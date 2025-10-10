Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

Tras una persecución y tiroteo, la Policía de Córdoba detuvo a cuatro involucrados

El secuestro de una mujer y sus dos hijos menores en la localidad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, desencadenó un amplio despliegue policial que culminó con la detención de cuatro personas y la liberación de las víctimas en buen estado de salud. La Justicia investigaría un presunto ajuste de cuentas motivado por un conflicto patrimonial entre dos familias.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando un automóvil Volkswagen Gol blanco se presentó en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad. Desde el vehículo, los ocupantes efectuaron varios disparos contra la casa y contra un hombre que se encontraba en el lugar.

Luego de que frenaran la balacera, los agresores interceptaron a una joven de 24 años y la obligaron, bajo amenazas con armas de fuego, a subir al auto junto a sus dos hijos. El objetivo era que la mujer los guiara nuevamente hasta el domicilio de las víctimas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la respuesta policial fue inmediata, ya que se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo. Minutos antes de que se concretara la captura de los criminales, estos fueron perseguidos y se tirotearon con los oficiales.

La mujer y sus hijos menores de edad resultaron ilesos

Tras reducir a los sospechosos, las autoridades confirmaron la detención de una mujer de 38 años y de un hombre de 26, quienes enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad y homicidio en grado de tentativa. De forma paralela, otros dos hombres —de 21 y 25 años— fueron arrestados mientras circulaban en motocicleta. En su poder se halló una pistola calibre 9 mm, proyectiles, dinero en efectivo, teléfonos móviles y envoltorios con cocaína.

Las cuatro personas detenidas permanecen a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), mientras la investigación continúa para esclarecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y los delitos que se les imputarán.

Por su parte, el fiscal Pablo Jávega, responsable de la investigación, detalló que el origen del caso radicaría en una disputa patrimonial entre dos personas, quienes, acompañadas por otros implicados, irrumpieron armados en el domicilio para reclamar bienes.

A partir de ese momento se sucedieron amenazas con armas, el secuestro de la mujer y los menores, y una confrontación posterior entre uno de los cautivos y sus captores. Asimismo, informó que las víctimas fueron localizadas ilesas tras el operativo.

Una joven fue internada en terapia, tras haber sido apuñalada durante una discusión

El violento ataque, que dejó a una joven de 21 años gravemente herida en Villa María, motivó a las fuerzas de seguridad locales a iniciar una búsqueda para dar con el paradero de la agresora. Para esto, se pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, donde se concretó el ataque.

La víctima permanece en terapia intensiva, mientras las autoridades buscan a su agresora (Google Street View)

La agresión se produjo tras una discusión en la vía pública que escaló rápidamente hasta desembocar en un episodio de extrema violencia. El hecho ocurrió alrededor de las 11:15 horas del miércoles 8 de octubre en la calle Azcuénaga al 200, una zona residencial de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, dos mujeres protagonizaron una acalorada disputa que, en cuestión de minutos, superó el intercambio verbal. Pues, en ese momento, una de ellas extrajo un cuchillo y atacó repetidas veces a la otra, lo que le provocó múltiples heridas de arma blanca.

Como resultado del ataque, la víctima quedó tendida en el suelo con lesiones de gravedad. El personal médico acudió de inmediato al lugar, estabilizó a la joven y dispuso su traslado urgente al Hospital Pasteur, donde permanece internada en terapia intensiva.

El estado de salud de la paciente sería delicado, debido a que constataron que tenía heridas en el cráneo, región torácica y abdomen. También contaba con lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia para controlar el sangrado y evitar complicaciones mayores.

Aunque la agresora aún no habría sido identificada, testigos señalaron que vestía ropa deportiva clara y se dirigió hacia zonas aledañas, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de la policía local. En paralelo, las autoridades comenzaron a analizar las grabaciones de cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas, con el objetivo de identificar el recorrido y posible paradero de la atacante.