes instalados en los ingresos y salidas de Buenos Aires, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo se disparó cuando el sistema identificó el paso de un Toyota Corolla blanco cuya patente correspondía a un auto gris de la misma marca, reportado como sustraído días antes.

La alerta llegó al personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que coordinó en tiempo real el desplazamiento de un móvil de la Comisaría Vecinal 13B para abordar el vehículo a la altura de del Libertador y Quesada, agregaron las fuentes sobre el procedimiento.

Los efectivos identificaron a los ocupantes en ese lugar. Se trataba de un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes carecían de documentación que acreditara la propiedad del vehículo en el que circulaban. La inspección posterior al número de chasis confirmó que correspondía a otro vehículo, también con pedido de secuestro activo desde junio por hurto, según la información recabada por Infobae.