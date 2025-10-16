Crimen y Justicia

Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Además, se desmanteló de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Zona Cero

Guardar
Uno de los dos detenidos
Uno de los dos detenidos en Rosario

Un operativo de desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, culminó con la detención de dos sospechosos y el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Zona Cero de Rosario.

El procedimiento, que formó parte de la implementación de la Ley de Microtráfico, incluyó tareas de vigilancia, análisis de inteligencia y el uso de tecnología avanzada, entre ellas un drone que registró en tiempo real los movimientos de los sospechosos.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención se llevó a cabo en el marco de una investigación iniciada por la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el objetivo de identificar y neutralizar puntos de comercialización de drogas a baja escala.

En esta oportunidad, la pesquisa derivó en el allanamiento de una vivienda ubicada sobre Floduardo Grandoli al 3100, en la zona sur de la ciudad.

Desmantelaron un búnker narco
Desmantelaron un búnker narco

Como resultado del operativo, fueron detenidos Carlos Fabián C., de 56 años, y Mauro Ricardo A., de 44, quienes quedaron a disposición del fiscal David Carizza, a cargo de la unidad especializada en microtráfico del MPA. Ambos fueron trasladados a la sede de la División Microtráfico de la PDI, donde se los notificó por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento incluyó el registro del inmueble y la incautación de una serie de elementos considerados de interés para la causa. Los agentes contabilizaron 40 envoltorios de cocaína, con un peso total de 14 gramos, y 28 envoltorios de marihuana, que sumaron 45 gramos. También se secuestraron un trozo compacto y un tubo cilíndrico con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a prueba, arrojó resultado negativo al reactivo químico.

Los policías con uno de
Los policías con uno de los detenidos

Además, los investigadores hallaron tres cucharas con vestigios de sustancias prohibidas, un cuaderno con anotaciones, dos cámaras de vigilancia, un teléfono celular, recortes de nailon presumiblemente utilizados para el fraccionamiento de dosis y una suma de 92.650 pesos en efectivo.

Todo el material fue puesto a disposición de la fiscalía, que dispuso su secuestro para peritajes y análisis complementarios.

Las imágenes captadas por el drone que sobrevoló la zona fueron determinantes. En ellas se observa el momento en que los dos hombres salen del inmueble con actitud considerada sospechosa, segundos antes de que las fuerzas provinciales irrumpieran en la vivienda para ejecutar la orden judicial. El registro audiovisual permitió documentar la secuencia del operativo y reforzar las pruebas reunidas durante las tareas previas de inteligencia.

Las imágenes captadas por el
Las imágenes captadas por el drone que sobrevoló la zona fueron determinantes

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Microtráfico, promulgada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, la provincia cuenta con facultades para intervenir en la persecución penal de delitos vinculados al narcomenudeo, lo que permite una respuesta más ágil y focalizada frente a este tipo de maniobras ilícitas.

En el operativo participaron agentes de la PDI especializados en investigaciones de narcotráfico, quienes habían desarrollado durante semanas tareas de observación discreta y recopilación de datos en torno al funcionamiento del punto de venta. Las maniobras incluyeron relevamientos de movimientos en el área y análisis de las imágenes de las cámaras instaladas en la vivienda allanada.

El fiscal Carizza dispuso además que los elementos secuestrados sean sometidos a pericias químicas y que se investigue la posible vinculación de los detenidos con otras causas abiertas por hechos similares en la ciudad.

Temas Relacionados

Rosarionarcomenudeoúltimas noticias

Últimas Noticias

La dura postura de la Corte Suprema ante un caso abuso infantil que lleva 15 años sin tratarse y tiene 27 fojas

Los jueces del máximo tribunal solicitaron que el expediente reciba trámite inmediato y que se evalúen sanciones disciplinarias por el prolongado retardo en la investigación

La dura postura de la

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dos sospechosos en moto dispararon contra el frente del centro de salud conocido como HECA. No se sabía para ese entonces que a Dylan Cantero le habían dado el alta este mediodía

Balearon el hospital de Rosario

Detuvieron a una mujer tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde en González Catán

La encontraron en estado shock en su casa junto al cuerpo sumergido del chiquito. El fiscal del caso pidió que sea sometida a pericias psiquiátricas

Detuvieron a una mujer tras

Un comerciante fue asesinado y enterrado en el patio de su casa en Las Toninas: detuvieron a su empleado

Aarón González Rodríguez, dueño de una fábrica de pastas, estaba desaparecido desde hacía un mes y medio. La Policía allanó su casa, halló allí al imputado y apunta a que el crimen fue por codicia

Un comerciante fue asesinado y

“Falta de seguridad”: ordenaron a un banco que le devuelva a una jubilada lo que le robaron de su cuenta

La ciberestafa fue de USD22 mil y $800 mil, pero además la entidad debe indemnizarla con $10.000.000. La mujer sufre esclerosis múltiple progresiva

“Falta de seguridad”: ordenaron a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Taiana

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

Aseguran que hubo negligencia del chofer en el derrumbe del puente en la General Paz y le realizaron un control de alcoholemia

Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones

Santa Cruz: liberaron a un cóndor andino que había sido rescatado tras sufrir una intoxicación

Córdoba: un hombre rompió el vidrio de un auto que bloqueaba su cochera con una llave cruz y terminó demorado

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky llegó a Washington con

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

TELESHOW
La emoción de la mamá

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”

Graciela Alfano criticó a Wanda Nara y opinó sobre su conflicto con la China Suárez: “¿Por qué la sociedad ve a estos seres?”

Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo