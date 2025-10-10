Crimen y Justicia

Un sicario que hirió a tres personas en Neuquén fue acusado pero no irá a la cárcel

Estará bajo el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El ataque ocurrió el 5 de junio pasado en las afueras de la capital provincial

Un sicario que atacó a
Un sicario que atacó a tres personas en Neuquén solo fue acusado pero no ira a la cárcel

El Gran Neuquén se vio sacudido por un violento ataque ocurrido en la madrugada del 5 de junio, cuando un sicario abrió fuego contra tres personas y les provocó heridas graves.

La investigación avanzó en las últimas semanas, permitiendo identificar y detener al presunto autor, conocido por sus iniciales como C.A.M., quien fue recientemente acusado y afronta prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

La presentación judicial se desarrolló en el marco de una audiencia llevada a cabo este jueves, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, expuso la evidencia reunida y los motivos de la imputación.

Según informó el portal LM Neuquén, los cargos elevados contra C.A.M. responden a delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, triplicados por el número de víctimas y bajo la figura de concurso real.

El expediente fue impulsado con pruebas recabadas por el MPF y la policía provincial, cuyas actuaciones fueron detalladas durante la audiencia de imputación.

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, localidad de Neuquén capital, entre las 0:10 y 0:30 horas del 5 de junio. La investigación determinó que C.A.M., quien viajaba como acompañante en una motocicleta junto a un segundo individuo aún no identificado, sorprendió a tres hombres reunidos en una vereda. Allí, el acusado extrajo entre sus prendas un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuó al menos diez disparos.

Gutierrez remarcó que existió una clara intención homicida, sustentada en la cantidad de balazos, la dirección de los tiros y la vulnerabilidad de las víctimas, quienes solo sobrevivieron por la rápida intervención de terceros que los trasladaron a centros médicos.

Los registros médicos indican heridas de gravedad: uno de los baleados recibió impactos en la cabeza y en el ojo derecho, otro resultó lesionado en el cuádriceps izquierdo, mientras que un tercero fue herido en el antebrazo derecho. Todos fueron derivados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón donde recibieron atención de urgencia, según las fuentes oficiales.

El atacante fue detenido después
El atacante fue detenido después del hecho (Gentileza: LM Neuquén)

Concluida la agresión, los atacantes escaparon del lugar. El caso activó protocolos de emergencia y se dispuso una orden de detención sobre C.A.M., quien permaneció prófugo hasta el pasado 6 de octubre.

La captura de C.A.M. se produjo cuando un efectivo policial lo reconoció durante un operativo de control sobre la calle Belgrano.

Según reconstruyó la representante del MPF, el acusado circulaba a bordo de un Volkswagen Vento y al recibir la voz de alto intentó huir. Finalmente fue interceptado y demorado en las inmediaciones.

El expediente judicial señala que el ataque habría sido planificado y responde a dinámicas propias de las bandas armadas con presencia en la región.

Ante la gravedad de los hechos y la evidencia acumulada, la asistente letrada Gutiérrez solicitó que C.A.M. permanezca bajo prisión domiciliaria con monitoreo a través de una tobillera electrónica durante cuatro meses, plazo fijado para la investigación penal preparatoria. La medida cautelar se fundamentó en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la pesquisa, elementos aceptados por la jueza de garantías Carina Álvarez.

La jueza sostuvo que la prohibición de contacto con las víctimas se dispuso como condición adicional a la prisión domiciliaria. Además, la magistrada avaló cada uno de los cargos y plazos propuestos por la fiscalía, confirmando la calificación legal de tentativa de homicidio.

La figura penal que enfrenta C.A.M. contempla severas penas en caso de recaer condena, dada la utilización de armas de fuego y la multiplicidad de damnificados. La defensa del acusado podrá presentar descargos durante el período judicial, mientras el MPF continúa recolectando pruebas, ampliando testimonios y revisando peritajes.

sicarioataquepersonasacusadocárcelprisión domiciliariatobillera electrónicaNeuquén

