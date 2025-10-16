Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Uno de los dos detenidos en Rosario

Un operativo de desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, culminó con la detención de dos sospechosos y el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Zona Cero de Rosario.

El procedimiento, que formó parte de la implementación de la Ley de Microtráfico, incluyó tareas de vigilancia, análisis de inteligencia y el uso de tecnología avanzada, entre ellas un drone que registró en tiempo real los movimientos de los sospechosos.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención se llevó a cabo en el marco de una investigación iniciada por la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de identificar y neutralizar puntos de comercialización de drogas a baja escala.

En esta oportunidad, la pesquisa derivó en el allanamiento de una vivienda ubicada sobre Floduardo Grandoli al 3100, en la zona sur de la ciudad.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Carlos Fabián C., de 56 años, y Mauro Ricardo A., de 44, quienes quedaron a disposición del fiscal David Carizza, a cargo de la unidad especializada en microtráfico del MPA. Ambos fueron trasladados a la sede de la División Microtráfico de la PDI, donde se los notificó por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento incluyó el registro del inmueble y la incautación de una serie de elementos considerados de interés para la causa. Los agentes contabilizaron 40 envoltorios de cocaína, con un peso total de 14 gramos, y 28 envoltorios de marihuana, que sumaron 45 gramos. También se secuestraron un trozo compacto y un tubo cilíndrico con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a prueba, arrojó resultado negativo al reactivo químico.

Además, los investigadores hallaron tres cucharas con vestigios de sustancias prohibidas, un cuaderno con anotaciones, dos cámaras de vigilancia, un teléfono celular, recortes de nailon presumiblemente utilizados para el fraccionamiento de dosis y una suma de 92.650 pesos en efectivo.

Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía, que dispuso su secuestro para peritajes y análisis complementarios.

Las imágenes captadas por el drone que sobrevoló la zona fueron determinantes. En ellas se observa el momento en que los dos hombres salen del inmueble con actitud considerada sospechosa, segundos antes de que las fuerzas provinciales irrumpieran en la vivienda para ejecutar la orden judicial. El registro audiovisual permitió documentar la secuencia del operativo y reforzar las pruebas reunidas durante las tareas previas de inteligencia.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Microtráfico, promulgada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, la provincia cuenta con facultades para intervenir en la persecución penal de delitos vinculados al narcomenudeo, lo que permite una respuesta más ágil y focalizada frente a este tipo de maniobras ilícitas.

En el operativo participaron agentes de la PDI especializados en investigaciones de narcotráfico, quienes habían desarrollado durante semanas tareas de observación discreta y recopilación de datos en torno al funcionamiento del punto de venta. Las maniobras incluyeron relevamientos de movimientos en el área y análisis de las imágenes de las cámaras instaladas en la vivienda allanada.

El fiscal Carizza dispuso además que los elementos secuestrados sean sometidos a pericias químicas y que se investigue la posible vinculación de los detenidos con otras causas abiertas por hechos similares en la ciudad.