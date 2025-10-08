Le robó a una joven en Palermo, escapó pero lo detuvieron: tenía 18 antecedentes

La Policía de la Ciudad detuvo a un motochorro con 18 antecedentes tras un robo en Palermo

Un motochorro de nacionalidad peruana, de 30 años, fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Balvanera, minutos después de asaltar a una joven en Palermo. Según se comprobó, el delincuente tiene 18 antecedentes por distintos delitos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el último de sus robos ocurrió en la intersección de las calles Niceto Vega y Armenia, donde -a bordo de una moto Suzuki Gixxer- asaltó a una joven de 21 años y se dio a la fuga.

La víctima alertó a las autoridades mediante una llamada al 911, lo que permitió la intervención del personal del Departamento Motorizada.

La moto que usó el delincuente

Los agentes implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptar al acusado en la esquina de Bartolomé Mitre y Paso, a pocas cuadras de la estación de trenes de Once.

De acuerdo con lo que detalló la Policía de la Ciudad, el detenido acumula un prontuario de 18 antecedentes vinculados a delitos y contravenciones. Entre estos, figuran diez hechos de robo cometidos entre 2019 y 2025, siete causas por faltas de documentación o licencia de conducir, y dos por encubrimiento.

Durante la requisa efectuada al momento de la detención, los efectivos secuestraron una mochila negra, un casco, un pantalón negro, una campera verde y la motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.

El detenido es de nacionalidad peruana

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo del juez Alejandro Litvack y la Secretaría N°56 de Omar Rojas, el sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Otro ataque motochorro

La ciudad de Córdoba registró este lunes un brutal robo a una monja en el barrio Las Palmas. La víctima fue atacada y arrastrada por el asfalto, a plena luz del día, por un motochorro que la interceptó en la calle. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió minutos antes de las 16, cuando la mujer caminaba cerca del cordón de la vereda y fue sorprendida por la espalda por un delincuente que intentó arrebatarle su bolso.

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad particular, instalada en el frente de un domicilio, muestran el instante en que el agresor, vestido con pantalón rojo y gorra, forcejea con la víctima y logra arrastrarla varios metros hasta dejarla tendida e inconsciente sobre el asfalto.

Una vez que la víctima se encontraba indefensa, el asaltante bajó de su moto, se acercó a ella y le quitó sus pertenencias. Luego, huyó del lugar.

Según detalló El Doce, la mujer permaneció sin reaccionar tras el impacto hasta que recibió auxilio de algunos vecinos, que escucharon sus gritos. Uno de ellos alertó a un servicio de emergencias, que la trasladó a un centro de salud.

Testigos del hecho indicaron que el ataque a la monja, que cumple tareas comunitarias en la zona, generó temor e indignación. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una vecina citada por La Voz del Interior.

Hasta la mañana de este miércoles, la Policía de Córdoba continuaba con la búsqueda del responsable, que permanece prófugo, según aseguraron fuentes policiales consultadas por Infobae.