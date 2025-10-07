Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Atraparon a una banda acusada de asaltar a un empresario farmacéutico en CABA

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a dos integrantes de una organización criminal acusada de robar millones de pesos y un lujoso reloj a un empresario farmacéutico en el barrio porteño de Balvanera.

Los operativos fueron desarrollados en las últimas horas en domicilios de los sospechosos, donde las autoridades secuestraron joyas, dinero en efectivo, vehículos y equipos de comunicación, entre otros objetos que habrían sido robados.

Según informaron fuentes consultadas por Infobae, los dos delincuentes fueron arrestados tras casi dos meses de investigaciones y varios allanamientos realizados en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

El caso estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad y se inició tras la denuncia efectuada por la víctima ante la Comisaría Vecinal 3 A.

De acuerdo con los datos recopilados por Infobae, el hecho ocurrió al mediodía del 8 de agosto, cuando un empresario del sector farmacéutico fue abordado en el garaje de Moreno al 3000. Según detalló la víctima, un asaltante armado lo interceptó y le quitó una mochila Louis Vuitton que contenía, de acuerdo a la denuncia, 8 millones de pesos y un reloj Rolex valuado en varios miles de dólares.

La víctima denunció el robo de ocho millones de pesos y algunos dólares

La investigación determinó que se trató de un golpe cuidadosamente planeado. La víctima había llegado de una reunión en Palermo y, al descender de su vehículo, fue atacada por uno de los delincuentes, quien huyó a bordo de una moto conducida por un cómplice.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al robo, estableciendo que la banda contaba con otros dos integrantes y dos autos Citroën como vehículos de apoyo, en un operativo planificado que incluyó seguimientos y tareas de inteligencia para identificar el momento exacto en que la víctima saldría con el dinero.

Otro de los detenidos

Los Citroën utilizados por la banda no llevaban patentes y fueron localizados por los investigadores a varias cuadras del edificio donde la víctima había tenido la reunión. El rastreo con las cámaras permitió ubicar también un Fiat Uno y una Volkswagen Amarok, que fueron incautados en los allanamientos.

El trabajo de cruce de imágenes y datos permitió identificar a tres de los presuntos responsables, por lo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42, a cargo de la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, ordenó allanamientos simultáneos en Caballito, Merlo y Lanús.

El primero de los procedimientos se realizó en un departamento de la calle Valle al 300, en Caballito, donde fue detenido quien habría conducido uno de los autos y se incautaron cuatro celulares, 600 dólares y varias joyas. En un garaje cercano, personal policial halló el Fiat Uno que habría sido usado antes del robo.

Una de las joyas descubiertas en el allanamiento

En Merlo, otro de los sospechosos fue arrestado en una propiedad de Viena al 1000. Allí los efectivos secuestraron cuatro radios Motorola, cuatro celulares, cinco cartuchos de escopeta calibre 32, 413 dólares y la Volkswagen Amarok. Por su parte, el tercer allanamiento en Lanús permitió el secuestro de celulares, aunque el sospechoso no fue hallado en el lugar y permanece prófugo.

En los procedimientos realizados en el conurbano participaron oficiales de la Comisaría 2da. de Lanús y la Comisaría 1ra. de Merlo, junto con los detectives de la DIC3. Además de los elementos secuestrados, continúa vigente el pedido de captura para uno de los integrantes de la banda.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 23, bajo la titularidad de Marcelo Martín Retes, coordinó las tareas investigativas junto con la secretaría encabezada por Hernán Leandro Gorosito. Las actuaciones judiciales contaron además con el aval de los juzgados bonaerenses de Garantías N° 2 de Morón y N° 2 de Lanús.