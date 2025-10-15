Condenaron a los acusados de matar a golpes a un futbolista en Córdoba, pero no irán a prisión

El joven murió producto de haber sido golpeado por un grupo de personas

Los dos jóvenes acusados de haber provocado la muerte del futbolista de General Cabrera Jesús Buffarini, a la salida de un boliche en abril del año pasado, recuperaron la libertad al ser condenados con penas de ejecución condicional. El joven de 22 años se encontraba junto a unos amigos festejando el cumpleaños de su novia, pero una discusión con los agresores terminó con su vida.

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto dictó el veredicto este martes, contra Federico Mellano, a quien consideró culpable del delito de lesiones leves y le impuso una condena de seis meses de prisión en suspenso; y Federico Cabrillana, quien fue hallado responsable del delito de homicidio preterintencional, por tratarse de una acción violenta que no busca matar, pero la consecuencia termina siendo la muerte. Ante esta responsabilidad, recibió una pena de dos años, también en suspenso, de acuerdo a lo informado por El Doce.

La decisión fue tomada tras un año y medio del hecho y provocó el malestar entre los familiares de la víctima. “Una vez más, la Justicia nos dio la espalda”, escribió la hermana en redes sociales, de acuerdo a lo que publicó el portal Puntal.com. “Nos duele en el alma, porque hicimos todo lo posible, pero te fallaron quienes debían protegerte”, añadió.

Los acusados, ambos de 24 años, estuvieron detenidos desde la pelea hasta la lectura de la sentencia. “Resuelvo ordenar la prisión preventiva de Federico Miguel Mellano y a Federico Ezequiel Cabrillana, ya filiados, por el delito de homicidio simple, en los términos del art. 79 y 45 del C.P., manteniendo sus detenciones, debiendo permanecer alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 6 a la ordeny disposición de esta Fiscalía”, decía el texto emitido por la Fiscalía, a cargo de Javier Di Santo, el funcionario que se puso al frente de la causa luego de que Daniel Miralle decidiera apartarse.

Buffarini tenía 23 años cuando murió tras haber sufrido una fractura en la columna vertebral

Entre las medidas complementarias a la condena, el tribunal estableció que tanto Mellano como Cabrillana deberán fijar domicilio, comunicar cualquier modificación en sus datos personales y abstenerse de mantener contacto con la familia de la víctima. Estas restricciones incluyen una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y se sostendrán durante el tiempo que dure la condena en suspenso. Cualquier incumplimiento puede determinar su revocatoria, dado que la pena en suspenso implica que los acusados no cumplirán prisión efectiva, a menos que incumplan alguna de las condiciones impuestas por el tribunal. La resolución coincide en parte con lo solicitado por el fiscal de Cámara, Julio Rivero, quien en uno de sus alegatos propuso la absolución del primero y reclamó para Cabrillana una pena de dos años.

El episodio que terminó con la vida de Buffarini comenzó en el interior del local bailable ubicado en el cruce de bulevar Fangio y Colón y continuó en la puerta de su casa en la madrugada del domingo 21 de abril de 2024, en la ciudad cordobesa de General Cabrera. Allí fue interceptado y golpeado. “Discutió con dos o tres, lo patearon hasta matarlo. Llega a los cinco minutos un sobrino y un amigo de él, quienes lo auxilian. Lo auxilian ellos en un vehículo y lo llevan al hospital. Pero, cuando ingresó, ya lo hizo sin signos vitales, ya estaba muerto”, relató en aquel entonces el padre, quien sufrió este año en un accidente automovilístico.

La autopsia realizada sobre el cuerpo del joven arrojó que la causa de la muerte fue la fractura de la columna vertebral, sufrida tras caer al piso. La investigación también constató que recibió patadas y trompadas focalizadas en el cráneo. En las horas siguientes al ataque, Mellano se presentó en la comisaría de la zona y admitió su participación en los hechos. El avance del expediente judicial continuó con la aparición del segundo involucrado, Cabrillana, quien se entregó a la policía local cuatro días después.