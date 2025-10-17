Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el conductor que estuvo cuatro meses prófugo tras atropellar y matar a dos músicos

El hombre de 28 años está acusado de “doble homicidio culposo agravado” y de fugarse sin asistir a las víctimas, en Melchor Romero

El detenido por la muerte de los dos músicos deberá permanecer en prisión hasta tanto se resuelva su situación

Mientras avanza la investigación por la trágica muerte de dos músicos de La Plata ocurrida en mayo de este año, la Justicia local dictó la prisión preventiva para el principal sospechoso de chocar a las víctimas con su camioneta en Melchor Romero, herir gravemente a una tercera persona y posteriormente darse a la fuga.

H. G. E. D., de 28 años, estuvo prófugo cuatro meses y fue capturado a mediados de septiembre, ocasión en la que también quiso escapar. Desde entonces, permanece bajo custodia por orden del fiscal Fernando Padovan, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción N°12.

Según consignó 0221, el acusado enfrenta cargos por “doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y fuga sin asistencia”, y lesiones culposas agravadas. El proceso judicial prevé que el acusado permanezca alojado en una unidad penitenciaria mientras se resuelve su situación.

La muerte de los músicos Franco Agustín Giampieri, de 33 años, y Axel Geremías Martínez, de 31, ocurrió el 19 de mayo en la avenida 520, entre las calles 161 y 163, cuando regresaban de un ensayo, acompañados por Esteban Acosta, de 35.

Detuvieron a un conductor acusado de atropellar y matar a dos amigos de La Plata

La camioneta Ford Ranger, que conducía H. G. E. D. según el expediente, embistió violentamente por detrás a los músicos y su acompañante, arrastrándolos varios metros. Los ocupantes de la camioneta descendieron poco después del choque, tomaron algunos bolsos y huyeron corriendo. El vehículo quedó abandonado en la escena.

Durante su declaración indagatoria, el hombre se desligó del hecho y afirmó que no conducía la camioneta en el momento del siniestro. Sostuvo que había prestado el vehículo a terceros y que la noche del accidente se encontraba en su domicilio acompañado por otras personas, quienes podrían atestiguar esa versión. Dijo además que esteba trabajando.

La Policía halló los cuerpos sin vida de Giampieri y Martínez tendidos entre el asfalto y la vereda. Acosta, por otro lado, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, con fracturas y politraumatismos que lo dejaron en silla de ruedas.

Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades pudieron reconstruir el hecho y establecer la ruta de fuga de los sospechosos. Pese a esto, Duarte permaneció prófugo más de 120 días, dejando de concurrir a sus lugares habituales y cambiando de domicilio en varias ocasiones.

Franco Agustín Giampieri, de 33 años, y Axel Geremías Martínez, de 31

Fue arrestado finalmente el 19 de septiembre, cuando habían transcurrido exactamente cuatro meses, en la zona de 18, entre 33 y 34. Los efectivos se encontraban trabajando en el lugar, haciendo vigilancia discreta, cuando observaron que el sospechoso se aproximaba a un automóvil BMW negro. El detenido intentó huir a pie, pero fue rápidamente interceptado y reducido. Durante el procedimiento realizado en el lugar, la Policía secuestró teléfonos celulares, anotaciones y el vehículo.

Las víctimas, músicos conocidos de La Plata e integrantes de la banda local “Rojo Alvino”, fueron despedidas por amigos y familiares con pedidos de justicia. “Lo peor que me pasó en la vida no fue el golpe, ni el choque, ni quedar en silla de ruedas, ni las operaciones, ni nada de eso; fue quedarme sin ustedes, mis amigos de toda la vida, mis hermanos, mi refugio”, escribió la tercera víctima que los acompañaba al momento del accidente, en sus redes sociales días antes de conocerse la resolución judicial. Y añadió: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

Martínez tenía una hija pequeña y Giampieri, un hijo, situación que motivó manifestaciones y reclamos de justicia en distintos puntos de la ciudad.

