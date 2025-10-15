Detuvieron en Mendoza al joven que intentó asesinar a tres jóvenes desde una bicicleta

El adolescente que está acusado de intentar asesinar a tiros a tres adolescentes el pasado 3 de octubre (Ministerio de Seguridad de Mendoza)

La Policía de Mendoza detuvo a un adolescente de 16 años, buscado por intentar matar a 3 jóvenes disparando desde su bicicleta en Las Heras.

El operativo se realizó durante un control vehicular en la intersección de Gran Capitán y Regalado Olguín, donde fue interceptado un automóvil sospechoso.

Según información oficial difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el joven tenía pedido de captura por un violento ataque a tiros ocurrido semanas atrás en el barrio 8 de Abril, que dejó un herido de gravedad y otro con lesiones de menor consideración y un tercero ileso.

La captura, según informó el portal del diario Los Andes, se concretó entrada la madrugada, cerca de las 0.30, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) detectaron un Toyota Corolla verde desplazándose con las luces apagadas y dos personas en su interior.

Y tras identificar al conductor, comprobaron que se trataba de un menor de edad buscado intensamente desde el 3 de octubre, cuando protagonizó un episodio armado que alteró la tranquilidad del oeste de la ciudad.

De acuerdo a la información oficial, el detenido quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Homicidios tras ser trasladado a la Comisaría 16°, según indica la orden emanada desde la Oficina Fiscal 1 de Las Heras.

El Toyota Corolla donde el joven prófugo se trasladaba en el momento de ser detenido en un control vehicular en Las Heras (Ministerio de Seguridad de Mendoza)

El caso que derivó en la detención del adolescente sucedió el 3 de octubre pasado, cerca de las 19, en las inmediaciones de calle 41 y Cruz Castaño, en el ingreso al barrio 8 de Abril. Aquella tarde, tres jóvenes —E. O. (18), C. O. (22) y Y. O. (21)— circulaban en una camioneta Ford F-100 cuando fueron atacados a balazos. El atacante, que iba en bicicleta, disparó contra el vehículo y luego escapó de la zona.

La secuencia, según informes de la Comisaría 43° de Las Heras, se desarrolló sin intercambio de palabras previas ni advertencias. Los disparos generaron alarma entre los vecinos, que dieron aviso inmediato al 911. Para entonces, los heridos ya habían sido evacuados a bordo de vehículos particulares por familiares, en dirección al hospital Luis Lagomaggiore.

Como consecuencia del ataque, E. O. sufrió una herida de bala en el muslo izquierdo, con orificio de entrada y de salida. Además, sufrió un roce de proyectil en la cabeza. Si bien fue dado de alta pocas horas después, otro joven involucrado presentó un estado mucho más grave: C. O. ingresó en terapia intensiva con diagnóstico reservado, tras recibir un impacto de bala en la carótida, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Su situación fue crítica desde el primer momento a raíz de la localización de la herida, una de las zonas más delicadas a la altura del cuello. Los médicos informaron que, tras la operación, el paciente continuó internado bajo cuidados estrictos y monitoreo permanente, ante el riesgo de secuelas neurológicas y vasculares.

El adolescente ahora detenido fue identificado por la policía poco después del ataque a través de declaraciones testimoniales y registros fílmicos recolectados en el barrio, según consignó la Oficina Fiscal 1. Sobre él recaía una orden de búsqueda y captura por homicidio agravado en grado de tentativa, emitida apenas horas después de los hechos del 3 de octubre.

Las actuaciones judiciales indican que el arma utilizada fue un revólver de pequeño calibre, aunque hasta el momento no ha sido localizada. “

Una vez concretada la detención del acusado, la Oficina Fiscal 1 de Las Heras dispuso su traslado a la sede de la Comisaría 16°, quedando a disposición de la Fiscalía de Homicidios. A partir de ahora, la investigación buscará ahora determinar si el joven actuó solo o contó con apoyo logístico, además de investigar la tenencia del automóvil y el paradero del arma empleada.