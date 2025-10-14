Detuvieron a una persona y secuestraron una importante cantidad de droga valuada en más de $150 millones

Operativo en el barrio La Tela, de Córdoba (Video X: @minsegcba)

El barrio Villa La Tela de la ciudad de Córdoba fue escenario de un importante operativo de seguridad que concluyó en la detención de un sospechoso y el secuestro de sustancias ilegales, armas y dinero en efectivo.

La Policía de Córdoba realizó múltiples allanamientos en el sector, con la presencia de autoridades provinciales, en una investigación orientada a desarticular presuntas redes de narcomenudeo y delitos vinculados en la región.

La intervención resultó en la incautación de elementos considerados clave para la causa.

Durante el operativo, los agentes lograron secuestrar más de 5 kilos de cocaína y marihuana “valuados en más de 150 millones de pesos”, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Seguridad cordobés, en su cuenta de X. Incautaron un revólver calibre .38 y municiones, balanzas de precisión, una balanza comercial, teléfonos celulares, distintas libretas y documentación “de vehículos con pedido de secuestro”. Por otra parte, los operativos permitieron el decomiso de una suma no especificada de dinero en efectivo.

El único detenido, según informó el portal El Doce.tv y la cartera de Seguridad, fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las averiguaciones para dar con otros involucrados.

La Policía de Córdoba exhibe lo secuestrado en los allanamientos realizados en el barrio La Tela de la ciudad capital provincial (Foto X @minsegcba)

Secuestraron droga y detuvieron a siete personas en un operativo en Rosario

Un amplio operativo contra el narcomenudeo en Rosario derivó a fines del mes de agosto en la detención de siete personas y el secuestro de drogas, armas y dinero en efectivo, tras una serie de allanamientos simultáneos coordinados por la Policía Federal Argentina (PFA). Las acciones, desarrolladas por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la ciudad santafecina, también permitieron incautar elementos de fraccionamiento y documentación vinculada a la comercialización de estupefacientes.

La intervención policial incluyó cinco allanamientos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad, tras una investigación que llevaba varias semanas bajo la supervisión de la Fiscalía de Microtráfico, cuyo titular es el fiscal Diego Maximiliano Giró. El caso comenzó en junio, cuando las brigadas federales interceptaron a dos hombres que tenían en su poder droga y armas, lo que activó a realizar una investigación más profunda sobre puntos de venta en la zona.

De acuerdo con la información, uno de los focos de la investigación era un pasillo interno de la calle Piamonte. Allí, según las averiguaciones, operaba un grupo liderado por un individuo identificado como Figueredo, quien era asistido por “soldaditos” y revendedores encargados de distribuir las sustancias ilícitas por la zona.

En los procedimientos, los agentes de la Policía Federal logró secuestrar una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos destinados al corte y estiramiento de droga, así como anotaciones y documentos con datos vinculados a la operatoria del grupo. También se hallaron armas de fuego dentro de los domicilios allanados. Los elementos secuestrados fueron expuestos por los agentes, que utilizaron al menos dos palets que quedaron repletos de envoltorios.

Las siete personas arrestadas, entre quienes se encontraba al menos una mujer, fueron trasladadas en primera instancia a la sede de la DUOIE Rosario para ejecutar los trámites correspondientes y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la Policía Federal, donde continuaron a disposición de la Justicia. El procedimiento fue uno de los más importantes realizados en el último tiempo en el marco del combate al delito organizado en la ciudad.