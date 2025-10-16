Desbarataron una red de contrabando en Bahía Blanca que tenía $400 millones en ropa trucha

El operativo se extendió hacia otros domicilios en Salta y Misiones

Más de $466 millones de pesos en mercadería y $50 millones en efectivo formaron parte del botín incautado en uno de los mayores operativos contra el contrabando textil en el país. Tras una investigación federal, se permitió desarticular una red criminal dedicada a la importación y comercialización de indumentaria y accesorios falsificados en Bahía Blanca, Salta y Misiones.

Según explicaron fuentes oficiales del caso a Infobae, se trató de una investigación impulsada por la Policía Federal Argentina, bajo directivas del Ministerio de Seguridad Nacional, se enmarcó en la lucha contra la infracción a la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y delitos aduaneros.

A raíz de esto, el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Walter López Da Silva y la Secretaría N° 2 de la Dra. Florencia Diez, dispuso las medidas que culminaron el 14 de octubre con 24 allanamientos simultáneos en domicilios comerciales y particulares distribuidos en Bahía Blanca, Salta y Misiones.

En total, 13 de los locales allanados se encontraban en la ciudad del sur bonaerense, otros dos en la localidad salteña de Orán, uno en Puerto Iguazú, cuatro en Montecarlo (Misiones) y los tres restantes estaban repartidos en la comuna de El Dorado.

Un total de 11 personas quedaron detenidas durante los procedimientos

El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca (DUOF) y tuvo el respaldo de la Dirección Regional Aduanera Río Colorado del ARCA. Además, participaron los agentes de las dependencias de la Policía Federal en Mar del Plata, Pinamar, Necochea, Azul, Tandil, Olavarría, Orán, Iguazú, Eldorado y Tucumán.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad identificaron a 11 integrantes de la organización, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Siete mujeres y siete hombres fueron imputados en la causa después de que se concluyeran los operativos. Por el momento, no estarían delimitados los roles que cada uno de ellos habría cumplido en la organización.

Entre los elementos secuestrados figuraron 23 teléfonos celulares, varias computadoras, documentación contable y más de 7.000 prendas falsificadas de reconocidas marcas deportivas, de camperas de abrigo o ropa importada.

Además, se incautó un camión de transporte y una suma considerable de dinero en efectivo, compuesta por más de $50 millones, según la sumatoria de dólares estadounidenses, guaraníes y reales. El valor total de lo incautado fue estimado en $466 millones de pesos, lo que representaría un golpe significativo al contrabando textil en la región.

El botín incautado estaba valuado en más de 14 millones de pesos

La investigación, que comenzó a mediados de junio de 2024, fue motivada por la detección de una serie de maniobras ilícitas realizadas. Según consta en el expediente de la causa, la firma acusada de contrabando habría importado mercadería falsificada sin contar con el respaldo legal requerido.

A partir de esto, se permitió detectar que los comercios, identificados por sus nombres de fantasía “XMENOSMASPRENDAS” y “MAKOKA”, funcionaban como los principales puntos de venta de la mercadería ilegal. Según el análisis financiero realizado por las autoridades, se estableció que el negocio había realizado movimientos superiores a $1.454 millones de pesos en cuentas y billeteras virtuales. Asimismo, apuntaron contra la existencia de un patrimonio millonario que no estaría justificado.

De la misma manera, explicaron que la estructura criminal habría operado mediante proveedores ubicados en zonas fronterizas. Además, se cree que habrían utilizado “paseros” y empresas de encomiendas con guías falsas para ingresar la mercadería proveniente de Paraguay y Bolivia.

Para esto, la ARCA aportó información determinante y continuará elaborando informes técnicos, con el fin de constatar el tiempo y el tamaño que habría cobrado la red de contrabando. Asimismo, el Gabinete Científico Bahía Blanca realizará las pericias sobre los elementos secuestrados.