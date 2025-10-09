Detuvieron a una madre y a su hijo por montar un kiosco de drogas en su casa de Junín y venderles a menores

Una madre y su hijos, detenidos por vender droga en su casa de Junín

Una mujer de 52 años y su hijo de 21 fueron detenidos este martes en una casa del barrio Gregorio González, en la ciudad bonaerense de Junín, acusados de montar un kiosco de drogas en su casa, teniendo como clientes a menores de edad, entre otros.

La investigación arrancó hace dos semanas luego de que vecinos alertaran sobre movimientos extraños y presencia constante de jóvenes que llegaban en distintos horarios a un domicilio ubicado en la zona de Luis María Firpo y Mayor López.

La denuncia fue tomada por la Unidad Especializada de Estupefacientes, a cargo de los fiscales Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, con la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín.

Los efectivos realizaron tareas encubiertas y obtuvieron filmaciones y fotos que confirmaron el comercio de drogas al menudeo. La situación sorprendió a los investigadores porque el domicilio se localiza en una zona sin antecedentes de venta de estupefacientes y los sospechosos, madre e hijo, no tenían dificultades económicas, según contaron fuentes del caso a este medio.

Lo concreto es que, con una orden firmada por el juez Marcos Cornaglia, los oficiales fueron allanar la vivienda.

El allanamiento fue realizado por la DDI de Junín

En el operativo secuestraron casi dos millones de pesos, más de mil dólares, una escopeta calibre 16 cargada, marihuana fraccionada en frascos, plantas de cannabis listas para la cosecha -según la investigación, en la vivienda se preparaba y fraccionaba para su posterior venta al menudeo-, cintas de nailon para envolver, una balanza digital, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Los acusados, identificados como E.G. y A.Z., quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, agravada por la venta a menores, y tenencia ilegal de arma de fuego.

La Policía los trasladó este miércoles a una sede judicial para que presten declaración. Luego de la audiencia indagatoria, el Juzgado de Garantías convirtió la aprehensión de ambos en detención formal.

De acuerdo a datos aportados por el secretario de Seguridad del municipio, Lisandro Benito, durante lo que va de 2025 se registraron 43 allanamientos por narcokioscos en Junín, con 39 puntos de venta desbaratados, sumados a 22 ocurridos en 2024 y dos grandes procedimientos ligados a la distribución en la Ruta 7 y en Chacabuco.

Los elementos secuestrados durante el operativo

Hasta el 31 de agosto, la Policía secuestró casi 38 kilos de cocaína, más de 34 kilos de marihuana, 352 plantas, 17 vehículos y 22 armas de fuego en el marco de esas investigaciones. Hubo además 65 detenidos, algunos con prisión efectiva y otros con arresto domiciliario.

“La mayoría de los narcokioscos sometidos que desbarataron en Junín tienen mujeres al frente, y eso no es casual. Podría haber otra organización detrás. Además, se buscan a mujeres porque pueden obtener beneficios procesales diferentes a los de los hombres cuando tienen hijos menores a cargo o de cierta edad, con enfermedades que después necesitan de un cuidado específico, o cuando están embarazadas. Entonces, se mantienen en su casa", observó el funcionario.

“El narcotráfico es un delito interjurisdiccional que excede la frontera del propio país, lo ven con lo del triple crimen de Florencio Varela y cárteles de otros países, y también requiere compromisos locales. Con las herramientas con las que se puede trabajar desde lo local, no son las apropiadas para combatir el narcotráfico a gran escala, pero sí para el trabajo en el territorio contra lo que es el narcomenudeo y el narcokiosco”, opinó Benito.