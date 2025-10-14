“Hacía tres años que Luna vivía con miedo y pedía ayuda”, dijo la hermana de una de las víctimas del doble femicidio

Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio

“Pasó los últimos años de su vida muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer. Hacía tres años que estaba haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo”.

Los dichos de Laura, la hermana de parte de padre de Luna Giardina (26), muestran los años de miedo que enfrentó la víctima antes de ser asesinada junto a su madre, Mariel Zamudio (54) en Córdoba. La mujer relató la angustia que sufría su hermana por las amenazas y el hostigamiento de Pablo Laurta (39), el detenido como principal acusado del doble femicidio.

En declaraciones al El Doce TV, Laura contó que Luna venía haciendo denuncias contra Laurta durante tres años y que, a pesar de pedir ayuda en diversas instancias, no recibió la protección necesaria.

“Pedía ayuda, que alguien la proteja de este monstruo y no llegó a tiempo”, expresó Laura, quien vive hace más de dos décadas en Chile. Dijo, además, que se enteró del caso a través de las redes sociales y que tuvo que buscar información por su cuenta hasta dar con datos concretos sobre lo sucedido en Córdoba.

En ese recorrido, se acercó al Polo Integral de la Mujer, el sitio donde Luna había buscado asistencia.

Pablo Laurta tras ser detenido en Entre Ríos

La principal preocupación de Luna, según su hermana, era la seguridad de su hijo de 5 años. “Ella quería proteger a su hijo ante todo. Su miedo más grande era que le hiciera daño a él”, sostuvo Laura.

La mujer explicó que el chico es ahora la prioridad de toda la familia y que esperan una decisión de la Justicia sobre su destino, aunque aclaró que no desean que quede bajo la tutela de la abuela paterna.

“Eso está en manos de la Justicia, no lo podemos decidir nosotros, aunque obviamente no queremos que ese sea el destino de Pedrito. Él es nuestra prioridad”, afirmó.

Laura fue contundente al hablar sobre la actuación de los organismos de protección. Consideró que los sistemas fallaron al no aplicar las medidas necesarias para proteger a su hermana.

“No sé el marco legal, lo que permite o no. Si alguna medida estaba dentro de lo que se debería haber hecho, es inexplicable que no lo hayan ejecutado a tiempo”, dijo.

“Ahora ya pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido porque no las va a revivir, pero sí a que él pague y que Pedrito pueda vivir tranquilo y en paz donde sea que vaya a residir”, agregó.

Laurta con su hijo en la puerta de la casa donde ocurrieron los crímenes

Consultada sobre el papel de la madre de Laurta, Laura prefirió no entrar en polémicas. Sostuvo que tenía conocimiento de lo que ocurría, sobre todo por las restricciones que sufría Luna durante su paso por Uruguay, aunque evitó juzgarla directamente.

“Podría haber hecho algo, pero bueno, yo no puedo juzgar a nadie y no corresponde, aunque sabemos que se podía haber evitado”, concluyó.

La madre del acusado, Estrella Laurta Varela, también habló públicamente tras enterarse de lo sucedido. “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”, sentenció.

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, la mujer contó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia“.

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

“Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, continuó la mujer, que agregó que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hijo y que la relación no era buena.