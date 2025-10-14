Crimen y Justicia

“Hacía tres años que Luna vivía con miedo y pedía ayuda”, dijo la hermana de una de las víctimas del doble femicidio

Laura, que viajó desde Chile tras enterarse de lo sucedido en Córdoba, relató la angustia por las amenazas y el hostigamiento de Pablo Laurta que padeció Giardino

Guardar
Luna Giardina y Mariel Zamudio,
Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio

“Pasó los últimos años de su vida muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer. Hacía tres años que estaba haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo”.

Los dichos de Laura, la hermana de parte de padre de Luna Giardina (26), muestran los años de miedo que enfrentó la víctima antes de ser asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio (54) en Córdoba. La mujer relató la angustia que sufría su hermana por las amenazas y el hostigamiento de Pablo Laurta (39), el detenido como principal acusado del doble femicidio.

En declaraciones al El Doce TV, Laura contó que Luna venía haciendo denuncias contra Laurta durante tres años y que, a pesar de pedir ayuda en diversas instancias, no recibió la protección necesaria.

Pedía ayuda, que alguien la proteja de este monstruo y no llegó a tiempo”, expresó Laura, quien vive hace más de dos décadas en Chile. Dijo, además, que se enteró del caso a través de las redes sociales y que tuvo que buscar información por su cuenta hasta dar con datos concretos sobre lo sucedido en Córdoba.

En ese recorrido, se acercó al Polo Integral de la Mujer, el sitio donde Luna había buscado asistencia.

Pablo Laurta tras ser detenido
Pablo Laurta tras ser detenido en Entre Ríos

La principal preocupación de Luna, según su hermana, era la seguridad de su hijo de 5 años. “Ella quería proteger a su hijo ante todo. Su miedo más grande era que le hiciera daño a él”, sostuvo Laura.

La mujer explicó que el chico es ahora la prioridad de toda la familia y que esperan una decisión de la Justicia sobre su destino, aunque aclaró que no desean que quede bajo la tutela de la abuela paterna.

“Eso está en manos de la Justicia, no lo podemos decidir nosotros, aunque obviamente no queremos que ese sea el destino de Pedrito. Él es nuestra prioridad”, afirmó.

Laura fue contundente al hablar sobre la actuación de los organismos de protección. Consideró que los sistemas fallaron al no aplicar las medidas necesarias para proteger a su hermana.

“No sé el marco legal, lo que permite o no. Si alguna medida estaba dentro de lo que se debería haber hecho, es inexplicable que no lo hayan ejecutado a tiempo”, dijo.

“Ahora ya pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido porque no las va a revivir, pero sí a que él pague y que Pedrito pueda vivir tranquilo y en paz donde sea que vaya a residir”, agregó.

Laurta con su hijo en
Laurta con su hijo en la puerta de la casa donde ocurrieron los crímenes

Consultada sobre el papel de la madre de Laurta, Laura prefirió no entrar en polémicas. Sostuvo que tenía conocimiento de lo que ocurría, sobre todo por las restricciones que sufría Luna durante su paso por Uruguay, aunque evitó juzgarla directamente.

“Podría haber hecho algo, pero bueno, yo no puedo juzgar a nadie y no corresponde, aunque sabemos que se podía haber evitado”, concluyó.

La madre del acusado, Estrella Laurta Varela, también habló públicamente tras enterarse de lo sucedido. “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”, sentenció.

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, la mujer contó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia“.

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, continuó la mujer, que agregó que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hijo y que la relación no era buena.

Temas Relacionados

Luna GiardinaMariel ZamudioPablo LaurtaCórdobaFemicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

El insólito paso en falso de dos de los acusados del triple femicidio: a quién marcaron como ‘El Bola’

Florencia Ibánez y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, intentaron introducir a un nuevo sospechoso en la causa. Sin embargo, al señalarlo en una foto, apuntaron a un viejo conocido de los fiscales y que tiene pedido de captura

El insólito paso en falso

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

El autor del doble femicidio de Luna Giardino y Mariel Zamudio y el secuestro de su hijo de 5 años, también fue imputado por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el conductor que había contratado para llevarlo a Santa Fe. La cronología del caso

Video: la misteriosa parada de

“Estructuras paranoides de dominio”: el macabro perfil criminal de Pablo Laurta que trazó un histórico comisario

Ricardo Juri, que encabezó divisiones clave de la PFA, busca un camino dentro de la mente del referente de Varones Unidos, hoy preso por matar a su ex pareja y suegra e investigado por el crimen del remisero que lo trasladó

“Estructuras paranoides de dominio”: el

Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron al único acusado porque prescribió la causa

Se trata de Roberto Bárzola, el único señalado como autor del asesinato. El hecho ocurrió hace 19 años y quedará impune

Crimen de Nora Dalmasso: sobreseyeron

Así jugaba Pablo Laurta con su hijo en la puerta de la casa donde había matado a su mamá y su abuela

La imagen surge de una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la vivienda

Así jugaba Pablo Laurta con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bessent aclaró que no le

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

En la pelea entre dos sindicatos, la Justicia prohibió a una obra social cobrar coseguros a los no afiliados

Una familia tipo argentina debe ganar $1.176.852 por mes para no ser pobre

La oposición en Diputados avanza con la interpelación contra Guillermo Francos

Un estudio documentó el desplazamiento de Groenlandia y reveló cambios por el derretimiento del hielo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Assad trasladó

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

La OTAN debate reforzar las defensas del flanco oriental tras las incursiones rusas en el espacio aéreo

El presidente paraguayo Santiago Peña y la primera ministra italiana Giorgia Meloni se reunieron en Roma

Golpe de Estado en Madagascar: así se gestó la crisis que llevó a los militares al poder

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”