Otro caso de violencia de género: detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su ex pareja

Un hombre fue detenido, acusado de haber golpeado y amenazado de muerte a su ex pareja

En medio de varias semanas marcadas por una sucesión de casos trágicos ligados a la violencia de género y que dejó más de cinco víctimas de femicidios con los asesinatos de Brenda, Lara y Morena en Florencio Varela y de Luna y su mamá en Córdoba; un hombre fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de haber agredido y amenazado de muerte a su ex pareja.

La captura se produjo durante la mañana de este martes. Según fuentes oficiales, el sospechoso fue identificado como Alan Samuel García, de 36 años. Agentes de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad lo detuvieron cuando salía de su vivienda, en la zona de Chile al 1100.

Su arresto fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 a cargo de la jueza María Fabiana Galletti, en el marco de un expediente por infracción de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

García fue denunciado por su ex pareja conviviente, quien se presentó ante las autoridades y contó haber recibido golpes de puño y amenazas de muerte. Tras ser reducido en la vía pública, el imputado ahora quedó alojado en la dependencia policial a la espera de cupo en la alcaidía correspondiente.

La detención de García se conoció en pleno pico de episodios de violencia de género que impactaron en diferentes provincias durante la última semana. De hecho, desde el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) alertaron que solo en lo que va de octubre se reportó más de una decena de femicidios en el país, lo que da un promedio de una víctima fatal cada 28 horas.

Durante la última semana, las crónicas policiales contaron varias historias extremas de violencia contra mujeres. En Córdoba, Pablo Laurta fue arrestado tras el asesinato de su ex pareja y su ex suegra, y el secuestro de su hijo de cinco años. Este caso también despertó alarma por la aparición de un cuerpo decapitado que podría pertenecer al chofer que Laurta contrató.

Pablo Laurta tras ser detenido en Entre Ríos

Por otra parte, en Chaco, la Policía halló el cadáver de Gabriela Araci Barrios en el pozo cloacal de una vivienda, tras una búsqueda que comenzó luego de su desaparición. El sospechoso, dueño de la casa, fue detenido por el presunto femicidio de la joven, quien tenía 20 años.

En la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, Ana Mabel Rodríguez (42) fue asesinada a golpes delante de sus hijos. Su pareja confesó el crimen telefónicamente y fue detenido en el lugar.

También en las últimas horas, en Ringuelet, La Plata, un adolescente de 16 años mató a cuchillazos al ex novio de su madre mientras intentaba defenderla de un ataque.

Por otra parte, en Bahía Blanca, murieron una mujer y su hija como consecuencia de un incendio; la investigación judicial apunta a un doble femicidio, con un pariente familiar como acusado.

Y por demás está mencionar el triple femicidio con trasfondo narco en Florencio Varela: las víctimas tenía 20 y 15 años.

El último informe de MuMaLá, que abarca desde el 1º de enero hasta fines de septiembre, revela que ya se registraron 196 femicidios en la Argentina y más de 750 intentos de asesinato.

El estudio también arrojó que el 73% de los hechos de este tipo fue cometido por una ex pareja o un familiar, y el 70% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima. En ese contexto, 120 niños y adolescentes quedaron huérfanos desde que comenzó 2025.

Según detallaron, desde junio de 2015 hasta la actualidad se produjeron 2.589 femicidios, incluyendo a mujeres cis, mujeres trans y travestis.