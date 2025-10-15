El misterio de los celulares de las víctimas del triple femicidio narco: qué recorrido hicieron y cuándo se apagaron

Las tres víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela

Los celulares de Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela junto a Morena Verdi (20), fueron el talón de Aquiles de los asesinos que, pese a planificar el crimen, olvidaron o no repararon en apagar los aparatos, que impactaron en diferentes antenas a lo largo de su recorrido. De esta manera, se convirtieron en migajas que siguieron los investigadores para encontrar la casa donde las torturaron y mutilaron y, luego, como evidencia contra los detenidos.

Infobae tuvo acceso a uno de los informes que estudia el fiscal Adrián Arribas, antes de cerrar la instrucción, que tiene 9 detenidos, 3 prófugos y otros 3 sospechosos que deben ser identificados.

Los investigadores de la DDI de La Matanza tomaron como punto de partida las calles La Quila y el Tiburón, en Ciudad Evita, donde las tres abordaron la camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada, a las 21.29 hs del 19 de septiembre, para analizar los impactos de antenas de las líneas de Lara y Brenda.

La banda narco detrás del triple femicidio de Florencio Varela

Notaron que los aparatos se movían juntos a velocidad. Trazaron un recorrido por Avenida Crovara con sentido a General Paz, donde el vehículo toma la colectora sentido sur, hacia la avenida 27 de febrero. Los detectives, que cruzaron los datos con las cámaras de seguridad que registraron el paso de la camioneta y no tienen dudas que las jóvenes viajaban en ese vehículo.

Desde las 21.49 a las 22.10, el derrotero de antenas muestra que continuaron hacia el sur del conurbano. Dedujeron que podrían haber circulado por Juan Domingo Perón, hacia Lomas de Zamora y que, al llegar a la zona de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se dirigieron hacia Temperley. Con ese dato, fueron a las cámaras del Centro de Monitoreo de ese partido y lograron visualizar, por primera vez, la chapa: PAZ-355. No tardaron en confirmar que ese dominio pertenecía a otro vehículo.

Con esa información, lograron continuar el seguimiento. Los celulares, desde las 22.10 a las 22.41, se movieron por Hipólito Irigoyen, con sentido a Claypole. El centro de monitoreo de Almirante Brown tomó la camioneta en av. San Martín y Lucio Melendez. Siguen hacia Florencio Varela.

El último impacto que registra el celular de Lara es a las 23.14 de ese día. Creen que en ese momento fue apagado. El de Brenda, en la misma zona, impactó a las 22.54. Deducen que las líneas permanecieron juntas por el lapso de una hora en ese lugar.

Y aquí viene otro tramo importante para la causa que puede complicar aún más a los sospechosos que circulaban en el VW Fox blanco: Víctor Sotacuro, su sobrina, Florecio Ibáñez y la pareja de esta última, el narco peruano Alex Roger Ydone Castillo. Los dos primeros están detenidos, el tercero, prófugo.

Sucede que el teléfono de Brenda volvió a moverse. A las 00:12, ya del 20 de septiembre, fue captado por una antena a la altura de la subida de la Autopista Ricardo Balbín; otras lo tomaron en CABA, entre las 00.50 y la 1.10 del 20 de septiembre, cuando lo apagaron.

Con esa información e imágenes de cámaras privadas, lograron llegar a la casa donde se estableció que también llegaron la Tracker y el Fox.

Como prueba, Ibáñez, que fue detenida luego de dar una entrevista en A24 en el que aseguraba su inocencia, aportó comprobantes de los peajes que pagó entre el 19 y el 20 de septiembre. Esos mismos tickets pueden complicarla, ya que el trayecto que realizó el aparato vinculado de Brenda, luego de permanecer una hora en la casa, coincide con el horario en el que el grupo del Fox retornó a capital.

El último pago que realizó Ibáñez, con una billetera virtual, se registró a las 0.48, en el Peaje Dock Sud, ubicado en, precisamente, el kilómetro 7 de la autopista Ricardo Balbín.

Triple femicidio narco: encontraron el auto de Víctor Sotacuro en Quilmes

Un domo de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Senillosa y Vernet, tomaron al coche, poco después de la 1 de la madrugada, por Avenida Juan de Garay. En Bonorino al 1900, en el Bajo Flores, descienden dos personas. Una de ellas, lleva una bolsa en la mano. El Fox hace marcha atrás, mientras las dos personas ingresan a un edificio del asentamiento.

Los investigadores se preguntan si se encargaron en ese trayecto de deshacerse de los celulares de las víctimas.

El auto, que sería conducido por Sotacuro, sigue camino hacia el garage, en la calle Mom, donde la banda guardaba los vehículos. Una persona similar al tío de Ibáñez baja del auto y mueve un Renault 19 estacionado en el lugar y luego, a la 1.18 de la madrugada, llega la Tracker. El chofer vuelve a salir en el Fox a la 1.30. A la 1.51, se lo ve subir, nuevamente, a Balbín. Regresaba a la escena del crimen.

A las 5:57, el Fox vuelve a ser registrado por las cámaras de la Policía de la Ciudad, circulando por Iriarte. Los dispositivos de vigilancia grabaron todos sus movimientos dentro de CABA.