El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

La droga estaba oculta en tambores de combustible que tenían un doble fondo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó durante controles de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una valija despachada con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que contenía 40.100 dólares, además de dinero argentino, boliviano y uruguayo. Ese fue el puntapié de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que culminó con 8 detenidos y el secuestro de 255 kilos de cocaína.

El hallazgo del dinero fue en abril y abrió una investigación que incluyó vigilancias fijas y móviles, escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones.

Con la información obtenida, los investigadores siguieron el trayecto de una camioneta sospechosa: creían que transportaba estupefacientes desde Bolivia.

A la altura de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, los oficiales de la PSA implementaron un control vehicular que derivó en una persecución y posterior detención de sus dos ocupantes, un verdulero argentino y un agricultor boliviano, identificados como Condori y Revollo Andia.

Los ocho detenidos

En la caja del vehículo se hallaron dos barriles metálicos de 200 litros cada uno. Durante la requisa, realizada en la base de la PSA en Ezeiza, se descubrió un doble compartimiento que ocultaba 245 panes de cocaína recubiertos en nailon. Las pruebas de campo confirmaron la sustancia, con un peso total de 255,070 kilogramos. También se incautaron 70.910 pesos, tres celulares, cinco pendrives y documentación de interés.

Estas tareas permitieron identificar a los miembros de una banda que ingresaba cocaína desde Bolivia a la Argentina para su distribución: entre sus integrantes hay un verdulero, un agricultor, comerciantes y vendedores de ambas nacionalidades.

El 6 de octubre, ya con las piezas de la organización identificadas, la justicia ordenó 17 allanamientos en simultáneo en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Exaltación de la Cruz, además de un operativo en un local comercial de la Capital Federal.

La droga secuestrada

Los operativos que culminaron en los arrestos fueron coordinados por la Unidad Operacional contra el Narcotráfico y Lavado de Dinero del Este (UOCNYDC) y ordenado por el Juzgado Penal Económico N° 2 del juez Pablo Yadarola.

El operativo arrojó seis detenidos más y se incautaron $4.174.000, USD100.055, 14 vehículos, un arma de fuego, 97 municiones, 21 teléfonos celulares, cuatro pendrives, dos notebooks, tres DVR, dos máquinas contadoras de billetes y documentación de interés.

De las propiedades allanadas, tanto casas de familia como locales comerciales, buena parte estaban equipadas para facilitar el traslado y ocultamiento de dinero y estupefacientes.

Además de Condori y Revollo Andia, la lista incluyó como detenidos a F. Sipe Franco y J. Jora Sipe —ambos bolivianos, comerciantes— y a argentinos como G. Pozo Rosales y M. Rosales Escalera, además de J. Jora Sipe y G. Espinoza Via.

Los operativos no solo permitieron secuestrar droga y dinero, sino también cortar la logística de una red que abastecía a varias provincias y que, según los hallazgos, contaba con mecanismos de lavado de activos perfectamente aceitados.