Cayó un joven que estaba prófugo desde enero por matar a puñaladas a un adolescente tras una absurda discusión

La víctima, Agustín Di Prinzio

A principio de año, un cruce de miradas y un comentario a la pasada escaló de manera absurda hasta terminar de la peor manera: con un adolescente de 15 años asesinado a puñaladas. En ese momento, la Policía arrestó a tres personas: dos hermanos de 17 y 20 años, y un joven de 18 que fue capturado al poco tiempo. Ahora, a meses del homicidio, los agentes detuvieron a otro implicado.

Se trata de K. E. C., quien se encontraba prófugo bajo una orden de captura nacional e internacional por el homicidio de Agustín Di Prinzio.

Según precisaron fuentes cercanas al caso a Infobae, la detención se produjo este miércoles en la intersección de la Avenida General Rojo y Ezeiza, en Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Este combinó vigilancia encubierta, análisis de bases de datos y la colaboración de unidades especializadas.

"La vida de Agustín era jugar a la pelota y volver a casa", dijo Damián, el padre de Agustín

El caso, caratulado como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas“.

Todo sucedió el 30 de enero de este año. Aquella noche, alrededor de las 00:30, el hermano de la víctima transitaba por las inmediaciones de la plaza Virrey del Pino cuando fue interceptado por un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba K. E. C. .

La persecución culminó en la vivienda familiar, ubicada en la intersección de Girardot y Manzanares, donde Agustín intervino en defensa de su hermano.

La confrontación derivó en un ataque violento por parte del grupo, que portaba armas blancas y le infligió heridas mortales en el tórax y una pierna. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, donde ingresó sin vida.

Uno de los detenidos por el crimen de Agustín Di Prinzio en Virrey del Pino

La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la dirección del Dr. Juan Pablo Pepe Volpicina, no logró establecer la existencia de una enemistad previa entre la víctima y los agresores, ni pudo comprobar que se conocieran más allá de ser vecinos de barrios cercanos.

Fuentes cercanas al caso le comentaron a Infobae que la búsqueda de K. E. C. se vio dificultada por la ausencia de domicilios registrados y la falta de actividad en compañías de telefonía celular. Ante la carencia de datos relevantes, los investigadores ampliaron el rastreo al entorno familiar, identificando el domicilio del padre del imputado en la calle El Dorado al 800, en Virrey del Pino.

Las tareas de campo incluyeron vigilancias alternadas y entrevistas encubiertas a vecinos, quienes confirmaron que el padre de Kevin residía allí y que el joven lo visitaba esporádicamente.

Con estos elementos, se solicitó la intervención de la División Operaciones Técnicas Especiales, que instaló una cámara oculta frente a la vivienda.

El monitoreo constante permitió a los detectives observar, el día previo a la detención, el ingreso fugaz de un individuo cuyas características coincidían con las de K. E. C. Tras este avistamiento, las brigadas policiales intensificaron la vigilancia en el barrio y consultaron nuevamente a los vecinos. Uno de ellos indicó que había visto al prófugo dirigirse hacia la estación ferroviaria de Gregorio de Laferrere.

Los efectivos desplegados en la zona lograron identificar a K. E. C. por su vestimenta y procedieron a interceptarlo en la intersección mencionada, donde finalmente fue detenido.

La consulta inmediata con la autoridad judicial derivó en la convocatoria de la Comisaría 1ra. de Laferrere, que se encargó del traslado del detenido y de las actuaciones correspondientes.

Durante el proceso, se constató que el joven posee antecedentes por diversos delitos contra la propiedad cometidos en la provincia de Buenos Aires.

La despedida de la Sociedad de Fomento de Virrey del Pino a Agustín

El impacto del crimen se extendió más allá del hecho inicial. En marzo de 2025, el padre de la víctima fue detenido por personal de la Comisaría 2da. de Virrey del Pino tras presentarse armado en la Escuela Media N.º 15, al enterarse de que uno de los implicados en el homicidio habría asistido a ese establecimiento.

Durante ese procedimiento, familiares y vecinos de Agustín agredieron a los agentes de seguriad e incendiaron un móvil de la comisaría. La gravedad de estos episodios motivó la intervención de la División Homicidios para localizar al último de los prófugos.

En marzo, familiares de la víctima incendiaron un patrullero frente a una escuela